USAID en Cuba: Nombres en clave y contravigilancia

Desde hace décadas, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo proyectos de democracia destinados a socavar al gobierno socialista de Cuba. Un trato que siempre me ha intrigado fue el contrato de tres años por $ 15,5 millones otorgado a Creative Associates International en octubre de 2008. El hecho de que Creative Associates dirigiera el programa desde una base secreta en Costa Rica se sumó al atractivo.

En 2014, Associated Press informó a todos con revelaciones de que Creative Associates había creado un Twitter cubano secreto . USAID protestó por la historia. Aún así, el informe de AP provocó una oleada de interés y pronto siguió una investigación de la Oficina del Inspector General .

Pero ZunZuneo fue solo la punta del iceberg, representando $ 1.7 millones de los $ 5.3 millones en proyectos que Creative Associates financió. Una revisión de 22 informes de Creative Associates de 2008 a 2012 proporciona una nueva perspectiva del extenso programa de la ONG e ilustra sus tenaces esfuerzos para reclutar jóvenes y miembros de la contracultura cubana.

En el programa participaron “viajeros” y “consultores” de al menos 10 países diferentes de América y Europa. Los proyectos y las personas se identificaron por código. USAID envió suministros a través del servicio de correo diplomático, coordinando estrechamente con el personal de la embajada.

Descargue los documentos de Creative Associates aquí .

Algunos de los detalles que encontré interesantes se encuentran a continuación:

Octubre de 2008

Entrenamiento de seguridad contra la vigilancia: El 8 de octubre, el personal de Cuba asistió a un entrenamiento altamente informativo presentado por (redactado) con sede en (redactado) Virginia. El proveedor fue examinado por completo por la Unidad de seguridad de Creative Associates para esta sesión de capacitación. Los únicos asistentes a esta sesión fueron el personal del proyecto.

La sesión se llevó a cabo en Creative Associates International, Inc. (Creative) en Washington, DC antes del despliegue del equipo de puesta en marcha. El equipo de Cuba fue informado sobre la naturaleza y los métodos de los servicios de Seguridad del Estado Cubano (DSI), viajes seguros a la isla, técnicas de elicitación y capacidad de inteligencia cubana en el exterior. Se discutieron las condiciones actuales del país, así como las sensibilidades tecnológicas y de comunicación.

El 20 de octubre, el equipo de puesta en marcha del programa de intercambios latinoamericanos inició las operaciones de puesta en marcha en el terreno en San José, Costa Rica. Dirigido por (redactado), el equipo incluye (redactado). El equipo de puesta en marcha está operando desde un espacio de oficina temporal totalmente equipado ubicado cerca de la Embajada de los Estados Unidos.

El informe indicó que se establecieron cuentas bancarias corporativas en Costa Rica. El equipo del proyecto buscaba un espacio permanente para oficinas y estaba considerando los barrios de Escazú, Rohrmoser y Sabana en San José.

Los miembros del equipo también estaban reclutando e identificando candidatos para puestos de personal local. Esperaban comenzar a comunicarse con posibles socios en Costa Rica durante la semana del 3 de noviembre.

El informe dijo que su primer oficial de campo “estará en Cuba entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El oficial de campo recibirá una reunión informativa de preparación a mediados de noviembre en San José. Las principales tareas del oficial de campo serán evaluar el entorno actual y las necesidades actuales en dos provincias específicas y comenzar a desarrollar una red de contactos en estas provincias.

(redactado) está planeando un viaje de 3 días a la ciudad de Guatemala entre el 15 y el 21 de noviembre para identificar posibles ONG asociadas.

CREA elaboró ​​un protocolo para el desembolso de donaciones en efectivo, que actualmente se encuentra bajo revisión de la OTI.

OTI significa Oficina de Iniciativas de Transición, una rama de USAID que se especializa en programas agresivos destinados a promover el cambio político. (Consulte “¿ Otra ventana de oportunidad para OTI? ”).

