Criptomoneda ether supera los tres mil dólares

Reportes de los mercados financieros anotaron hoy que la criptomoneda ether superó los tres mil dólares para establecer nuevo récord máximo.

Señalan los inversores que esta criptodivisa tendrá mayor uso en un futuro sistema financiero desentralizado.

Ether, el token comerciado en la plataforma de cadena de bloques ethereum, mejora tres por ciento en bitstamp, a 3,144,81 dólares, en las operaciones matinales de Londres.

La divisa electrónica trepó 325 por ciento en lo que va de año, superando por mucho el avance de una criptomoneda más popular como el bitcóin.

Recuerdan los operadores, que la ‘tokenización’, cuando se aplica a la seguridad de los datos, es el proceso de sustitución de un elemento sensible por uno equivalente no sensible, denominado token, que carece de significado o valor extrínseco o explotable.

Los grandes avances son reflejo parcial de las ganancias del bitcóin de fines de 2020, dijo el director gerente de Q9 Capital, James Quinn, un gestor privado de patrimonio en criptomonedas de Hong Kong.

También muestra mejoras en la cadena de bloques ethereum, señaló, así como un creciente cambio hacia las DeFi, o finanzas descentralizadas, que se refieren a transacciones ajenas a la banca tradicional, y para las que ethereum es una plataforma crucial.

Tomado de Prensa Latina

