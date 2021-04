Playa Girón, pasajes de la victoria (VII)

José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La epopeya cubana para derrotar al invasor, tomó su rumbo final el propio 17 de abril, la convicción en la victoria, ahora para defender al socialismo proclamado, un día antes, ante la sangre derramada por las víctimas del engañoso ataque del día quince, enardeció a millones de cubanos.

En San Antonio de los Baños, los pilotos de regreso de la zona de combate, informaban del resultado de la primera misión aérea. Todos estuvieron de acuerdo que la operación mayor del enemigo era por Playa Girón. Se ratifica la orden del Comandante en Jefe de que la misión fundamental era destruir los barcos enemigos. Para impedir el desembarco pendiente y evitar que se embarquen de regreso tras la derrota inevitable.

La máxima dirección cubana dispuso que el Departamento de Información (G2) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en coordinación con los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), procedieran al arresto inmediato de los elementos contrarrevolucionarios en todo el país. Para esa fecha, ya se habían constituido más de 7 mil organizaciones de base de los CDR en todo el país, creados el 28 de septiembre de 1960. La labor de vigilancia y la información aportada por éstas hizo posible neutralizar a la llamada quinta columna interna antes del comienzo de las operaciones.

El 4to y 6to batallones mercenarios, apoyados por artillería, morteros y algunos tanques ocupaban firmemente la playa. Además del 3er Batallón, que debía haber desembarcado por Caleta Redonda.

Unidades del Batallón de paracaidistas habían ocupado San Blas y Horquita, cortando las carreteras de Covadonga y Yaguaramas respectivamente. A dos o tres kilómetros al norte de Playa Girón en dirección al Central Covadonga, los paracaidistas establecieron un punto avanzado que el Jefe de la Brigada mercenaria reforzó con un camión artillado.

Llegó al Central Australia el Batallón de la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas, que tenía una preparación combativa superior a la de los otros batallones de milicianos. De inmediato, esta unidad se dispuso a cumplir la tarea planteada de tomar Pápilte, donde se habían posesionado los paracaidistas.

Se logró impactar y hundir el carguero mercenario Río Escondido que portaba los suministros de municiones para 10 días de la brigada mercenaria, así como otras provisiones importantes. Los miembros de la tripulación fueron rescatados y evacuados en el Blagar. A esa hora la brigada reporta al Cuartel General que la pista de aterrizaje de Playa Girón estaba lista para ser utilizada.

El Batallón de la Escuela de Milicias entro en Pálpite, después de repeler un ataque aéreo que tuvo lugar en el kilómetro 8 de la carretera de Playa Larga.

Cuando se transmitió información, el Comandante en Jefe respondió: ¡Ya ganamos la guerra! Les hemos hundido dos barcos y tres lanchones, y si ellos no se dieron cuenta de que tenían que defender Pálpite, están perdidos, apenas eran las diez de la mañana del día 17. Efectivamente, después de neutralizados los paracaidistas y asegurada la defensa de Pálpite, el acceso oeste a la cabeza de playa quedaba limpio de enemigos, con la protección necesaria para la entrada de nuevas fuerzas en combate.

En Washington, el Secretario de Estado, Dean Ruk declaró a la prensa: El pueblo norteamericano tiene derecho a conocer si estamos interviniendo o no en Cuba y si intentamos hacerlo. La respuesta a esa pregunta es no. Lo que sucede en Cuba es cosa a decidir por el pueblo cubano. Una vez más el gobierno estadounidense engañaban a sus ciudadanos, contribuyentes que habían financiado con el pago de sus impuestos la agresión a Cuba. No sería la primera ni la última vez.

En la sede de las Naciones Unidas, en New York, comenzó la Primera Sesión de ese día en la Comisión Política y de Seguridad. El canciller cubano fue el primero en intervenir para denunciar la agresión que estaba siendo víctima su país y pidió la condena de Estados Unidos como responsable de ese ataque que ponía en peligro la paz mundial.

El delegado norteamericano, Adlai Stevenson, engañado, negó las acusaciones cubanas y dijo que Estados Unidos, no ha cometido agresión alguna contra Cuba, ni ha comenzado ofensiva alguna, ni desde la Florida ni desde ninguna otra parte del país. Lo que el doctor Roa busca de nosotros hoy es la protección del régimen de Castro contra la natural cólera del pueblo cubano.

El debate continuaría ese día en horas de la tarde.

