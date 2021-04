El mundo continúa de caravana contra el bloqueo económico de EEUU hacia Cuba

Comenzó este fin de semana una nueva Caravana mundial contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba.

Teniendo como antecedente una jornada similar a fines del pasado mes de marzo, cuando las manifestaciones y acciones se produjeron en un centenar de ciudades de más de 60 países, este sábado y domingo otra vez se elevan voces en todo el orbe en demanda del cese del bloqueo, política genocida que se prolonga por más de seis décadas.

En esta ocasión, ciudadanos de todo el mundo también reclamarán el cese del bloqueo el domingo 25 a través de un tuitazo mundial.

Esta nueva caravana fue convocada el pasado 22 de abril por Carlos Lazo creador del proyecto «Puentes de Amor»

Hermanos y hermanas de Estados Unidos, Cuba y del mundo: Este fin de semana, domingo 25 de abril de 2021, otra vez nos uniremos en caravanas en diversos países y continentes para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana.

Gente de buena voluntad de todo el mundo, sin distinción de credos e ideologías, elevaran sus voces para solicitarle al presidente Joe Biden que levante las sanciones económicas que pesan sobre el pueblo cubano.

Desde los Estados Unidos, estadounidenses y cubanoamericanos solicitaremos que el presidente Biden cumpla su promesa electoral y derogue de manera inmediata las crueles restricciones al pueblo cubano impuestas por Trump durante su mandato. Desde otros países personas unidas en el amor a la familia pedirán lo mismo.

Estas sanciones son aún más brutales porque se intensificaron en medio de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo. Estas restricciones violan los derechos humanos de las familias cubanas a ambos lados del estrecho de la Florida y castigan a cubanos, cubanoamericanos, estadounidenses y a ciudadanos del mundo.

¡Qué se reabra la embajada USA en la Habana!

¡Qué se restaure el programa de reunificación familiar suspendido por Trump en 2017!

¡Qué se permita el envío ilimitado de remesas familiares suspendido por Trump en 2020!

¡Qué se restauren los vuelos a los aeropuertos de provincias cubanas!

¡Qué se permita a los estadounidenses viajar a Cuba sin restricciones!

¡Qué se establezcan lazos de colaboración científicos, económicos y culturales entre Cuba y los Estados Unidos!

¡Qué se construyan #PuentesDeAmor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos!

¡En tiempos de pandemia, y en todos los tiempos, las consideraciones políticas deben de ceder a las consideraciones humanas!

Dios bendiga a los Estados Unidos, a Cuba y al mundo.

Carlos Lazo

22 de abril de 2021

Lista parcial de países y ciudades que hasta ahora han confirmado su participación

Paises/Ciudades Hora y punto de encuentro y salida

Estados Unidos

Miami, FL 9:00 am, en el Kmart ubicado en 3825 NW 7th St, Miami, FL 33126-5502.

Tampa, FL 11:00 am en el McFarlane Park MacFarlane Park (MacDill Ave Entrance, Parking Lot just north of playground).

Hartford, Conn. 2:00 PM (local time) Stop and Shop Plaza, 150 New Park Avenue, Hartford. I-84 Exit 44 Tim Craine – Hartford Cuba Committee

New York City, NY 12:30 PM (local time) Gather NY State Building on 125th St.@Adam Clayton Power Jr. St. Leave at 1pm

Albany, NY 12:00 PM (local time) Assemble at noon Caravan vehicles will assemble on Lincoln Park Rd. in Lincoln Park. Please try to arrive by noon to decorate cars with signs and receive instructions on the route. At the end of the caravan, we will rally in Townsend Park. Albany

Detroit, MI 1:00 PM (local time) Assemble at SW corner Michigan and Trumbull to decorate cars; leave at 1:30 pm

Washington DC 3:00 PM (local time) Columbia Road NW, west of 18th St NW, on South Side of Columbia Rd. behind the Metro bus stop DC Metro