Los líderes de equipo planearon usar correo diplomático para enviar “carga programática” a la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

Hemos comenzado a identificar oportunidades inmediatas de otorgamiento de subvenciones en Cuba (es decir, fruta al alcance de la mano). Nuestro objetivo es desembolsar entre tres y cinco pequeñas donaciones o actividades a los beneficiarios en la isla antes del 31 de diciembre de 2008. Estas serán entregadas por un oficial de campo o un proveedor de STTA ”. STTA significa Asistencia técnica a corto plazo.

Diciembre de 2008

La coordinación de la embajada se ha establecido y está en curso.

Junio ​​de 2009

En Venezuela y Panamá se llevaron a cabo reuniones informativas completas / preparativos para la primera ronda de viajes a Cuba. Los viajeros están en la isla durante 18 días.

El personal de CREA-CR ha preparado completamente a FO5 para viajar a la isla. Viajará la segunda semana de julio durante seis semanas.

El informe dijo que F05 planeaba recopilar información sobre cuentapropistas y organizaciones rurales.

El personal del concesionario viajó a la isla y se reunió con el grupo SJO011 para llevar a cabo las actividades de diseño del programa. No pudieron reunirse con los beneficiarios del SJO010 en la isla debido a problemas de seguridad.

FO7 ha sido completamente preparado para viajar por el personal de CREA-CR. Buscará oportunidades para establecer contactos entre las víctimas del huracán, los grupos rurales y las víctimas de la discriminación económica.

FO6 está explorando con éxito redes de jóvenes en áreas rurales.

Dos miembros del personal de los beneficiarios asistirán a una sesión de planificación estratégica y mapeo en España en julio de 2009. También se ha comenzado a trabajar en el desarrollo del módulo de liderazgo que se implementará con los jóvenes en Cuba.

La amenaza de seguridad percibida por el concesionario les prohibió acceder al beneficiario para SJO010. El personal ha realizado una evaluación completa de la situación y está evaluando un consultor propuesto para hacer un segundo intento. La asistencia material se pospondrá hasta nuevo aviso. La investigación de las ONG para el contexto cubano sigue siendo un desafío y con cada selección se aprenden nuevas lecciones.

Julio de 2009

Los viajeros han regresado a salvo con una serie de ideas para proyectos potenciales.

El desarrollo de contenido para el proyecto continúa con una vista previa programada el próximo mes, el desarrollo del logotipo y el lanzamiento completo del programa para el 15 de septiembre.

Se están editando piezas de medios y se ha proporcionado ayuda material. Se realizaron capacitaciones sobre el uso de nuevas tecnologías por parte del personal del CREA a un total de 12 beneficiarios.

F05 se encuentra en la isla reuniéndose con miembros de los distritos electorales seleccionados y está programado para regresar a fines de agosto.

La consultora se encuentra actualmente en la isla y tiene previsto regresar el próximo mes con un plan de acción para las próximas fases de esta subvención, información sobre delitos económicos y el marco legal de la isla, y seguimiento de contactos F02.

F04 ha regresado, fue interrogado por el personal de CREA en su país de origen y ha presentado un informe de viaje.

Los miembros del personal de los beneficiarios viajaron con éxito a la isla para brindar asistencia material y se programó un segundo viaje para mediados de agosto. En julio se llevó a cabo en España una sesión de planificación estratégica y mapeo, que dio como resultado el plan final para el desarrollo de materiales para el módulo de liderazgo y la formación en mapeo de redes.

El personal de CREA y el beneficiario viajaron a Europa durante cinco días y llevaron a cabo sesiones intensivas de planificación estratégica con el beneficiario, lo que resultó en un plan para el mapeo de los actores locales, la construcción de dos intervenciones del programa y el desarrollo de otras tareas relacionadas durante los próximos 18 meses.

