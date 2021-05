Cámara Baja de Chile aprueba reforma sobre restitución del voto obligatorio

Compartir

La iniciativa para la restitución del voto obligatorio fue respaldada con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles en lo general una reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio en elecciones populares del país.

«Un amplio consenso en favor de modificar el actual sistema de votación desde uno voluntario a otro obligatorio, como regía hasta antes de la publicación de la reforma constitucional de 2009 y la modificación a la Ley Electoral de 2012», refiere una nota de prensa de la Cámara Baja chilena.

La iniciativa fue respaldada con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones. La obligatoriedad del voto no se aplicaría para elecciones primarias ni internas de partido.

El siguiente paso es que retorne a la Comisión de Gobierno Interior para proceder a la discusión en lo particular.

Este proyecto plantea que todos los ciudadanos estarán sujetos a la normativa, exceptuando los casos de personas mayores de 75 años de edad y quienes estén en situación de discapacidad o dependencia.

Tampoco participarán los ciudadanos chilenos que residan en el exterior, así como los extranjeros en Chile y que estuviesen habilitados para votar.

Esta no es la primera vez que se debate la propuesta, ya que en enero de 2020 fue rechazada por los parlamentarios durante la discusión en lo particular, al no alcanzar los votos necesarios para el siguiente paso.

