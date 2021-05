Colombia: ¿Diálogo con represión?

Por Orlando Oramas León (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

El Comité del Paro Nacional de Colombia y el Presidente Iván Duque tienen previsto tener hoy un primer encuentro en busca de que el diálogo abra puertas a los reclamos de sectores ciudadanos sostenidos durante 12 días y reprimidos con brutalidad por las fuerzas del orden.

Será una «reunión exploratoria» y un «espacio para reclamar por el respeto y las garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social, rechazar la militarización del país y el uso desmedido de la fuerza» y «para abordar la negociación de las peticiones consignadas en el Pliego Nacional de Emergencia», dice una carta abierta del Comité.

En el encuentro habrá representación de la ONU y de la Conferencia Episcopal colombiana, y sigue a la visita relámpago del mandatario a la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones y también de la represión policial que dejó decenas de fallecidos, desaparecidos y heridos.

El congresista Roy Barreras criticó la fugaz estancia de Duque en Cali, poco después de ordenar la militarización de esa urbe con el «mayor despliegue de capacidades de la Fuerza Pública», según la orden del gobernante.

«Presidente: Ni el reclamo popular ni el violento desorden público encuentran soluciones reales y duraderas con una temerosa visita clandestina de tres horas en la madrugada», manifestó por medio de su cuenta en Twitter.

Barreras, quien es Presidente de la Comisión de Paz del Senado, instó al jefe de Estado a dialogar, a escuchar a la gente, a proponer soluciones para los jóvenes.

En medio de la alta temperatura social, representantes de pueblos originarios reunidos en esa ciudad fueron atacados a tiros la víspera por personas vestidas de civil, con apoyo de la policía, de acuerdo con videos en vivo difundidos en las redes sociales y numerosas denuncias.

La agresión se saldó con una decena de lesionados pertenecientes a la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, incluidas lideresas y defensoras.

Los indígenas llegaron el 28 de abril en el marco de las protestas y del paro nacional en contra del Gobierno, y desde entonces han llevado a cabo bloqueos de vías y carreteras.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, rechazó el ataque. «Llamamos a la calma a todas las personas, especialmente en Cali, y al respeto a la vida y los derechos fundamentales. La garantía de DDHH se obtiene a través del diálogo y la no violencia. Urgimos: no más violencia, no más violencia», escribió en su cuenta en Twitter la funcionaria internacional. Un comunicado conjunto entre la embajada de Noruega, ONU Mujeres Colombia y la Defensoría del Pueblo, condenó la embestida.

El estado de sitio rige en Cali, y los acceso a esa urbe fueron cerrados, mientras se multiplica la presencia policial y del Ejército ordenada por el mandatario, cuyas políticas económicas y sociales, a juicio de quienes protestan por estos días, agudizan la crisis en el país sudamericano.

(*) Periodista cubano, autor de los libros “Raúl Roa, periodismo y Revolución”, “Pohanohara, cubanos en Paraguay” y “Cuentos del Arañero”.

Foto de portada: EFE.

