Girón, el fallo perfecto y la invasión de mentiras

Basado en un texto de Rosa Miriam Elizalde – La Jornada

El 15 de abril de 1961 comenzaban los bombardeos aéreos en La Habana.

Dos días después, 1.200 mercenarios dirigidos por la CIA intentaban desembarcar en Playa Girón. Para dos días más tarde, ir -casi todos- camino de la cárcel. Después serían canjeados por alimentos y medicinas.

No hay fiasco más completo en la historia intervencionista de EEUU. El historiador Arthur Schlesinger, asesor de Kennedy, lo llamó “el fallo perfecto”.

“Los invasores eran parásitos y verdugos, jóvenes millonarios, veteranos de mil crímenes, y curas franquistas”, escribió Eduardo Galeano. Pero la maquinaria mediática de Miami sigue produciendo reportajes y documentales que blanquean aquel intento de invasión y silencian los crímenes previos de sus participantes, muchos… torturadores del régimen de Batista.

Después de Girón, EEUU intervino en República Dominicana, impuso su brutal guerra en Vietnam, hizo la guerra sucia contra Nicaragua, armó a los gobiernos genocidas de El Salvador y de Guatemala, invadió Granada y Panamá. Etc., etc., etc.

En Playa Girón, miles de combatientes derrotaron al enemigo que continúa hoy la misma guerra, con la misma sed de venganza…

60 años después, siguen contra Cuba las amenazas, las conspiraciones, la retórica anticomunista, el espionaje, la gente vendida y mercenaria, la danza de los millones, el bloqueo económico…

Y, sobre todo, en los medios y las redes sociales, una inmensa y permanente invasión… de mentiras.

Tomado de Cubainformación

Comparte esto: Twitter

Facebook