Gustavo Sierra: Un científico eminente, un revolucionario y un político

Por Flor de Paz (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

Numerosas notas publicadas en días recientes han trazado —a manera de recordatorio curricular— los aportes icónicos de la obra de uno de los científicos más relevantes que ha tenido Cuba, y que falleciera hace pocas jornadas tras padecer Covid-19. Y es casi seguro que hasta el lector más ajeno al terreno de los estudios científicos haya podido interpretar que tras esa relatoría de resultados en la que abundan vocablos técnicos, hubo un investigador incansable signado por la autoría de la conocida vacuna cubana contra la meningitis, la VA-MENGOC-BC.

Dos amigos de Gustavo Sierra hablan, sin embargo, del ser humano que habitó en este hombre de gran altura intelectual y humana. Le evocan el Doctor en Ciencias (Cs) Raúl Herrera y la Máster en Microbiología, Eloísa Le Riverend, quienes mantuvieron con él una estrecha relación que trascendió hasta el final de su vida.

Gustavo Sierra nació en una familia de campesinos, en el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia Pinar del Río, dice el Dr. Herrera al considerar el valor del origen humilde de su amigo.

“Inició la escuela primaria con algunos años de retraso, pero su gran capacidad intelectual innata le permitió avanzar rápidamente y vencer múltiples grados escolares en un tiempo relativamente corto. A partir de ahí comenzó a desarrollar toda su intelectualidad. Esa familia —tanto el padre como la madre— estaba dotada de gran bondad y sensibilidad, que le trasmitieron a Gustavo genética y culturalmente”.

El vínculo entre Raúl y Gustavo comenzó a finales de la década de los 70, en la entonces República Democrática Alemana. Ambos cursaban allí lo que en aquel momento se denominaba la candidatura al Doctorado en Ciencias. La relación de amistad nacida entre ellos se fue intensificando cada vez más a lo largo de la vida, y se enriqueció cada día por la coincidencia entre sus apreciaciones.

Al recordar aquella etapa en la RDA, Herrera explica que desde entonces resaltaba en Gustavo su extrema sencillez, austeridad, modestia y lucidez intelectual. “Ya podía verse en esa época que no tan solo era un brillante científico, además era un dirigente político con una formación ideológica muy profunda, tanto en el plano teórico del marxismo como en su aplicación práctica y en la conducta diaria de su vida y de su relación con sus semejantes.

“A pesar de que estaba sometido a un régimen de estudio y de trabajo muy intenso con la realización de su candidatura —para la cual tenía un tiempo límite—, fue el secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia alemana de Rostock, donde desplegó un precioso e intenso trabajo político”.

Cuenta Herrera que en aquel momento habían llegado a dicho territorio un grupo de obreros-estudiantes cubanos, igual que arribaron a diferentes países de la Europa socialista. “Fue un advenimiento relativamente masivo de jóvenes con una formación intelectual diferente al grupo de alrededor de 30 cubanos que estaban estudiando carreras allí o cursando estudios superiores de doctorado”.

Aquel grupo de jóvenes —añade Herrera—, que se encontraba desplegado en diferentes puntos de la provincia, llegaba a una sociedad diferente a la nuestra y el impacto de los contrastes existentes entre una y otra hizo necesario muchas veces encausar sus patrones conductuales.

“Fue entonces que, desde la dirección del Partido, Gustavo jugó un papel trascendental, de refuerzo de la ideología de aquellos muchachos y para garantizar la formación y la eficacia de sus aprendizajes.

“Incluso, él no podía dejar de asistir durante el día a la universidad donde estaba haciendo su doctorado y para poder cumplir con esa misión política viajaba en tren durante las noches y las madrugadas. Así visitaba los diferentes lugares donde estaban los jóvenes trabajadores cubanos”.

Una vez en Cuba, coincidir con Gustavo Sierra fuera de su ámbito laboral fue siempre extremadamente difícil, hasta el punto de que Herrera y su esposa —quien fuera compañera de estudios de Gustavo durante la carrera de Medicina, en el mismo año, y también en la dirección de la Juventud— lo iban a visitar en la década de los ’80 al pequeño laboratorio donde estaba desarrollando la vacuna antimeningocócica junto con la Dra. Concepción Campa, que no fue Instituto Finlay hasta 1991, después de certificado el medicamento.

—Él trabajaba 28 horas al día, todos los días de la semana. Cuando íbamos a verlo, hacía un alto y conversábamos.

Más tarde, Gustavo y Raúl compartieron varios años como miembros de la Academia de Ciencias de Cuba, de la cual él fue posteriormente Académico de Mérito. “Sus intervenciones mostraron siempre una notable clarividencia en la apreciación de los problemas científicos, su relación con la sociedad de nuestro país y la forma de perfeccionar el trabajo científico”.

Una valoración general de la obra de Gustavo Sierra, en opinión del Dr. Raúl Herrera, especialista de Segundo Grado en Nefrología, implica el reconocimiento de que su trabajo en el desarrollo de las vacunas en general, pero muy particular en la VA-MENGOC-BC, fue un punto descollante en su carrera.

Al respecto, Eloísa Le Riverend (Lochy), miembro del grupo de autores de la vacuna antimeningocócica, y quien compartió largas jornadas de trabajo con Gustavo Sierra en aquel laboratorio durante la etapa de desarrollo del medicamento, etapa en que surge la amistad entre ellos, aclara que la VA-MENGOC-BC fue la primera en el mundo eficaz contra la meningitis B y que esta no fue una asimilación tecnológica de un producto ya existente. Para su obtención y producción —recuerda— fue necesario trabajar con grandes volúmenes del microorganismo sin que existiera un antídoto contra él, que no fueran las medidas de bioseguridad.

El Dr. Herrera añade que, además de la de Cuba, una gran epidemia de la enfermedad azotó a diferentes naciones durante aquellos años. Una de esas fue Brasil y la vacuna llegó a Brasil, permitió salvar a miles y miles de niños y, secundariamente, significó un aporte económico para nuestro país en ese momento.

“Por tanto, la especialización de Gustavo en el trabajo alrededor de las vacunas fue extremadamente importante, pero no olvidemos que también estuvo en el grupo que desarrolló el interferón en Cuba. Y que, en particular, para llegar a la obtención de la vacuna antimenincócica, fue capaz de superar disímiles escollos. Y todo ello me hace pensar que, posiblemente, Gustavo sea una de las personas que con más humildad ha transcurrido por la vida”.