Cuba y Latinoamérica: Realidades laborales diferentes frente a la COVID-19

Por Mariley García Quintana

Durante el pasado 2020, América Latina y el Caribe perdieron alrededor de 26 millones de empleos, a causa de las afectaciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, y el presente 2021 comenzó su marcha con perspectivas poco halagüeñas.



Según publica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su más reciente informe sobre el tema, naciones como México, Brasil, Argentina, Chile y Perú, sufrieron una contracción del Producto Interno Bruto de hasta -13,5%, situación que impactó directamente en la protección a decenas de miles de trabajadores, ante la emergencia sanitaria por dicha enfermedad.

Debido a las medidas de contención de la COVID-19, el empleo en el comercio, los restaurantes, hoteles y la industria manufacturera se cuentan entre los más afectados, mientras que el trabajo en el sector agropecuario está con un riesgo de pérdida temporal de medio a bajo, informó recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En una región donde los mayores ingresos dependen del sector del turismo, las pérdidas por casi 230 mil millones de dólares y la destrucción de 12.4 millones de empleos el pasado año, representan una crisis extrema para las pequeñas y medianas empresas, sustento de la mayoría de las familias del continente.

En este contexto, Cuba, cuyos ingresos también llegan, en gran medida, del sector del ocio, no se vio exenta a este panorama mundial, sin embargo la realidad de los trabajadores cubanos dista mucho de la inseguridad y el despojo que viven otros pueblos.



Aun cuando la economía nacional de la mayor de las Antillas sufrió un decrecimiento del 11 % el pasado 2020 y debe crecer solo alrededor del 7% en el actual periodo, ninguna familia cubana ha quedado desprotegida.



Sin dudas, para Cuba la presencia de la COVID- 19 representa un gran desafío en el ámbito laboral, pero mientras que en el mundo se producían despidos masivos y los empleados se quedaban desprotegidos e imposibilitados de proveer sustento para sus familias, aquí se adoptaron inmediatamente 36 medidas para proteger a los trabajadores, declaró al periódico Trabajadores Yudelvys Álvarez Fonseca, directora jurídica del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.



Las prestaciones de servicios de salud forman parte de la seguridad social, señaló, y no se escatiman gastos del presupuesto del Estado para contar no solo con los recursos materiales, medicamentos y equipos necesarios para la atención de los enfermos sino para que nuestros científicos puedan incursionar en nuevos tratamientos incluidos los cinco candidatos vacunales anti COVID-19 de producción nacional, que permiten abordar del modo más efectivo la pandemia.

Entre estas disposiciones menciona la garantía del ciento por ciento del salario básico durante el primer mes y el 60% a partir del segundo mes a los sospechosos, contactos y enfermos; a los trabajadores que se encontraban en aislamiento preventivo en sus casas, y a los mayores de 60 años o que por sus condiciones físicas resultaban vulnerables.



Igual protección recibieron las madres, padres o tutores de los menores al cierre de los centros docentes y se les dio la misma garantía aun cuando los círculos infantiles y las casas de cuidadores particulares permanecieron funcionando, si decidían no enviar a los niños.

Algunas cifras que denotan la protección laboral en Cuba durante el 2020, frente a la COVID-19:

Fueron beneficiados con la modalidad de trabajo a distancia 624 mil 978 trabajadores.

Recibieron tratamiento salarial 71 mil 409 adultos mayores en riesgo y 53 mil 530 trabajadores vulnerables.

Se protegieron salarialmente 78 mil 301 trabajadores (madres, padres, tutores) encargados del cuidado de menores de la enseñanza primaria y especial y a 10 mil 955 que decidieron no llevar al niño al círculo infantil o a cuidadores particulares.

Se beneficiaron salarialmente ocho mil 776 personas que se encontraban en aislamiento preventivo.

