Argentina: Impulsan que el control y la administración de la hidrovía Paraná quede en manos del Estado

El 30 de abril, vencía en Argentina el contrato de concesión del servicio de dragado y señalización dentro del cauce de agua más importante de Argentina, la llamada hidrovía del Río Paraná, por donde navega la enorme mayoría de los buques portacontenedores que exportan los productos del país y de naciones vecinas; pero fue prorrogado por 90 días por medio de la Resolución 129/2021.

Cuando restan cuarenta días para el vencimiento de la concesión por peajes de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, hoy en manos del consorcio Hidrovía S.A., referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, académicos, artistas y periodistas reclamaron que el Estado asuma el control y la administración de la ruta fluvial más importante del país, ejerza el cobro del peaje y avance en la construcción del Canal Magdalena. La relevancia estratégica de este corredor radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.

PONELE LA FIRMA AL RÍO PARANÁ

La Soberanía no se negocia

Necesitamos juntar miles de firmas para que no se vuelva a concesionar el Río Paraná y contamos con vos para recuperar la soberanía sobre nuestro Río y para que NUNCA MAS se entreguen nuestras aguas a empresas e intereses transnacionales.

En el Paraná se gestó la Independencia Argentina y allí nació nuestra bandera. No queremos que nuestro río siga siendo abusado, maltratado y privatizado de hecho mediante concesiones tramposas y colonizantes.

Por eso, ciudadanas y ciudadanos de todas las latitudes exigimos la renacionalización del Paraná para que el Estado Argentino se haga cargo de todos los controles, dragados, puertos, fiscalizaciones y peajes, y para que nunca más este río ni ningún otro sea «concesionado«. Por eso repudiamos toda forma de reprivatización encubierta y reclamamos renacionalizar el Paraná. Por eso exigimos la derogación inmediata y absoluta del Decreto 949/2020.

Queremos que el Paraná vuelva a ser nuestro

Administrado y controlado por argentinos.

Que las políticas de dragado, balizado y cuidado del río sean respetuosas del medio ambiente y definidas por argentinos.

Queremos que todos los puertos vuelvan a ser argentinos.

Queremos recuperar la Industria Naviera y las Flotas que fueron orgullo nacional.

Queremos que se pesen y controlen todas las cargas y que todos los barcos sean rigurosamente fiscalizados y paguen impuestos.

Y queremos todo esto porque sabemos que SÍ contamos con la capacidad tecnológica y humana para lograrlo.

NO a la privatización encubierta de nuestro río. No al despojo.

NO a la desinformación sistemática. NO a los funcionarios neoliberalizados. NO a los corruptos al servicio de las transnacionales. No al ecocidio.

Sumate a la tarea de juntar millares de firmas en reclamo de una consulta popular para que el Pueblo Argentino vuelva a romper las cadenas de la dependencia, y acabemos con el sometimiento a intereses multinacionales que condenan a nuestro pueblo al hambre y la miseria.

Es absurdo y ya inaguantable que uno de los países más ricos del mundo, que produce la cantidad y calidad de alimentos como la Argentina, tenga a su pueblo cada vez más pobre y con niveles de hambre inadmisibles.

Solamente nuestra Soberanía sobre el Padre Río garantizará la continuidad hídrica de la Argentina: el Paraná, el Canal Magdalena, la Costa Atlántica y la Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur y nuestra histórica porción de Antártida.

Ningún país que se autoestime entrega sus bienes comunes naturales. Entregar el Paraná es como entregar las Malvinas

VENÍ, SUMÁ TU FIRMA Y HACÉ PATRIA!

