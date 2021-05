En Argentina organizaciones sociales y políticas marcharon a la embajada israelí y repudiaron los crímenes sionistas contra Palestina ocupada

En respuesta a la barbarie que está cometiendo “Israel” contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania, este lunes se realizó una multitudinaria marcha hacia la embajada sionista en Buenos Aires, que fue convocada por la Federación de Entidades Argentino Palestinas. Adhirieron a la movilización varias organizaciones sociales y políticas sumado a integrantes del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y numerosos integrantes de la comunidad musulmana local. Como una muestra del trato especial que se le brinda por parte del gobierno a la embajada israelí, un fuerte operativo policial copó prácticamente toda la zona, vallando y cerrando calles como preparándose para una guerra.

Al inicio del acto se leyó la declaración de la Federación convocante (ver al final) y los párrafos destacados de un comunicado que hizo llegar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: »Ante esta injusticia y el avance de la posición colonial y racista, que llega hasta la limpieza étnica, violando todas las normas internacionales, llamamos a los gobiernos y pueblos del mundo a detener este avance colonial en el siglo XXI. No podemos considerar esta implementación de una guerra terrorista como un enfrentamiento, dirigido por una potencia con armas nucleares contra una población desarmada».(ver texto completo en nota aparte).

Enseguida, pudo escucharse la voz del Sheij y representante de la Casa del Islam, Mosen Ali, quien señaló enfáticamente: “No hay conflicto, no hay guerra, lo que está ocurriendo es un genocidio, por parte del estado terrorista de Israel, que ataca a diario con armas no convencionales, como la bomba de fósforo. Genocidas que atacan poblaciones civiles, que destruyen edificios donde funcionan agencias de noticias que no son afines a “Israel”. Luego señaló: “Hoy en Argentina, parados en nuestra dignidad humana y como musulmanes creyentes, anunciamos el fin de este estado terrorista”.

Enseguida habló el poeta Vicente Zito Lema, quien apuntó muy emocionado: “Como negarlo, estamos tristes. Nos duele el cuerpo y el alma, pero como negarlo si la vida es así, tristezas y alegrías. Nuestro corazón está lleno por la hermosa valentía con que el pueblo palestino defiende la vida en tiempos de la muerte. La vida hay que defenderla siempre y respetuosamente a muchos compañeros y compañeras de la comunidad judía, a esos que callan ¿no conocieron en su carne y en su alma el sufrimiento del nazismo? ¿No pidieron amor cuando recibían odio, no pidieron justicia cuando los masacraron? Porque el que sintió la muerte no puede causar ahora la muerte al pueblo palestino, si no mienten, mienten”.

El periodista Carlos Aznárez, a nombre de la OLP-Resistir y Luchar, describió las acciones de barbarie que están produciendo las bombas y misiles israelíes sobre Gaza y cómo a pesar de ello, la comunidad internacional, los medios hegemónicos y muchos que miran a un costado, siguen hablando de guerra, como si hubiera dos bandos iguales. Y preguntó: “Cuántos tanques tiene el pueblo palestino, cuántos aviones, cuántos barcos? La respuesta es simple: ni uno solo. La mayor arma que tiene la gente palestina es su dignidad de pueblo, su aferrarse al territorio, su defensa de viviendas y olivares, a pesar de que se los destruyan una y otra vez. Y además, tienen la enorme fuerza y el ejemplo de una resistencia unida que esta vez no está dispuesta a poner la otra mejilla».

Un activista de la Juventud Palestina, que tiene familiares en la Franja de Gaza, denunció los ataques como un intento de desestabilizar al pueblo palestino. «Apuntan a nuestros hijos. Esto no es un efecto secundario», dijo. «Quieren romper nuestros corazones y la resistencia en el mundo, para hacernos sentir que hemos sido derrotados”. Luego contó que cada vez que habla con su familia (a una de sus primas le bombardearon y destruyeron su vivienda) ellos se despiden diciéndome con tristeza: “ojalá mañana estemos y poder seguir hablando”.

