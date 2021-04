Huelga General Sanitaria toma las calles de Chile

Chile amaneció este viernes bajo una Huelga General Sanitaria, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en rechazo al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Convocada bajo el lema “Pan, trabajo, salud y dignidad”, la movilización es una celebración adelantada del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, aunque sin el despliegue de las manifestaciones callejeras multitudinarias de otros años, debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.

De acuerdo con los convocantes, la huelga mostrará el descontento y el malestar de la clase trabajadora y de la población en general frente a lo que califican de indolencia y avaricia del Gobierno.

Según un comunicado de la CUT, el Ejecutivo ha tenido una gestión ineficiente y errática de la pandemia, con un saldo de miles de vidas humanas, y no ha dudado en salvaguardar los intereses de las grandes empresas, dejando al país en una aguda crisis económica y social.

🚩 Llamamos a las y los trabajadores y al pueblo en su conjunto a la gran #HuelgaGeneralSanitaria para este 30 de abril, vamos a frenar el abuso empresarial del Gobierno y su agenda anti-derechos ✊ ¡Pan, trabajo, salud y dignidad! 📢 pic.twitter.com/wI0Q7kYpU1 — CUT Chile (@Cutchile) April 14, 2021

Los miembros de la CUT reclamarán salario mínimo de 500.000 pesos chilenos (cerca de 700 dólares), y una Renta Básica Universal para el 80 por ciento de la ciudadanía.

Igualmente, piden la congelación de los precios de los alimentos (que subieron en los últimos meses), incrementando las penurias de miles de familias, así como el apoyo a la aprobación de un impuesto a los super ricos, proyecto que se analiza en el Parlamento impulsado por la representación comunista y diputados de otras fuerzas.

Varios sindicatos, organizaciones, partidos y movimientos políticos expresaron públicamente su adhesión a la protesta. Entre ellos, figuran portuarios, mineros, el movimiento No más TAG, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, y los movimientos y partidos de izquierda que conforman la plataforma Chile Digno, Verde y Soberano.

Además, se suma la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) de Chile y organizaciones obreras y profesionales de los más variados sectores.

Según el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, el miércoles se instó a los dirigentes de la organización y a los socios de las estructuras sindicales a participar.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, enfatizó que su organización se adhiere a la huelga en claro rechazo a las políticas educativas llevadas a cabo por el ministerio de Educación tras la crisis provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Mientras tanto, el vocero de la ACES, Gabriel Palape, destacó que su órgano se manifestó el miércoles en el Metro Plaza Egaña, en el contexto de la huelga convocada para este viernes.

Está programado que la huelga se manifieste con la ausencia a las actividades laborales presenciales y el teletrabajo, hasta “banderazos” y cacerolazos, junto a todo tipo de actividades que muestren el descontento, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

🚩 #HuelgaGeneralSanitaria | Nuestro Secretario General y presidente de la @Fenatrapech_, @NolbertoDiaz , en manifestación junto a las y los trabajadores contratistas de Enap en el marco de la jornada de protesta ✊ ¡pan, trabajo, salud y dignidad! 📢 pic.twitter.com/Us9H4Mw5ue — CUT Chile (@Cutchile) April 30, 2021

Explicó también que, a causa de la Covid-19, no convocaron a manifestaciones o a marchas porque “debemos cuidar las medidas sanitarias. No queremos exponer la vida, la salud o la integridad de ninguna persona, pero no podemos seguir soportando el peso de la crisis”.

Sin embargo, se ha conocido que los Carabineros de Chile prevén desplegarse en un fuerte contingente policial con controles más fuertes en varios puntos de la ciudad de Santiago de Chile, ante la posibilidad de que ocurran manifestaciones y protestas.

Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: @anefchile/ Twitter.