SJO019 está en implementación. El diseño del sitio web está terminado y el primer texto de comunicaciones se ha realizado con éxito. El sitio web incluye mecanismos de seguimiento para las estadísticas de tráfico del sitio y ha registrado 8.052 visitas hasta el momento, con un promedio de 960 visitas por día. Se está realizando la resolución de problemas técnicos imprevistos.

El personal del programa está evaluando posibles beneficiarios de Perú, El Salvador, Chile, Guatemala y Colombia.

Noviembre de 2009

OTI y Creative llevaron a cabo una sesión de planificación estratégica en San José del 21 al 22 de octubre.

El personal de los beneficiarios viajó a Costa Rica y se desarrolló un plan para diseñar herramientas de educación cívica y determinar cómo usar su metodología para fortalecer a los líderes cívicos en Cuba.

A medida que aumentan las actividades y aumenta el número de ONG y consultores que viajan bajo nuestro Programa, nuestro personal ha recibido avisos de un mayor control de la seguridad estatal de los consultores y los beneficiarios locales en el lugar. Durante este mes recibimos noticias de tres incidentes de seguridad, los cuales fueron debidamente notificados a OTI y para los cuales se lanzaron planes de contingencia. El CCSSP está haciendo los ajustes necesarios a los protocolos de seguridad para minimizar la exposición al riesgo tanto de nuestras ONG asociadas como de los beneficiarios locales.

Enero de 2010

Este informe citaba la detención de un ciudadano estadounidense no identificado en diciembre de 2009. Alan Gross, entonces subcontratista de USAID, fue encarcelado y luego acusado de establecer puntos de acceso ilegales a Internet en Cuba. Trabajaba para Development Alternatives Inc., no para Creative Associates, pero su arresto interrumpió el viaje de USAID a Cuba.

Los viajes a la isla aún están en espera y el personal continúa buscando otras formas de llevar a cabo las actividades mientras mantiene la participación exitosa de los beneficiarios locales y los beneficiarios.

El personal está buscando medios alternativos para brindar la asistencia necesaria para finalizar el trabajo de campo.

Las actividades de campo se llevaron a cabo como estaba previsto en enero y los beneficiarios locales finalizaron los preparativos logísticos. Dos talleres, un evento artístico independiente y las bases para talleres audiovisuales se llevaron a cabo con éxito.

Marzo de 2010

Las actividades continúan con éxito con 1.300 suscripciones hasta la fecha. Los productos continúan entregándose con éxito. Se siguen informando comentarios positivos. (El informe no identifica los «productos»).

Noviembre de 2010

Creative Associates cerró su oficina de campo en San José y redujo el tamaño de su equipo de proyecto de 15 a siete.

Un informe de 2009-10 sobre el trabajo de la ONG en Cuba declaró: “En 2009, 77 viajeros estuvieron en tierra en Cuba un total de 320 de los 365 días del año”.

Desde el inicio del programa, se entregaron más de $ 200,000 en bienes materiales a los beneficiarios del proyecto. “Nuestro programa ayudó en la formación y desarrollo de una iniciativa que busca establecer lazos de colaboración e identidad entre líderes culturales y comunitarios. El proyecto fue creado por un núcleo de promotores culturales con la visión de una sociedad más participativa. Se reclutó a un gran número de figuras culturales para apoyar el proyecto ”.

Creative también financió un proyecto satírico de redes sociales. “Nuestro programa ha apoyado el desarrollo de un formato de ‘noticias humorísticas’ que combina humor y sátira para analizar el status quo. Con nuestro apoyo este producto ha emitido cuatro ediciones posteriormente distribuidas en CD a las audiencias de la isla ”.

Enero de 2011

El entonces presidente Barack Obama relajó las sanciones económicas contra Cuba, incluidas las restricciones de viaje.

Según algunos analistas, la facilidad en las limitaciones podría atraer hasta 800.000 viajeros estadounidenses a la isla durante el próximo año, ya que los programas religiosos, culturales y académicos de la era Clinton podrían resurgir. También crea el potencial para que nuevos grupos interesados ​​en fortalecer los lazos entre ambos países y promover la sociedad civil en Cuba inicien programas similares.

