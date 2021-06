Apagón global en Internet: Segundo fallo mundial en poco más de una semana

Compartir

Otro apagón global en Internet afectó ayer algunas plataformas bursátiles, bancos y aerolíneas, se trata del segundo fallo de ese tipo a nivel mundial en poco más de una semana.

De acuerdo con el servicio de monitoreo en la red Downdetector, las líneas aéreas estadounidenses American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines y United Airlines tuvieron caídas en sus operaciones.

Unos mil usuarios reportaron problemas con la web de Southwest Airlines, que canceló casi 300 vuelos el miércoles y retrasó más de 500 por día, tras la detención temporal de sus operaciones, además, unos 400 viajeros informaron interrupciones en la página de Delta Air Lines, reportó Downdetector.

Igualmente, la aerolínea Virgin Autralia, así como los bancos Commonwealth Bank of Australia y las bolsas de valores de Hong Kong y The Hong Kong Stock Exchange fueron afectadas por el apagón digital.

La caída de Internet se produjo tras la sufrida hace 10 días por otro de los grandes proveedores globales de servicios digitales, Fastly, que dejó decenas de páginas de Internet fuera de servicio total o parcialmente por unas horas.

Entre las afectadas figuran las de periódicos The New York Times, The Guardian, Financial Times y Le Monde, y plataformas como Amazon o Twitch.

Según los medios de prensa estadounidenses, el problema se habría originado en la empresa proveedora de servicios de Internet Akamai, con sede en Massachusetts, Estados Unidos.

Tomado de Prensa Latina / Imagen ilustrativa de portada: Getty Images

