El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela – Cuba rinden homenaje a José Martí

El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela – Cuba, conjuntamente con la Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes en Venezuela (ACCREVEN) y de las Misiones Cubanas en el Estado Anzoátegui, rinden merecido y eterno Homenaje a la Siembra, el 19 de mayo de 1895, del hoy Héroe Nacional de Cuba José Martí Pérez, ocurrida en combate contra el invasor colonial español. El líder cubano ejercía además el cargo de Delegado (máximo jefe) del Partido Revolucionario Cubano que organizó la segunda guerra por la independencia de Cuba. Martí fue periodista, ensayista, poeta, diplomático, catedrático de varios idiomas, fue el más excelso admirador y seguidor de las ideas y gesta nuestra americana del Libertador Simón Bolívar.

Este revolucionario latinoamericano visitó a Venezuela en el año 1881, y “sin sacudirse el polvo del camino” fue a la Plaza Bolívar para encontrarse espiritualmente con el Libertador Simón Bolívar.

En julio de 1881, en la carta de despedida a su amigo Fausto Teodoro Aldrey: se recogen sus sentimientos para con el pueblo de Venezuela:

“Amigo mío:

“Mañana dejo a Venezuela y me vuelvo camino de Nueva York. Con tal premura he resuelto este viaje, que ni el tiempo me alcanza a estrechar, antes de irme, las manos nobles que en esta ciudad se me han tendido, ni me es dable responder con la largueza y reconocimiento que quisiera las generosas cartas, honrosas dedicatorias y tiernas muestras de afecto que he recibido estos días últimos. Muy hidalgos corazones he sentido latir en esta tierra; vehementemente pago sus cariños; sus goces, me serán recreo; sus esperanzas, plácemes; sus penas, angustia; cuando se tienen los ojos fijos en lo alto, ni zarzas ni guijarros distraen al viajador en su camino: los ideales enérgicos y las consagraciones fervientes no se merman en un ánimo sincero por las contrariedades de la vida.

De América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, ésta es la cuna; ni hay para labios dulces, copa amarga; ni el áspid muerde en pechos varoniles; ni de su cuna reniegan hijos fieles. Déme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo”.

Barcelona, 19 de mayo de 2021.

Coordinadores del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela – Cuba



