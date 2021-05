Por Jerusalén, capital de Palestina

«Qué dice Estados Unidos de Norte América, que dice «Israel», que pueden cambiar así, los lugares, como quieran? Qué pueden poner embajadas donde ellos decidan sin respetar la soberanía de los pueblos? Pues que yo sepa Al Quds es una tierra sagrada de los árabes, no puede ser utilizada por los israelitas, es algo interno de un pueblo, de una cultura, que no puede ser avasallada, no puede ser aplastada. Y qué hace el resto del mundo? Qué hacemos nosotros, por qué no levantamos nuestras voces? Por qué no se escuchan más altas nuestras voces, qué estamos esperando? Qué sigan aplastando al pueblo de Palestina cada vez que quieran? Qué estamos haciendo?

Ese es el gran problema: la indolencia con que vivimos el resto del mundo, ante cosas como estas no levantamos nuestras voces, no unimos nuestras fuerzas y no acabamos con esos crímenes, entonces de alguna manera el mundo tiene que reaccionar. Ya basta! Basta de seguir explotando a ese pueblo, basta de seguir humillando ese pueblo, no se puede, realmente no se puede permitir.

La tierra sagrada, la tierra… decía José Martí que la patria no era el amor ridículo a la tierra que pisan nuestras plantas, sino el odio invencible a quien la oprime y el rencor eterno a quien la ataca. Eso, es el amor a la patria y eso es lo que nosotros tenemos que hacer que crezca en todos los corazones de los hombres y mujeres honestos del mundo. Palestina es Palestina, esa es su tierra y ese es su derecho.

«Israel» tiene que frenar ya, tiene que parar con estas cosas y los únicos que podemos hacer eso somos nosotros, los hombres y mujeres honestos de este mundo. Adelante Palestina».

Aleida Guevara