Los continuos ataques aéreos de la aviación cubana obligaron a la flota mercenaria a hacerse a alta mar. A las 12:00 horas el Cuartel General enemigo emitió instrucciones de navegar hacia el sur a la mayor velocidad posible. A esa hora la Brigada informó al Cuartel General que sólo le quedaban municiones para 4 horas.

La Fuerza Aérea Revolucionaria intentó asestar un golpe contra la agrupación naval que se retiraba hacia el este, con dos B26, un T33 y un «Sea Fury». Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Uno de los B26 abortó el despegue por avería y el otro, estalló en el aire bajo el fuego antiaéreo de los buques. El «Sea Fury» también fue tocado por el fuego antiaéreo y tuvo que regresar al aeródromo sin haber podido descargar su armamento. Sólo el T33 regresó ileso después de derribar un B26 mercenario sobre el escenario de batalla.

En cumplimiento de una orden del Comandante en Jefe, se intentó un ataque a las fuerzas enemigas en dirección a Playa Larga. Para ello contaba, en primer lugar, con el Batallón de la Escuela de Responsables de Milicias y algunas pequeñas unidades de otros batallones de la provincia de Matanzas, una batería de cañones 85 mm y una de morteros 120 mm. Sin embargo, cuando la columna avanzaba a lo largo de la carretera fue golpeada duramente por los B26 enemigos. Este primer intento de capturar Playa Larga no obtuvo los resultados esperados y las tropas se replegaron hacia Pálpite.

Despegaron de la Base de San Antonio de los Baños dos T33 y un «Sea Fury» para proteger las unidades que se trasladaban hacia Playa Larga, cuando bombarderos enemigos, después de agotar su parque contra la columna de milicianos, iban de regreso a su base fueron interceptados por los cazas cubanos. Uno de ellos fue destruido y cayó al mar. El otro, tocado en un motor, tomó rumbo sur, pero cuando el «Sea Fury» se disponía a rematarlo, se acercaron dos cazas norteamericanos procedentes del portaaviones Essex y el avión cubano tuvo que retirarse. Este B26 cayó al mar cerca de las costas de Nicaragua.

El Comandante en Jefe, partió hacia la zona de operaciones y estableció un Puesto de Mando Avanzado en el central Australia, desde donde impartió y puntualizó diferentes órdenes y misiones.

Comenzó la Segunda Sesión de la Comisión Política y de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de varios oradores, Roa intervino nuevamente. En sus palabras el canciller cubano puso en claro las maniobras engañosas de la representación norteamericana para desvirtuar la participación de ese país en la invasión a Cuba. Y finalizó su réplica, afirmando que la delegación de Cuba no ha venido a pedir ni protección, ni ayuda a las Naciones Unidas para repeler a los agresores, que están siendo ya batidos por aire, tierra y mar. A lo único que ha venido la delegación cubana es a acusar al Gobierno imperialista de los Estados Unidos, ante la conciencia pública mundial.

El Cuartel General de la CIA impartió órdenes de bombardear todos los campos de aviación cubanos posibles durante la noche con bombas de fragmentación. La aviación mercenaria intentaba asestar un golpe aéreo sobre la base de San Antonio. Los tres B26 trataron de localizar este objetivo, pero el total enmascaramiento de luces en la región impidió su propósito. Uno de los pilotos, que lanzó a rumbo dos cohetes, provocó un barrage tal de fuego antiaéreo, que las tripulaciones de los bombarderos prefirieron desistir del ataque. El aeródromo había sido reforzado con artillería antiaérea.

Mientras la batalla diplomática se libraba con éxito en el seno de la ONU. En la tercera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas de ese día, Roa pidió de nuevo la palabra para denunciar la participación de aviones a reacción, procedentes de un portaaviones norteamericano, en la protección de los B-26 mercenarios. A continuación, el representante de Rumania presentó un proyecto de resolución en el cual se pedía el cese inmediato de las operaciones militares contra la República de Cuba y se llamaba a los Estados cuyos territorios y medios están siendo utilizados para atacar a Cuba, a fin de que detengan toda asistencia a aquellos que realizan este ataque armado. Stevenson negó categóricamente la participación de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la invasión.

