Diputados dominicanos debaten despenalización del aborto

🗣️“Se puede estar de acuerdo o no con la lucha pero se debe respetar derecho a la manifestación pacífica. En estado de emergencia no se pierde derecho ciudadano“@Farideraful, vocera de @PRM_Oficial, condena agresión activistas y dice gobierno no suspenderá jamás la democracia. pic.twitter.com/GLMvyj3v9u