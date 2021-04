México propone plan de desarrollo en Centroamérica a EEUU

De acuerdo al presidente mexicano, López Obrador, el plan «Sembrando Vida» fortalecerá el desarrollo regional.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificó este lunes que hará una propuesta a su par estadounidense, Joe Biden, sobre la implementación de un programa llamado «Sembrando Vida en Centroamérica» que contempla mecanismos para dar visas de trabajo y una eventual ciudadanía estadunidense a los migrantes.

Según López Obrador, ello permitirá fortalecer el desarrollo económico de la región; expuso que, con independencia del desarrollo tecnológico, se requerirá la mano de obra y se pronunció, además, por una mayor integración de los tres países de Norteamérica para fortalecer su desarrollo.

El mandatario mexicano dijo al respecto: «creo que es indispensable que se logre una mayor integración con Canadá y Estados Unidos. Agregaría solo, respetando las soberanías, pero sí es necesario fortalecer la región ante el avance económico y comercial de otras partes del mundo».

López Obrador expresó que el crecimiento, no se puede hacerlo solo, por lo que «no se puede cerrar Estados Unidos» y debe haber una apertura con reglas claras y en condiciones de igualdad, pero insistió que es «indispensable, no hay otra forma, porque nos complementamos, no basta el capital, no basta la tecnología, falta la fuerza de trabajo».

Abundó al respecto que la integración implica consumir más mercancías de la región y fortalecer el mercado en la región, y «hay condiciones inmejorables para lograrlo porque esto mismo lo piensan muchos estadounidenses, que es necesaria la alianza productiva y social, una alianza para fortalecer al continente americano».

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario reiteró que en la reunión virtual en la cual participará el jueves, junto con Joe Biden y otros mandatarios, propondrá aterrizar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que además de ayudar al medio ambiente con la plantación de millones de árboles, generará empleo para la región.

Afirmó, en ese sentido: «si ese programa se amplía a Centroamérica podría ayudar muchísimo porque podría crecer tres veces más. Estamos hablando del mismo clima, la misma naturaleza, la misma cultura, porque estamos hablando de la antigua región mesoamericana, se dan los mismos árboles: café, cacao, árboles maderables como el cedro o caoba».

El jefe de Estado apuntó que la propuesta puede estar acompañada de una opción para dar visas de trabajo a los beneficiarios para trabajar en Estados Unidos a los tres años de trabajar sus tierras, y tres años después a obtener la nacionalidad estadunidense si lo desean.

Permitir la migración, señaló, refuerza además la capacidad competitiva de la región en su conjunto: «es cuestión de ordenar el flujo migratorio a partir del crecimiento que queremos tener los pueblos, pero sin duda se va a necesitar mano de obra, porque por mucho adelanto tecnológico, la automatización y robótica no va a sustituir la fuerza de trabajo».

