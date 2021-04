Rusia le pide al Embajador de Estados Unidos que abandone el país

Yuri Ushakov, asesor de Vladímir Putin, ha recomendado al Embajador de EEUU en Rusia, John Sullivan, irse a su país para analizar la situación y mantener consultas respecto a la relación bilateral de ambos países.

«Yuri Ushakov ha recomendado al embajador John Sullivan que vaya a su capital y realice allí consultas serias y profundas», anunció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a la prensa.

Como subraya la corresponsal especial del diario ruso Kommersant Elena Chernenko, el hecho de que la oficina de Ushakov haya recomendado directamente al embajador estadounidense irse a su país significa que el diplomático de Estados Unidos ha sido de alguna manera expulsado de Rusia.

A diferencia de la declaración de persona non grata (por ejemplo, el Embajador estadounidense George Kennan fue declarado persona non grata por la URSS en 1952), esta medida intermedia significa que el jefe de la misión diplomática puede regresar después de algún tiempo. Por otro lado, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 no prevé en absoluto la opción de «enviar al Embajador (de otro país) a consultas».

Según fuentes diplomáticas de Kommersant, Sullivan no quiere irse de Moscú. La «charla dura» de Sullivan con los diplomáticos rusos había sido anticipada por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, el 15 de abril después de que EEUU activara nuevas sanciones contra Rusia.

Oficialmente, la Embajada de Estados Unidos no hizo comentarios sobre el futuro de Sullivan. Al mismo tiempo, un exdiplomático, que pidió no ser identificado, dijo a Kommersant que «cuando a ti te recomiendan irte, es mejor irse».

«El Embajador puede oponerse a esto, pero entonces se crearán condiciones contra él, en las que no podrá trabajar con eficacia, y él lo sabe», explicó la fuente a Kommersant.

El homólogo de Sullivan, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antónov, se encuentra en Moscú desde el 20 de marzo. Fue llamado para consultas después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, respondiera afirmativamente a la pregunta de un periodista sobre si consideraba a Putin un «asesino«.

Según Kommersant, inicialmente se presumía que Antónov regresaría a Washington a principios de abril, pero luego Moscú revisó su decisión. El 16 de abril Lavrov dejó en claro que no habrá un retorno cercano. Según él, el diplomático «continúa sus consultas en Moscú», ya que «la situación es bastante compleja» y «necesita ser examinada en detalle».

El 15 de abril EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos por su supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de EEUU de 2020 y el supuesto pirateo de las redes de la cadena de suministro de software de EEUU.

En respuesta, Rusia expulsó a 10 diplomáticos de EEUU para siempre y prohibió la entrada en su territorio a ocho ciudadanos de Estados Unidos, entre ellos están la directora de Inteligencia Nacional de EEUU, la asesora de la Casa Blanca para la política interna, el director de la Agencia Federal de Prisiones y el exasesor de seguridad nacional, John Bolton.

Lavrov no descarta que Rusia pueda expulsar a 150 diplomáticos estadounidenses más en caso de un mayor deterioro de las relaciones con EEUU.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Sputnik.

Vea también

Comparte esto: Twitter

Facebook