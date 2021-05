En el fútbol europeo … aquí también «Israel» fue derrotado

La solidaridad y las expresiones de apoyo a Palestina continúan en los deportes árabes e internacionales, específicamente en el fútbol. Muchas estrellas declararon su solidaridad con Palestina y su denuncia de los ataques israelíes en Jerusalén y la agresión a Gaza.

A nivel árabe, muchos han dicho su palabra. Sin embargo, aquí se puede decir que este es el menor deber hacia Palestina, su justa causa y su pueblo. Estas estrellas árabes pertenecen a la causa palestina y están en el corazón de la nación, cuya primera causa debe ser siempre la causa palestina, con su conexión con Palestina, y su primer lema, Palestina. Lo que hacen, entonces, es su deber, y al mismo tiempo es importante, expresivo e influyente, y debe continuar.

Pero lo más importante, expresivo e influyente es lo que hacen las estrellas extranjeras en la lejanía de Palestina y que quizás algunos de ellos no conocen Palestina y quizás algunos de ellos no saben qué es el tema palestino, como muchos de ellos tienen su interés en el balón, ya sea dentro o fuera del estadio y no se preocupan por la política, sin embargo, expresaron su solidaridad y apoyo a Palestina ante las masacres cometidas por el enemigo contra niños e inocentes. Desde el punto de vista de su humanidad sobre todo, corearon expresiones de solidaridad y alzaron las banderas de Palestina (además de ciertamente la importancia de lo que hacen las estrellas árabes o de origen árabe en los estadios europeos, como es el caso de las estrellas argelinas, incluido Riad Mehrez, el marroquí Ashraf Hakimi y otros).

Lo que hace que las palabras y acciones de estas estrellas en los estadios europeos e internacionales sean más importantes es que comunican la causa palestina y la opresión del pueblo palestino a la opinión pública en Europa y el mundo a través de sus tweets que millones de personas siguen, o levantando las banderas palesttinas en estadios y esto es lo que miran millones de extranjeros frente a las pantallas de televisión como ayer, los jugadores del Leicester, el francés Wesley Fovna y el inglés Hamza Choudhury, después de que su equipo ganara la Copa de Inglaterra al vencer al Chelsea en la final.

Esto es importante para Palestina y su causa, y al mismo tiempo revela a la opinión pública europea e internacional el rostro criminal de «Israel» a través de su brutal agresión, y esto es lo que la entidad de ocupación siempre intenta ocultar a estas personas y manipular la verdad para ganarse su simpatía y aparecer como «la víctima» y no como el verdugo.

Asimismo, lo que hacen las estrellas del fútbol europeo es una derrota para «Israel», que lleva años intentando invertir el fútbol europeo y su influencia y popularidad en su beneficio mintiendo, mostrando su «humanidad» y ocultando su rostro criminal, y esto es lo que hace al acoger equipos europeos y sus estrellas, como sucedió por ejemplo, hace dos años, acoger un partido entre Argentina, dirigido por Lionel Messi, y Uruguay, dirigido por Luis Suárez.

Ahora, la verdad es clara y el criminal «Israel» se ha visto expuesto a la opinión pública europea y mundial, como esto se evidencia en las manifestaciones masivas en muchas capitales europeas, y el balón juega un papel importante aquí también, debido a la influencia y popularidad del fútbol europeo, y esta es una victoria para Palestina y su justa causa.

Tomado de Al Mayadeen.

