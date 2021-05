Mozambique: El aumento del conflicto armado agrava la situación de las mujeres

Por Tica Moreno.

Las mujeres de Mozambique informan que viven en una situación de terror. Desde 2017, imágenes e información sobre la violencia circulan por medios informales en Cabo Delgado, en la región norte del país. Ataques a hogares, comercios y comunidades, secuestros y asesinatos que se han agravado recientemente.

Los movimientos y organizaciones sociales, como el Foro de Mujeres que integra la Marcha Mundial de las Mujeres en Mozambique, comenzaron a ampliar la denuncia, buscar explicaciones y visibilizar la situación, tanto a nivel nacional como internacional. Y en este proceso nos llaman a todas, como militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, a la solidaridad.

Este texto es un pequeño aporte para dar respuesta a ese llamado, aumentando la visibilidad, en Brasil, de las denuncias, análisis y acciones de las mujeres en Mozambique, compartidas el 24 de abril, día de la solidaridad feminista internacional contra el poder de las transnacionales.

Cabo Delgado es un territorio rico en gas y minerales, recientemente se han identificado más reservas de petróleo y piedras preciosas, como el rubí, además de la biodiversidad de los bosques. Por tanto, son muchos los intereses de las empresas transnacionales en la exploración del territorio. En este territorio operan transnacionales petroleras como Total, al igual que la minera Montepuez Ruby Mining, con una participación del 75% en el Grupo GemFields, además de las redes de tráfico de piedras preciosas de la región.

Las mujeres identifican que el inicio de los conflictos es simultáneo al descubrimiento de estas nuevas reservas, y esta es una de las razones por las que insisten en cuestionar el discurso del gobierno de Mozambique, que reduce el conflicto a la religión.

Cabo Delgado es un territorio donde la mayoría de la población vive de la producción de alimentos y la pesca. Las pequeñas fincas donde las mujeres cultivan con técnicas de producción tradicionales, las llamadas Mashambas, constituyen una parte importante de las fuentes de alimentación e ingresos. La producción de las mujeres es para alimentar a sus familias y también para la venta en el mercado local.

La situación actual es la de un enorme contingente de población que huye de la violencia. Hay al menos 700.000 personas que han abandonado sus tierras. Donde llegan, los alimentos escasean y no hay tierra para plantar, por lo que las mujeres ya no pueden proporcionar sustento a la tierra y los hombres ya no pueden pescar en los ríos.

Secuestros

Jóvenes y niños, hombres y mujeres, son reclutados o secuestrados para el conflicto, y las mujeres informan no conocer información sobre los miembros de sus familias. Las niñas y mujeres secuestradas o reclutadas para el conflicto se incorporan a las tareas logísticas y del día a día.

A los hombres se les promete acceso a los cuerpos de las mujeres. Hay muchas acusaciones de violación y violencia contra la mujer, una vez más el cuerpo de la mujer se usa en la guerra. Esta violencia es movilizada tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados.

Ante esta situación, las mujeres mozambiqueñas en movimiento movilizan coraje y solidaridad. Llaman la atención sobre la resistencia de las mujeres de Cabo Delgado, que crean cartas de denuncia y usan la música como protesta, en espacios públicos y gubernamentales. Dicen que las donaciones de comida, ropa y zapatos no son suficientes, porque lo que quieren es la paz, volver a sus casas y tierras, reencontrar a sus hijas e hijos desaparecidos.

Este es un reclamo fundamental: las mujeres se niegan a ir a campamentos y asentamientos alejados de su tierra porque saben que cuanto más lejos, más difícil será regresar. La dinámica del conflicto está obligando a una redefinición del territorio, marcado por tanta violencia y la expulsión del pueblo, y lo que abre el camino a una mayor extracción y explotación de bienes comunes.

Racismo

También denuncian el racismo del discurso superficial que se transmite en algunos medios, como si se tratara de una disputa “tribalista”. Las mujeres cuestionan este discurso, afirmando que la diversidad étnica es parte de la historia del pueblo de Mozambique, y que el conflicto no se trata de eso, sino de la disputa por el territorio, por lo que es subterráneo, por lo que hay. manipulación y violencia contra personas de todos los grupos sociales y etnias.

Las mujeres de Cabo Delgado, y de Mozambique en general, afirman que es necesario dar visibilidad a lo que realmente está sucediendo en sus vidas en este conflicto armado, mientras insisten en desvelar las causas de esta violencia generalizada.

Denuncian este modelo de explotación, controlado por empresas transnacionales y grupos ilegales, que avanzan violentamente sobre territorios, cuerpos y condiciones de vida. Aquí en Brasil, sumamos, en solidaridad, a las mujeres de Mozambique y su reclamo de paz y retorno a sus territorios.

Tomado de Brasil De Fato/ Foto de portada: Cáritas.