Atlanta, GA 2:45 PM (local time) assemble in the IBEW/Central Labor Council Auditorium parking lot at 510 Pulliam St. SW in Atlanta

Milwaukee, Wis 1:00 PM (local time) Mitchell Domes Parking Lot 524 S. Layton Blvd (S 27th St) Milwaukee 53215

Chicago, Illinois 2:00 PM (local time) meet up parking lot next to the boathouse, Humboldt Park

Sacramento Avenue between North Ave and Division. 1301 N. Humboldt Blvd Chicago

Los Angeles, Calif. Noon (local time) MacArthur Park: S. Parkview between 6th and Wilshire LA-

San Francisco, Calif. 11:30 AM (local time) 1875 Marin St.

Seattle, WA 11:00 AM (local time) LAKE CITY, North Seattle — Deck out your cars with signs! Park on NE 127th St. near the corner of Lake City Way.Picket: East side of Intersection of Lake City Way & NE 125th St. CAR CARAVAN at NOON: Cars line up at Parking

Oakland, Calif 12:00 PM (local time) East Bay gathering Lake Merritt in Oakland, CA at the amphitheater near the court house International Committee for Peace Justice and Dignity –

Auburn, Alabama 11:00 AM (local time) 151 N. Gay St, 36830

San Diego, CA 12:00 Noon (local time) Escondido Grape Day

Evansville, Indiana 12:00 Noon (local time) Four Freedoms Monument 201 SE Riverside Dr.

Goshen, Indiana 12:00 Noon (local time) Shanklin Park, 411 W. Plymouth Ave

Fort Wayne, Indiana 12:00 Noon (local time) Allen County Courthouse, 715 S. Calhoun St.

Indianapolis, Indiana 1:00 PM (local time) Lugar Plaza Washington & Delaware

Nashville, Tennessee 12:30 PM (local time) Metro Nashville Public Health 2500 Charlotte Ave.

México

Cancún 10:00 am. Punto de reunion. Playa Delfines, Cancún.

Canada

Nanaimo, B.C.’s 2:00 pm will meet at the Terminal Park Shopping Mall parking lot, between Charlie Brown’s and the Dollarama on Sunday April 25th

Vancouver: For location email nobloqueovancouver@gmail.com

Montreal Quebec 14H (heure locale) Départ du: Stationnement Coin Sherbrooke Et Calixa-Lavallée Pour ceux et celles qui n’ont pas de voiture, venez à bicyclette ou encore rejoignez la caravane avec pancartes et bannières devant le consulat des États-Unis, dès 15 h.

Winnipeg 12:00 pm Parking lot across Canadian Museum for Human Rights at the Forks

El Salvador

San Salvador 9:30 am Plaza Cívica frente a la Catedral (Exposicón de fotos 10:30 am Caravana hacia Rdel José Martí.

República Dominicana

Santo Domingo 9:30 am Patiendo del Mirador de los Pescadores, Malecón, Distrito Nac (Frente a la cervecería).

Provincia Santiago de los Caballero 9:00 am. Partiendo de la Calle el Sol hasta el monumento de los héroes de la restauración.

Barahora, 9:00 am partiendo del Parque Central

Europa

Bélgica

Bruselas 11:00 AM Atomiun de Bruselas

España

Barcelona 12:00 PM En el centro de Plaza Cataluña

Reino Unido (UK)

Londres, Sábado 24, 2pm Bicicletada de Elephant&Castle hasta Lambert Bridge y caminata desde Lambert Bridge hasta Westminster Bridge

Birmingham, Sábado 24, 2pm, Caminata y Parada en Cannon Hill Park

Manchester, Sábado 24, 2pm, Caravana desde Alexandra Park hasta Platt Fields Park

Glasgow, Sábado 24, 3pm, Caminata en Kelvingrove Park

En la mañana de este sábado comenzaron a desfilar las banderas cubanas por las ciudades europeas para apoyar esta caravana convocada desde el proyecto de solidaridad con Cuba «Puentes de Amor»

Fotos: Cortesía de participantes de las Caravanas.

