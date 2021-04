Italia: Saludo del Partido Refundación Comunista al VIII Congreso del PCC de Cuba

Compartimos con nuestros lectores el saludo al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba del Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea de Italia, en su versión en italiano y su traducción al español.

Al compañero Raúl Castro Ruz

Primer Secretario del Comité Central,

Partido Comunista de Cuba

Estimado Secretario, querido compañero Raúl,

En nombre del Partido de la Refundación Comunista – Izquierda Europea de Italia, y en el nuestro propio, queremos enviar nuestros saludos al Partido Comunista de Cuba con motivo de su VIII Congreso (16-19 de abril de 2021).

Este congreso representa un evento de gran importancia, de debate, de profundización teórica, de decisiones concretas para el futuro de Cuba, de su pueblo y del Partido Comunista, con el objetivo de fortalecer la continuidad del proceso revolucionario.

Rendimos homenaje a la generación histórica de la Revolución, que supo vencer heroicamente la dictadura de Fulgencio Batista, reconstruyó el país y avanzó en la edificación del Socialismo, gracias al papel indiscutible del Partido Comunista de Cuba.

A pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el imperialismo que afecta a la isla desde hace más de 60 años, Cuba ha sabido resistir y avanzar en la construcción de un sistema social solidario, cuya prioridad es la satisfacción de las necesidades humanas, materiales e inmateriales.

La Revolución Cubana ha situado en el centro de sus esfuerzos al ser humano, a su bienestar y a su salud, incluso con la importante contribución a la lucha contra la pandemia, enviando sus brigadas médicas a muchos países, entre ellos Italia.

En Italia, la noticia de hoy es la aprobación por el Senado de la República de una moción para la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales (mal llamadas «sanciones») contra Cuba. Esta votación consolida el vínculo de amistad y cooperación entre nuestros dos países. La moción fue propuesta por nuestro partido hace un año y hoy nos complace que haya sido aprobada por el Senado.

Con este importante acto político, se concreta la gratitud de la mayoría del pueblo italiano por la llegada de la Brigada Médica Henry Reeve, que vino a apoyar a la población de Crema y Turín en 2020. Un gesto que demostró la vocación solidaria de Cuba socialista hacia los pueblos del mundo. Como Fidel nos recordaba a menudo, Cuba exporta médicos, no bombas.

Al mismo tiempo, en Italia crece la campaña para que se otorgue el Premio Nobel al Contingente Henry Reeve, como así la recolección de firmas contra el bloqueo y el apoyo a la campaña de recaudación de fondos a favor del «Instituto Finlay», dedicado a la investigación médica, en particular contra el Covid-19.

Esperamos que Cuba pueda completar la tercera fase de pruebas de sus vacunas y que puedan utilizarse lo antes posible para inmunizar a su pueblo y volver a la normalidad.

Querido Raúl, queridos compañeros,

Mientras aumentan los ataques de Estados Unidos a Cuba, el Partido de la Refundación Comunista-Izquierda Europea ha estado, está y estará al lado de la Revolución Cubana. No sólo con nuestra solidaridad internacionalista, sino también con una agenda común de movilizaciones entre la izquierda europea y la izquierda de América Latina y el Caribe, contra el capitalismo y el imperialismo.

Sabemos que el Partido Comunista de Cuba tiene los valores y las herramientas para enfrentar los nuevos desafíos del socialismo del siglo XXI y proclamar al mundo, como en Playa Girón, la irreductible convicción de la victoria.

VIVA LA REVOLUCIÓN!

¡VIVA EL SOCIALISMO!

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA!

Maurizio Acerbo, Secretario Nacional

Marco Consolo, Responsable Área Internacional y Paz

PRC-IE

Att. Compagno Raúl Castro Ruz

Primo Segretario del Comitato Centrale,

Partito Comunista di Cuba

Caro Segretario, caro compagno Raúl,

A nome del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (Italia), e nostro personale, vogliamo inviare i nostri saluti al Partito Comunista di Cuba in occasione del suo VIII° Congresso (16-19 aprile 2021).

Questo congresso rappresenta un evento di grande importanza, di dibattito, di approfondimento teorico, di decisioni concrete per il futuro di Cuba, del suo popolo e del Partito Comunista, con l’obiettivo di rafforzare la continuità del processo rivoluzionario.

Rendiamo omaggio alla generazione storica della Rivoluzione, che con eroismo ha saputo vincere la dittatura di Batista, ricostruire il Paese ed avanzare nella costruzione del Socialismo, grazie al ruolo indiscusso del Partito Comunista di Cuba.

Nonostante il bloqueo economico, commerciale e finanziario imposto dall’imperialismo che colpisce l’isola da più di 60 anni, Cuba ha saputo resistere ed avanzare nella costruzione di un sistema sociale solidale, che ha come priorità il soddisfacimento dei bisogni umani, materiali ed immateriali.

La Rivoluzione cubana ha messo al centro l’essere umano, il suo benessere e la sua salute, anche con l’importante contributo alla lotta contro la pandemia, inviando le sue brigate mediche in tanti Paesi, tra cui l’Italia.

In Italia, è di oggi la notizia dell’approvazione al Senato della Repubblica di una mozione per l’eliminazione delle misure coeritive unilaterali (mal chiamate “sanzioni”) contro Cuba. Questo voto consolida il legame di amicizia e collaborazione fra i nostri due Paesi.

La mozione è stata proposta dal nostro partito un anno fa e oggi siamo contenti che sia stata fatta propria dal Senato.

Con un importante atto politico si concretizza la gratitudine della maggioranza del popolo italiano per l’arrivo della Brigata Medica Henry Reeve, venuta in appoggio alle popolazioni di Crema e di Torino nel 2020. Un gesto che ha dimostrato la vocazione solidale di Cuba socialista verso i popoli del mondo. Come spesso ricordava Fidel, Cuba esporta medici, non bombe.

Allo stesso tempo, in Italia cresce la campagna per l’assegnazione del Premio Nobel al Contingente Henry Reeve, la raccolta di firme contro il blocco, e l’appoggio alla campagna di raccolta fondi a favore dell’ ”Istituto Finlay” dedicato alla ricerca medica, in particolare contro il Covid-19.

Ci auguriamo che Cuba possa al più presto completare la terza fase della sperimentazione dei suoi vaccini e che al più presto possano essere usati per immunizzare il suo popolo e tornare alla normalità.

Caro Raúl, care compagne e cari compagni,

entre aumentano gli attacchi da parte degli Stati Uniti verso Cuba, il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è stato, è, e sarà a fianco della Rivoluzione cubana. Non solo con la nostra solidarietà internazionalista, ma anche con un’agenda comune di mobilitazioni tra la sinistra europea e quella dell’America Latina e dei Caraibi, contro il capitalismo e l’imperialismo.

Sappiamo che il Partito Comunista di Cuba possiede i valori e gli strumenti per affrontare le nuove sfide del socialismo del XXI° secolo e proclamare al mondo, come a Playa Giron, la convinzione irriducibile della vittoria.

VIVA LA RIVOLUZIONE !

VIVA IL SOCIALISMO !

VIVA IL PARTITO COMUNISTA DI CUBA !

Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale

Marco Consolo, Responsabile Area Esteri e Pace

PRC-SE

