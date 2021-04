Rusia publica una lista de medidas en respuesta a las sanciones de Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha publicado este viernes una lista de medidas en respuesta a las sanciones de EE.UU. impuestas el 15 de abril.

Desde la Cancillería rusa han señalado que las acciones de EE.UU. contra el país no pueden permanecer sin respuesta. «Se ha advertido repetidamente y se ha demostrado en la práctica que las sanciones y otras presiones no solo están condenadas al fracaso, sino que también tendrán consecuencias perjudiciales para quienes deciden hacer tales provocaciones», reza el comunicado oficial.

Estas medidas incluyen la expulsión de 10 diplomáticos de la Embajada estadounidense en Moscú, «en una cantidad proporcional a la acción llevada a cabo por las autoridades estadounidenses contra los diplomáticos rusos«, según la Cancillería.

Además, el Ministerio limitará la práctica de viajes de corto plazo no controlados por empleados a las representaciones diplomáticas del país norteamericano en Rusia realizados para asegurar el funcionamiento de las misiones. El otorgamiento de los visados correspondientes a este tipo de funcionarios se reducirá al mínimo, hasta 10 personas por año sobre la base de la reciprocidad.

«En estricta conformidad con las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y la legislación rusa, incluido el Código de Trabajo, se adoptarán medidas para poner fin por completo a la práctica de las misiones diplomáticas de EE.UU. de contratar personal administrativo y técnico de nacionalidad rusa y de terceros países» para el trabajo en legaciones estadounidenses, precisó la institución.

Asimismo, las actividades de fondos y ONG estadounidenses controladas por el Departamento de Estado de EE.UU. y otras estructuras estatales del país norteamericano que se entrometan en la política exterior rusa serán suspendidas.

Sanciones contra ocho funcionarios de Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Rusia también ha publicado una lista de medidas contra ocho funcionarios gubernamentales de EE.UU. en respuesta a las sanciones impuestas el 2 de marzo. Rusia cierra la entrada al país a estas personas involucradas en la implementación del curso antirruso.

La lista de sanciones rusas incluye a Merrick Brian Garland (fiscal general de EE.UU.), Michael D. Carvajal (director de la Oficina de Prisiones), Alejandro Nicholas Mayorkas (secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.), Susan Elizabeth Rice ( directora del Consejo de Política Doméstica de EE.UU.), Christopher Asher Wray (director del FBI), Avril Danica Haines (directora de Inteligencia Nacional de EE.UU.), John Robert Bolton (exconsejero de Seguridad Nacional) y Robert James Woolsey Jr. (ex director de la CIA).

«Ahora es el momento de que EE.UU. demuestre prudencia y abandone el curso de confrontación. De lo contrario, se implementará un conjunto de decisiones muy dolorosas para la parte estadounidense, como, por ejemplo, ordenar a las misiones diplomáticas de EE.UU. que reduzcan a 300 el número de personal en Rusia«, agregó la Cancillería.

Asimismo, el Ministerio ha destacado que a Rusia le gustaría evitar una mayor escalada de relaciones con EE.UU. «Estamos listos para un diálogo tranquilo y profesional con la parte estadounidense en interés de encontrar formas de normalizar las relaciones bilaterales. Sin embargo, la realidad es que desde Washington escuchamos una cosa, pero en la práctica vemos otra completamente diferente. Que haya duda, ninguna «ola» de sanciones quedará sin castigo», reza la declaración.

El experto en geopolítica Fernando Moragón cree que no se puede esperar nada bueno de Washington, ya que «dos no pueden dialogar si uno no quiere; y el que no quiere es EE.UU.». En su opinión, en los pocos meses de la Administración Biden, el país norteamericano se ha enfrentado «de una manera terrible» a China y, en especial, a Rusia.

Sanciones de Estados Unidos contra Rusia

Este jueves, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó un decreto para imponer nuevas sanciones a Rusia, argumentando presuntas «acciones de su Gobierno y servicios de inteligencia contra la soberanía e intereses estadounidenses».

Esas medidas punitivas incluyen la deportación de 10 empleados de la Embajada rusa en Washington D.C. y apuntan a 16 entidades y 16 individuos, que estarían implicados en la supuesta injerencia rusa durante las últimas presidenciales que EE.UU. celebró en noviembre de 2020.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió a sus instituciones nacionales participar en el mercado primario de bonos que emitan a partir del próximo 14 de junio el Banco Central de Rusia, el Fondo de Bienestar Nacional o el Ministerio de Finanzas ruso, así como prestar fondos a esas instituciones.

Este organismo norteamericano también señaló a seis empresas rusas por proporcionar apoyo a un programa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, al «ayudar al desarrollo de herramientas e infraestructura para la realización de actividades cibernéticas malignas».

Además, EE.UU. impuso sanciones contra ocho individuos y entidades asociados con la «ocupación» de la región de Crimea, que votó en referéndum reunificarse con Rusia tras el golpe de Estado que se produjo en Ucrania en 2014.

El experto en geopolítica Fernando Moragón cree que no se puede esperar nada bueno de Washington, ya que «dos no pueden dialogar si uno no quiere; y el que no quiere es EE.UU.». En su opinión, en los pocos meses de la Administración Biden, el país norteamericano se ha enfrentado «de una manera terrible» a China y, en especial, a Rusia.

Tomado de RT/ Foto de portada: Brian Snyder / Reuters.

Comparte esto: Twitter

Facebook