Especiales palabras fueron las pronunciadas por Lautaro Brosky, de “judíos argentinos antisionistas”, quien reiteró que “Israel” «está cometiendo un atroz genocidio contra el pueblo palestino”, señalando luego que “sionismo es fascismo” y por eso es necesario denunciarlo y combatirlo.

También pudo escucharse las voces duramente críticas, de representantes de Asambleas del Pueblo, Encuentro Cachito Fukman, Pañuelos en Rebeldía y Convergencia Socialista. Miguel Altamira, del Partido Obrero-Tendencia, evocó anteriores movilizaciones contra esta misma embajada, a la que ahora es necesario volver por los mismos crímenes cometidos por los sionistas. Enseguida hizo un análisis de la política internacional en el actual marco de agresión israelí, y de las reacciones que en diversos países se están produciendo condenando el genocidio.

Héctor “Chino” Heberling, del Nuevo MAS, agradeció a la Federación Argentino Palestina y a su presidenta Tilda Rabi el haber impulsado “esta respuesta necesaria frente a los asesinatos que está cometiendo el sionismo contra el pueblo palestino”. Felicitó también “la unidad que hemos conseguido para manifestarnos con la rapidez que el momento que estamos viviendo así lo exigía. Y concluyó llamando a generar más movilizaciones para defender a Palestina ocupada y agredida.

Finalmente, pudo escucharse el canto de dos integrantes del Frente Cultural Che Adelita, quienes entonaron canciones reivindicando la identidad y la lucha palestina por autodeterminarse.

En la actividad ondearon múltiples banderas palestinas y pudieron leerse pancartas llamando al «boicot a Israel” y otras exigiendo que el gobierno argentino no utilice el lenguaje de «los dos demonios» y condene firmemente al agresor.









Sheij Mosen Ali



OLP-Resistir y Luchar





Vicente Zito Lema





Encuentro Cachito Fukman



















Juventud Palestina











Juventud Palestina



Nuevo MAS

Partido Obrero-Tendencia



Documento leído en el acto de la Federación de Entidades Argentino Palestinas

Desde la Federación de Entidades Argentino Palestinas agradecemos a las organizaciones y espacios que hoy nos acompañan en este acto de profunda e irreductible solidaridad con el pueblo palestino, en el cual denunciamos categóricamente el accionar criminal del gobierno sionista, que en estos momentos está bombardeando salvajemente a la Franja de Gaza y reprimiendo de forma brutal las legitimas protestas que se han alzado en cada rincón del territorio palestino, Cisjordania, Al Quds (Jerusalen Este) y la Palestina histórica, hoy conocida tristemente como Israel.

Jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, niñas y niños palestinos están siendo masacrados por un estado terrorista como lo es el sionista, para este momento llevamos mas de 250 asesinados por las bombas israelíes en Gaza, y las balas cegadoras en Cisjordania, Al Quds y la Palestina del 48, miles de personas han perdido sus hogares, esto es parte de una política colonial y criminal que lleva a cabo una limpieza étnica, despojo, robo de tierras y recursos desde hace mas de siete décadas contra la población originaria, no llamemos conflicto a la ocupación y genocidio cometido contra el pueblo palestino por Israel!

A todo lo largo y ancho de estos territorios, que son y serán, indivisibles en nuestros corazones, han germinado las semillas de resistencia y lucha por la autodeterminación de nuestro pueblo! A más de 12.000 km de distancia de nuestros hermanos y hermanas palestinas, decimos:

BASTA DE APARTHEID!

BASTA DE CRIMINALIZAR EL LEGITIMO DERECHO A

RESISTIR Y DEFENDERSE DE UNA BRUTAL OCUPACION!

APOYEMOS AL PUEBLO PALESTINO EN SU LUCHA, QUE ES LA MISMA PARA TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO!

federpal@gmail.com

Tomado de Resumen Latinoamericano

Comparte esto: Twitter

Facebook