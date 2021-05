Bolivia restablece “relaciones diplomáticas de confianza” con Estados Unidos

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó esta sábado que Bolivia “restableció relaciones diplomáticas de confianza” con Estados Unidos, en el marco del respeto a la soberanía del país.

“Hemos restablecido relaciones de confianza con Estados Unidos, en el marco del respeto de nuestra soberanía, desde que estábamos en campaña. No vamos a hacer que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo. No lo hemos hecho en el tema de la pandemia, por supuesto. No lo vamos a hacer en temas que tienen que ver con justicia para el pueblo boliviano”, declaró la Ministra.