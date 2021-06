Afirman en Italia que Cuba tiene amigos fieles

Compartir

Cuba tiene enemigos poderosos pero también amigos fieles y muy comprometidos, afirmó hoy uno de los organizadores de la regata realizada en la ciudad italiana de Turín contra el bloqueo estadounidense a la isla.

En declaraciones a Prensa Latina, el Presidente de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec), Michele Curto, señaló que «hoy remamos en el río Po y encontramos otra forma linda, divertida y fantasiosa de decirle no al bloqueo».

Al referirse al agradecimiento expresado por Turín a los colaboradores cubanos de la salud que ayudaron a combatir la pandemia de Covid-19 allí, Curto recordó que «trabajamos con ellos» y «heredamos de ellos un compromiso enorme con el cual estamos tratando de cumplir». En ese sentido, dijo que junto con otras organizaciones, incluida la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia, «tratamos constantemente de atacar el bloqueo» y al respecto mencionó la labor desarrollada por la sociedad mercantil de Aicec en la promoción de la importación de productos agroalimentarios cubanos.

Nosotros, apuntó, tratamos de demostrar que hay una Cuba trabajadora, que sufre pero no se rinde ni se rendirá nunca, una Cuba que nos enseña cotidianamente que cosa es la disciplina, soñar y seguir adelante. «Nosotros continuaremos junto a ustedes, apoyándolos y sólo queremos expresar un concepto simple: cubanos y cubanas, pueden estar seguros de que ustedes no estarán solos», aseveró.



De la misma manera expresó su rechazo al bloqueo y apoyo a la Revolución Cubana Max Lioce, coordinador del Colectivo Cuba Va, quien precisó que la manifestación en el río Po marcará un antes y un después en las acciones en respaldo a la nación caribeña.



Este esfuerzo mancomunado desplegado por diferentes organizaciones, asociaciones y comités no sólo va a perdurar en el tiempo, sino que crecerá y de hecho está creciendo, puntualizó Lioce.





Tomado de Prensa Latina/ Fotos: PL.