En la primera hora del día 18 de abril comenzó la ofensiva en dirección a Playa Larga. Los tanques marcharon delante de la infantería y separados de ésta. Como el ataque se desarrolló únicamente a lo largo de la carretera Pálpite Playa Larga, el enemigo pudo concentrar todo su fuego en un frente estrecho, protegió sus tropas convenientemente y resistió el empuje de fuerzas numéricamente superiores, provocando en las tropas cubanas importantes pérdidas, tanto en hombres como en técnica de combate; y que, por tanto, se detuviera la ofensiva sin romper las líneas enemigas.

Con el mismo propósito avanzaba la columna del Batallón 326, pero tuvo que hacer una parada por la madrugada en el camino después de pasar Juraguá. Se había agotado el combustible de los vehículos y tuvieron que reanudar la marcha a pie hacia Playa Girón, hasta que se unieron a otra columna, que venía detrás.

Mientras esto ocurría, el Comandante en Jefe, quien había permanecido en la carretera parte de la madrugada con motivo de la desinformación realizada por la marina norteamericana, asumía de nuevo el mando y después de comprobar la inexistencia del desembarco, disponía el envío de nuevas fuerzas a la región de acciones combativas.

Se puntualizó la decisión para un nuevo ataque contra Playa Larga. La cabeza de playa sería golpeada de nuevo desde dos direcciones convergentes de forma simultánea. Sin embargo, tuvo que aplazar el comienzo de la ofensiva, puesto que las tropas no estaban listas a la hora señalada.

La Fuerza Aérea Revolucionaria recibió la misión de golpear a las fuerzas mercenarias en la cabeza de playa, fundamentalmente los medios de fuego enemigos y la pista de Playa Girón. Además debían prestar atención a los movimientos de los buques en el área, ya que podían introducirse refuerzos. El Jefe del 2do. Batallón mercenario, en Playa Roja, informó por primera vez en un parte emitido al Cuartel General de la CIA, que no podía mantener su posición por más de 30 minutos sin apoyo aéreo.

El Jefe de Brigada mercenaria informó al Cuartel General de la Operación que Playa Girón era atacada por doce tanques y cuatro aviones de reacción. Se solicitaron suministros y municiones. Poco después de recibido el informe anterior se autorizó el empleo de napalm en la zona de la cabeza de playa. En el Cuartel General de la CIA se recibió la información de que las fuerzas que defendían Playa Larga habían sido aniquilada y de un ataque aéreo a Playa Girón, así como el agotamiento de las municiones de los tanques, y el casi agotamiento de municiones de armas ligeras.

Según el Informe de la Comisión Taylor, la CIA tuvo que utilizar pilotos civiles norteamericanos para proteger el área de la cabeza de playa debido a que algunos de los pilotos cubanos o estaban muy cansados para volar o se negaban hacerlo. Se efectuaron seis salidas durante la tarde, atacó una larga columna de tanques y vehículos que se acercaban a Playa Azul a lo largo de la línea de la costa desde el norte. Mientras el portaaviones Essex informó al Cuartel General de la CIA que una extensa caravana de tanques y camiones se acercaba a Playa Girón por el este. La participación estadounidense en apoyo a las acciones combativas fue evidente.

A las cinco de la tarde del día 18, los ómnibus en que iban montados los milicianos del Batallón 123 y los automotrices SAU100 fueron descubiertos por los pilotos mercenarios. La columna sufrió bajas considerables como resultado del ataque sucesivo de seis bombarderos enemigos, que ametrallaron y bombardearon impunemente a las tropas con napalm durante más de media hora, en un lugar descampado cercano a Punta Perdiz.

El primer batallón mercenario informó que se encontraba bajo un ataque de la artillería pesada. La posición que se reportó al Cuartel General en ese momento era más al sur que la posición, al norte y noreste de San Blas, que se había planeado para ese batallón. Esta situación era el resultado de la ofensiva de las fuerzas cubanas en esa dirección.

A través de un mensaje enviado desde el Cuartel General de la CIA, el Jefe de Brigada fue informado de que un C-46, que transportaba municiones, aterrizaría en la pista de Playa Girón, y evacuaría los heridos. También se recomendó al Jefe de Brigada, que las patrullas armadas con bazucas buscaran a los tanques y los atacaran durante la noche. Se le informó además que en la noche del 19 de abril se enviarían las embarcaciones para efectuar la evacuación si él así lo recomendaba. La iniciativa de la retirada estrepitosa pronto sería tomada sin regreso, el fin estaba a la vuelta de la esquina.

Vea También Playa Girón, pasajes de la victoria (VI)

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Comparte esto: Twitter

Facebook