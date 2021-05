Ante el fracaso de la reunión celebrada con Duque el Comité del Paro convocó a una nueva jornada de lucha el miércoles 12 de mayo en Colombia

De ambas partes se reconoció la reunión de este lunes como un encuentro exploratorio. Al igual que el Diálogo Nacional de 2019, las diferencias se encuentran en lo nominal: para unos son reuniones que buscan acuerdos, para los otros una negociación.

Sin humo blanco concluyó la reunión entre el Gobierno y representantes del Comité del Paro. Del lado del Ejecutivo, hicieron un balance positivo, aunque sin avances estructurales, mientras que en la otra orilla tildaron el encuentro de “gaseoso” y sin voluntad por parte del presidente Iván Duque para ceder en unos mínimos.

Por eso mismo, anunciaron que convocarán de nuevo a movilizaciones el próximo miércoles 12 de mayo, pues de parte del Comité del Paro exigen que el Gobierno reconozca una negociación y eso implica, a la vez, que se rechace tajantemente el abuso de la Fuerza Pública a la protesta pacífica.

“El Gobierno evadió la palabra negociación y no asumió el compromiso de que no se iba a repetir la represión. Sin eso, para nosotros, no hay garantías”, dijo Diógenes Orguela, expresidente de la Central Unitaria de Trabajo (CUT) y quien estuvo en el encuentro exploratorio.

Precisamente el término “encuentro exploratorio” es en lo que concordaron ambas orillas. “(La reunión de hoy) la veíamos como una reunión exploratoria, en términos de que el Gobierno diera garantías”, señaló Orjuela.

Del otro lado, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien fue el vocero ante los medios tras finalizado el encuentro, comentó lo mismo. “Quiero insistir en algo que mencionó el representante de Naciones Unidas, Carlos Ruiz, esta era una reunión exploratoria por solicitud de los miembros del Comité del Paro, así la interpretamos, la valoramos y la presentamos ante ustedes”, comentó Ceballos.

Sobre las diferencias nominales con relación a usar el término negociación o no, Ceballos defendió la postura del Gobierno en cuanto a que lo que propusieron es llegar a un acuerdo. “El presidente ha manifestado el espíritu de construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos. Sabemos que hay diferencias en la terminología. Algunos miembros del Comité del Paro hablan de una negociación. Nosotros queremos ir más allá con toda claridad. El resultado de cualquier negociación es un acuerdo. No se negocia por negociar, sino para llegar a acuerdos”, explicó el comisionado la postura del Ejecutivo.

Para Orjuela, esto es más de lo mismo que el Diálogo Nacional que se instaló en el paro de 2019. “Se están repitiendo las reuniones de (Diego) Molano (exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia) que durante cuatro meses no nos llevó a nada”. El expresidente de la CUT insistió que “se tiene que hacer negociación para llegar a acuerdos”.

Duque sigue «mamando gallo»

En una típica actitud del presidente Duque, redujo la reunión con el Comité Nacional de Paro a un discurso gubernamental general, vacío, abstracto, donde no se refirió siquiera a las peticiones iniciales de la dirección del paro que eran muy sencillas: desmilitarización de las ciudades y hacer una reunión en Cali con todas las fuerzas vivas de la ciudad. No es cierto lo que afirman algunos medios que el Comité sometió a su consideración 103 peticiones, sólo las contempladas en el Pliego de Emergencia. A ninguna de ellas quiso referirse el presidente, como si en el país no pasara nada ni hubiera problemas muy graves. Por ello se convocó nuevo paro y movilización nacional el miércoles 12 de mayo. Duque parece mamar gallo mientras resignado espera el golpe de estado del uribismo.

*’Mamar gallo‘ es una de las expresiones más usadas en Colombia, principalmente en Bogotá y la costa Caribe, para referirse a momentos picarescos , o a personas que no se toman las cosas en serio y se la pasan ‘mamando gallo’.

Tomado de Resumen Latinoamericano