El informe indicó que las posibles implicaciones incluyen:

Los factores de riesgo pueden disminuir para los consultores estadounidenses y los viajeros beneficiarios a la isla, ya que las detenciones adicionales de ciudadanos estadounidenses pueden poner en peligro el flujo esperado de nuevos ciudadanos estadounidenses que viajen a la isla. Las nuevas asignaciones para las remesas pueden reducir la dependencia del programa de los viajeros para enviar dinero en efectivo a la isla.

La posibilidad de que (redactado) sea liberado pronto aumenta, ya que es poco probable que el presidente aprobara estas medidas sin negociaciones previas al respecto. Su liberación probablemente será precedida por un juicio espectáculo que busca condenar y llamar la atención de los medios sobre los programas del Gobierno de Estados Unidos sobre Cuba.

El informe también analizó «logros programáticos clave«, que incluyen:

Sector CP: este sector innovador busca contrarrestar la apatía y estimular el compromiso cívico mediante el apoyo a proyectos de medios que comunican mensajes positivos e imparciales a través de diferentes aspectos de la vida cotidiana y el humor.

“El concesionario ha completado la primera fase de diseño de una herramienta basada en la web que permitirá compartir información a través de plataformas tecnológicas interactivas. Los resultados de las pruebas preliminares se entregarán en febrero para comenzar el proceso de prueba en una plataforma de redes entre pares que proporcionará información a través de rutas de comunicación alternativas a los beneficiarios en la isla».

Sector CP (2): el beneficiario está finalizando el proceso de prueba de la nueva plataforma multidireccional que se lanzará abiertamente al público objetivo en febrero. Este producto proporcionará un espacio interactivo entre los usuarios beneficiarios y entre los usuarios y la plataforma.

Marzo de 2011

El informe señaló que el gobierno cubano había transmitido una serie de videos llamados «Las Razones de Cuba», que USAID describe como «una serie de televisión de siete episodios que argumenta que existe un vínculo directo entre los disidentes, la tecnología de las comunicaciones y el gobierno de los Estados Unidos». Las autoridades cubanas acusan a Estados Unidos de realizar una Ciberguerra, con el objetivo de desestabilizar al gobierno comunista a través de “ciberdisidentes” como Yoani Sánchez y Dagoberto Valdés. También este mes, las autoridades cubanas condenaron a Alan Gross a 15 años de cárcel.

Abril de 2011

Al retratar a cualquier actor independiente para el cambio social como un mercenario financiado por el gobierno de los Estados Unidos y un traidor, lo que podría significar un tiempo en la cárcel según la Constitución cubana, el gobierno cubano ha infundido con éxito a los círculos de base autónomos un miedo y desconfianza cada vez mayores. La situación parece ser tensa en la isla y los representantes del gobierno en universidades, lugares de trabajo y organizaciones de masas son más sospechosos y observadores de cualquiera que establezca una relación profesional con extranjeros fuera del control estatal.

Junio ​​de 2011

El informe indicó que los legisladores liderados por el entonces Sen. John Kerry había solicitado una revisión de los programas de USAID en Cuba en abril. Esto retrasó la liberación de $ 20 millones en fondos para los programas, pero muchos proyectos de Cuba continuaron sin ser molestados. Dijo un informe de progreso: Se completó el segundo conjunto de productos de esta fase y el concesionario está en proceso de distribución a través de una plataforma en línea para llegar a una red más grande.

Julio de 2011

Se entregó con éxito un desembolso de efectivo a los beneficiarios con un consultor. El consultor realizó actividades de seguimiento y evaluación durante su viaje. CREA está trabajando con el concesionario para documentar el incidente de seguridad bajo SJO075 y mitigará el impacto en la iniciativa actual.

