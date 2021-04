EEUU: El Pentágono otorgó el control de millones de direcciones IP inactivas a una empresa misteriosa creada hace unos meses

El Pentágono otorgó el control de millones de direcciones IP inactivas a una misteriosa empresa de Florida, que parece no haber existido hasta septiembre de 2020 y que no tiene antecedentes de contratos gubernamentales.

La compañía Global Resource Systems LLC controlaba un total de 56 millones de direcciones IP propiedad del Pentágono el 20 de enero. Ahora, se acerca a 175 millones de direcciones, lo que representa aproximadamente una 25.ª parte del tamaño de Internet actual y supone más espacio que el que administran compañías como China Telecom, AT&T o Comcast, informa AP.

«Identificar vulnerabilidades potenciales»

Tras el asombro que ha causado la noticia en las redes en las últimas semanas, el Pentágono explicó la semana pasada que espera «evaluar y prevenir el uso no autorizado del espacio de direcciones IP del Departamento de Defensa».

Un comunicado emitido el viernes por Brett Goldstein, jefe del Servicio Digital de Defensa del Pentágono, que está ejecutando el proyecto, enfatiza que el departamento también espera «identificar vulnerabilidades potenciales» como parte de los esfuerzos para defenderse de las intrusiones cibernéticas, en las que a veces se aprovechan bloques de direcciones de Internet no utilizados para infiltrarse en las redes estadounidenses.

Sin embargo, la explicación no ha respondido a muchas preguntas, como por qué el Departamento de Defensa optó por confiar la gestión del espacio de direcciones a Global Resource Systems, una empresa que no tiene un sitio web público y cuyo nombre no aparece en el directorio de su domicilio en Plantation, Florida.

Mientras, el único nombre asociado con la compañía en el registro de empresas de Florida es el de Raymond Saulino, un hombre que también figura en 2018 en los registros corporativos de Nevada como gerente de una empresa de equipos de vigilancia de Internet y ciberseguridad llamada Packet Forensics. Esa compañía tenía casi 40 millones de dólares en contratos federales divulgados públicamente durante la última década, con el FBI y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono entre sus clientes, indica AP.

Tomado de Russian Today/ Foto de portada: Charles Dharapak / AP

