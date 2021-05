La bandera cubana ondea en la Palestina agredida

Mohammed A. Abu Srour es un joven médico palestino que estudió su carrera en Cuba. Durante una manifestación popular en contra de los bombardeos israelíes contra Gaza, publicó fotos en su cuenta de Facebook ondeando la bandera cubana. Las imágenes iban acompañadas del siguiente texto:

Para cada bandera hay una historia … y la historia de nuestra causa pronto terminará! Valoren a su bandera .. es la dirección y la identidad .. y en ella hay causa! Del medio de las plazas .. de Jerusalén a la Habana, un saludo .. no al control militar, sí a la voz del pueblo! Palestina es mi causa .. Cuba es mi causa! Quién no tenga bandera, no tiene Revolución ni existencia! #PalestinaLibre #LaHuelga_Palestina #VivaCuba

Foto: Mohammed A. Abu Srour.

El mundo reclama justicia por Palestina

Con información de Cubadebate / Facebook / Foto de portada: Foto: Mohammed A. Abu Srour.