Noviembre de 2011

Se han realizado los pagos finales al concesionario y todos los informes se han presentado para su aprobación. Esta subvención lanzará un nuevo producto para promover el desarrollo de las comunidades locales y las habilidades de colaboración grupal. Se emitió, envió y recibió un desembolso en efectivo por los beneficiarios en la isla. El dinero se utilizará para brindar apoyo a un pequeño grupo de partes interesadas que han colaborado con los beneficiarios en actividades anteriores.

Enero de 2012

Creative presentó un Plan de finalización de contrato revisado a OTI para la aprobación de las actividades de cierre planificadas que se llevarán a cabo a partir de marzo de 2012.

Según Creative Associates, el gobierno cubano respondió a sus proyectos con una «intensa campaña de acoso de bajo perfil» contra el «sector de la juventud y la contracultura» de Cuba. La campaña produjo «un efecto escalofriante en los jóvenes activistas durante gran parte de 2010 y 2011. A finales de 2011, el sector parece estar resurgiendo».

La detención de Alan Gross obligó a la ONG a reducir los viajes a Cuba. “Los viajes de los beneficiarios a Cuba se redujeron a un solo dígito. Prácticamente todos los viajes se realizaron con visas de no turista y visibilidad abierta al GOC (Gobierno de Cuba) ”.

Creative pronto adoptó un nuevo modelo que llamó «efectivo por proyecto» o CxP. Creative afirma: “El modelo CxP no depende de la presencia del programa en Cuba. Se brinda asistencia en efectivo a los beneficiarios locales después de que presenten propuestas con presupuestos y acepten requisitos específicos de presentación de informes».

Creative también comenzó a patrocinar más talleres en el extranjero. “Nos asociamos con ONG latinoamericanas para organizar talleres enfocados en el desarrollo de habilidades fuera de Cuba para beneficiarios locales”.

Creative enumera entre sus logros:

Desarrolló con éxito una red de más de 30 líderes comunitarios independientes en todas las provincias.

28 «pequeñas victorias» no especificadas

“Los grupos juveniles y contraculturales están sólidamente establecidos”

Siete plataformas de comunicación establecidas y en funcionamiento

La ONG dijo que una lección que aprendió en Cuba es que el contacto cara a cara es esencial, afirmando: “Los viajes a Cuba pueden reducirse para responder a consideraciones de riesgo o costo, pero una reducción excesiva puede fácilmente conducir a la erosión de la confianza Vínculos entre donatarios y beneficiarios. Esto hace que sea imposible para los beneficiarios impulsar el trabajo de los beneficiarios hacia un cambio social efectivo. Realmente no hay sustituto para la presencia sobre el terreno, incluso si es limitada, ya sea para la tutoría, el seguimiento o la recopilación de información sobre los desarrollos del contexto local».

Creative también admitió que es difícil forzar un cambio político en Cuba y depende de muchos factores, incluida la presión de las autoridades cubanas. «El ritmo de implementación debe ser dictado por imperativos del contexto … no importa cuánta intensidad nos gustaría imprimir en nuestras actividades si los beneficiarios simplemente están congelados bajo la intensa presión de las autoridades chinas».

La Oficina del Inspector General de USAID dijo que Creative recibió $ 11,167,031 de su contrato original de $ 15,5 millones. El programa otorgó 103 becas, 12 de las cuales estaban vinculadas a ZunZuneo.

El IG no investigó si el programa involucró acciones encubiertas según lo definido por la Ley de Seguridad Nacional de 1947, pero dijo: “En el futuro, planeamos realizar un trabajo de auditoría sobre el enfoque de USAID para manejar actividades que no son ampliamente reconocidas y que pueden generar preguntas sobre si podrían considerarse encubiertas «.

He buscado una auditoría de este tipo en línea y no la he encontrado. Si alguien ha visto un documento de este tipo, avíseme y lo publicaré.

Los funcionarios de USAID se oponen a términos como «secreto» y «encubierto» y dicen que operan con discreción para proteger a los participantes.

Tomado de Cuba Money Project.

Comparte esto: Twitter

Facebook