Comité del Paro en Colombia acusa que Gobierno de Duque se niega a firmar preacuerdo

El Comité Nacional del Paro denunció la noche del jueves que el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, se niega a firmar un preacuerdo establecido días atrás, en una táctica que denominó “dilatoria” para iniciar un diálogo.

En una conferencia de prensa, los integrantes del Comité sostuvieron que “esa acción dilatoria, que no entiende la complejidad del momento que se vive, hace que el responsable del paro, por su puesto, sea el Gobierno del presidente Duque”. El Poder Ejecutivo “se niega a firmar el acuerdo de garantías”, lo que impide la instalación de una mesa formal de negociaciones, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

Colombia, esta noche. Comité del Paro lamenta que el gobierno no tenga respuesta a preacuerdo establecido días atrás basado en garantías a la protesta. Señalan que se trata de dilatar el diálogo. Gobierno exige levantamiento de bloqueos. Mañana se cumple un mes del #ParoNacional pic.twitter.com/KPkF5hYjbH — Tatiana Pérez @telesurtv (@Tatiana_teleSUR) May 28, 2021

En tanto, el equipo del mandatario Duque exigió a los manifestantes el levantamiento de los bloqueos de vías principales del país para poder avanzar en los diálogos.

Ambas partes han conformado un preacuerdo -sujeto a la ratificación del Poder Ejecutivo- que incluye, entre otros puntos, la reactivación del acuerdo de paz para la terminación del conflicto; el gobierno deberá hacer una alocución donde no se estigmatice la protesta social pacífica. Además, no habrá uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones; no habrá presencia del ejército durante las marchas; habrá protocolo de prevención frente a la violencia sexual hacia las mujeres en las protestas, entre otros puntos.

El Comité del Paro también informó que de haber negociación se formarán mesas de diálogo con jóvenes, estudiantes, representantes de sectores agrarios, campesinos, indígenas, docentes y voceros de diferentes ciudades.

Colombia cumple este viernes un mes de Paro Nacional desde que iniciaron las movilizaciones populares el 28 de abril, para rechazar las políticas neoliberales del presidente Duque.

Para este viernes se tiene planificada una gran toma cultural en todo el país suramericano, con actividades como conciertos, obras de teatro, movilizaciones y marchas artísticas.

Del 28 de abril al 25 de mayo, se han reportado 3.155 casos de violencia policial, de estos 955 víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y 43 víctimas de homicidios, presuntamente por la Policía, según un recuento hecho por la organización no gubernamental (ONG) Temblores. Temblores denunció 1.388 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 595 intervenciones violentas, 46 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía y 22 víctimas de violencia sexual.

Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: VTV.

