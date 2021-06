Alicia Jrapko: La solidaridad no se puede bloquear

Compartir

Por Giusette León

Esta mujer es ciudadana norteamericana, pero nació y creció en Argentina. En 1976, cuando salió de su patria durante la dictadura militar, ya «sabía que había algo extraordinario sobre Cuba y la determinación de su liderazgo».

«En aquellos años Cuba era casi mística en su lucha por un mundo mejor», rememora, «en América Latina se forjó una gran admiración por Cuba, por Fidel, Raúl, el Che y tantas otras y otros revolucionarios. En Argentina queríamos lo mismo, pero no se logró y gran parte de mi generación perdió a sus mejores hijos».

Con esa formación, llegó Alicia a Estados Unidos (EE.UU.) y «era difícil comprender la agresión, la mentira y los ataques contra Cuba por parte de los medios y el gobierno».

¿Cuándo y cómo nos visitó por primera vez?

Fue a principio de los años noventa que conocí del proyecto que lideraba el querido y admirado Reverendo Lucius Walker. El proyecto era fundamentalmente sobre la lucha contra el bloqueo, pero también sobre la amistad y la solidaridad. Sabíamos que la ayuda humanitaria que llevábamos a Cuba era simbólica, pero queríamos mostrar que el gobierno de EE.UU. no podía bloquear la solidaridad entre los pueblos. Y queríamos mostrar que Cuba no estaba sola. Lucius fue un líder excepcional. La experiencia de viajar a Cuba en las caravanas de Pastores por la Paz cambió mi vida para siempre y me acercó más a Cuba y su pueblo.

¿Qué representa esta isla en su vida?

Cuba representa lo que es posible cuando existe la voluntad política por parte de un gobierno y su pueblo. Pero sobre todo representa el amor por la humanidad.

Como madre me atrajo la forma en que Cuba educa a sus niños y niñas. A pesar del bloqueo y las dificultades que pasan en la isla se puede percibir la alegría, la cultura, la integración de todos. Los niños aprenden a vivir en una sociedad donde el ser humano es la base principal en lugar de las ganancias que muestra la sociedad de consumo. Por eso la sociedad cubana muestra lo mejor del ser humano.

¿Por eso nunca ha desistido de acompañarnos en la lucha contra el bloqueo?

En el trabajo de solidaridad con Cuba en EEUU la constante ha sido la lucha contra el bloqueo. Pasaron más de 60 años y muy poco ha cambiado. Ha habido algunos pequeños avances positivos durante los años de Carter y de Obama, pero en general las diferentes administraciones demócratas y republicanas, persiguen lo mismo, destruir la revolución cubana.

EE.UU. no quiere aceptar que en Cuba hubo una revolución, y que esta pequeña isla rebelde se mantenga firme en continuar su proyecto revolucionario. EEUU ve a Cuba como un mal ejemplo e inventan todos los días la forma de destruirla.

En nuestro trabajo de solidaridad nuestra tarea es denunciar el impacto del bloqueo estadounidense contra el pueblo cubano.

¿Y cuáles son sus principales argumentos para esa denuncia?

Tenemos muchos argumentos, como por ejemplo que los estadunidenses pueden viajar a casi cualquier país del mundo, menos a Cuba. Es un derecho que se les niega. Otro argumento es que todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas vota por Cuba contra el bloqueo. O sea, el mundo entero con Cuba a excepción de EEUU y uno de sus aliados, Israel. Este es un argumento fuerte que muestra que Cuba no está sola. En los próximos días una vez más quedará en evidencia que el mundo está contra el boqueo.

Otro argumento, es dar a conocer la labor de la Brigada Henry Reeve en la lucha contra la actual pandemia. Promovemos el Premio Nobel de la Paz para la Brigada. Cuando hablamos de la Escuela Latinoamericana de Medicina también explicamos cómo cientos de jóvenes estadounidenses de familias humildes tienen la oportunidad de estudiar medicina sin pagar un centavo. Esa es Cuba y su internacionalismo. Mucha gente desconoce todo lo que Cuba ha sido capaz de hacer en medio del bloqueo. Por eso nuestra labor es difundir lo que esta maravillosa isla ha hecho y continúa haciendo.

Cuba ha ofrecido y ha dado solidaridad e todo el mundo. Una forma de devolverle a Cuba todo lo que ha hecho por otros países es sumarnos a esa solidaridad.

En estos momentos grupos de cubanoamericanos están organizando Caravanas contra el bloqueo y por la unificación familiar y se han unido a ellos muchas ciudades estadounidenses y personas de todas partes del mundo.

¿Por qué se hace tan importante la solidaridad internacional en este tema?

El bloqueo es un crimen de tal magnitud que si a la gente en EEUU no le ocultaran la verdad sobre Cuba y la política de EEUU hacia la isla, estarían realmente asombrados. El mejor ejemplo es el caso de Elian González. Un niño que había perdido a su madre y fue secuestrado por parientes lejanos en Miami. Día y noche los medios hablaban de Elián. Y los políticos cubanos que odian a Cuba mostraron su verdadera cara. La gente lo pudo ver. Al final el caso era sobre el derecho de un padre que quería que su hijo regresara a Cuba. Cuba organizó una campaña muy fuerte por el regreso de Elián, y el sentimiento de la mayoría de los estadounidenses fue que Elián debía regresar. Y se logró que el gobierno de EEUU de turno a pesar de las presiones cediera e hiciera lo que debía de hacer.

Hoy la solidaridad con Cuba es una prioridad no solo dentro de EEUU sino en todo el mundo. Estamos en un momento muy difícil, en medio de una pandemia. Muchas personas pensaron que al irse Donald Trump de la presidencia, se regresaría al menos a los tiempos de Obama. Pero no solo no sucedió sino que se ha agravado. Lo que Trump propuso e implementó para Cuba quedó intacto y Biden no revirtió absolutamente nada, tal como la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una mentira infame. Pero no podemos permitir que todo esto nos paralice, al contrario. Debemos continuar luchando con más fuerza por el fin del bloqueo criminal de EEUU hacia Cuba.

Si le piden que cuente cómo es la vida de la mujer cubana ¿Cuál sería su historia sobre nosotras y la manera en que el bloqueo nos pone también obstáculos?

Me resulta difícil opinar sobre la vida de la mujer cubana. Ustedes viven esa realidad, lo que he observado es que la mujer cubana está representada en todos los sectores de la sociedad, a nivel de gobierno y a nivel profesional. Muchas parten a misiones internacionalistas. Admiro la independencia de la mujer cubana y su diario batallar con las dificultades, muchas de ellas causadas por el bloqueo, que toca todos los aspectos de la vida en Cuba, es el mayor impedimento para el pleno desarrollo y el potencial humano que tiene Cuba.

Mucho se habla sobre los derechos humanos en Cuba ¿Hasta qué punto el bloqueo limita esos derechos?

La campaña sobre los derechos humanos en Cuba es otra gran mentira. EE.UU. no dice una sola palabra sobre gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos como el gobierno de Colombia, o Brasil. El derecho a la salud y a la educación garantizada en Cuba son verdaderos derechos humanos. Lo irónico es que esta campaña sobre derechos humanos es orquestada por el país que viola los derechos humanos todos los días.

Tomado de Cubasí/ Foto de portada: ACN