Confluencia Abierta Federal por la Recuperación de la Soberanía sobre el Río Paraná

Organizaciones proponentes

El Manifiesto Argentino – Mesa de trabajo para la Recuperación Nacional, MTRN – Palermo K – Frente Grande – Frente por la Soberanía Nacional, FSN – Centro de Capitanes de Ultramar – FIPCA – Grupo Bolívar – Corriente de Opinión 18 de Mayo – Grupo Filomena Ayacucho – Llamamiento Argentino Judío – Foro por la Recuperación del Paraná – Agrupación Popular La Güemes – Agrupación de Trabajadores Bancarios Néstor Kirchner – Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEEN – Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, IESO – Movimiento Federal por la Soberanía (Dragadores Concepción del Uruguay) – Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal, AMRAF – Campaña Plurinacional en la Defensa del Agua – Frente Ambiental Kaapuera – Observatorio del derecho a la ciudad – Luján por la Soberanía – Foro por la recuperación del Río Paraná, Entre Ríos – Agrupación Ríos Sanos – Agrupación Viento Sur – Foro Hídrico Lanús – CTA Autónoma-Misiones – Unión de Trabajadores de la Tierra UTT – CTA Rosario – Rosario para la Victoria – Nuevo Encuentro, Rosario – Descamisados de Rosario – Acción Popular – Partido Comunista Congreso Extraordinario, Santa Fe – Mesa Política del Oeste, Rosario – Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP Rosario – Asociación Anahí Filial Rosario – Mujeres Maritimistas – Grupo Descartes Rosario-Santa Fe – CTA Mar del Plata – Movimiento Nacional Alfonsinista, Río Negro – Agrupación Juana Azurduy, Río Negro – Movimiento de la Renovación, Río Negro – Cámara Argentina de la Economía Popular, CAPEP Norpatagónica – MNA FORJA, Río Negro – Movimiento por Todos, Entre Ríos – Argentinos para la Victoria Provincia 25, APV25 – Foro Hídrico Lanús – Observatorio de Soberanía Morón – Agrupación Encuentro Social Peronista Luján – Corriente Unidad Popular Latino América, CUPLA – Mujeres que Dicen – Proyecto Cultural Maíz – Fundación Klisi – ONG La Colectiva Sorora – Movimiento por Todos, Entre Ríos – Campaña por la Soberanía y el Trabajo – Mesa de Militantes Peronistas del Cuartel IX, LDZ – Asociación por la Justicia Ambiental – Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FUBA – La Defensoría de Laburantes – El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – Corriente Popular K – Somos Monte, Ecologista Ambientalista, Chaco – Agrupación Nacional Populismo K – Asociación Taxistas de Capital –

Primeras firmas

Madres de Plaza de Mayo – Milagro Sala – Hugo Cachorro Godoy – Leon Gieco – Julio César Urien – Susana Rinaldi – Mempo Giardinelli – Luisa Valenzuela – Pedro Peretti – Noé Jitrik – Tununa Mercado – Luciano Orellano – Néstor Piccone – Graciela Bialet – Virginia Machuca Tarante – Pedro J. Kesselman – Ariel Garbarz – José Massoni – Maria Teresa Andruetto – Carlos del Frade – Rubén Giustiniani – Carlos Daniel Resio – Daniel C. Tognetti – Jorge Elbaum – Katya Aleman – Mariano Sánchez Toranzo – Graciela Rosso – Horacio Verbitsky – Manuel Heil – Luisa Kuliok – Jorge Rachid – Paula Sosa – Atilio Borón – Alicia Castro – Maximiliano Deluppi – Cecilia Roth – Mónica Polidoro – Marcelo Figueras – Sandra Russo – Mario Volpe – Telma Luzzani – Horacio Rovelli – Alicia Marchionda – José Sbattella – Nora Lafón – Miguel Rodríguez Villafañe – Raúl Gustavo Ferreyra – Jorge Luis Bernetti – Jose Cruz Campagnoli – Aymará Rovera – Jorge Cholvis – Horacio Chique – Rita Cortese – Jorge Fonseca – Juan Pablo Olsson – Maria Seoane – Pablo Bergel – Luciano Galende – Roberto Baradel – Adriana Puiggros – Luis Borda – Javier Romero – Conrado Yacenza – Judith Said – Carlos Schmerkin – Liliana Mazure – Tommy Lujan – Damian Marino – Luisa Vivanco – Silvia María Kelly – Alejandro Apo – Fortunato Mallimaci – Sonia Alesso – Angel Berlanga – Miguel Russo – Cynthia García – Oche Califa – Miguel Rep – Patricia Vaca Narvaja – Susana Genen – Carlos Miguel Kunkel – Dante González – Hector Recalde – Anibal Stella – Diana Conti – Verónica González – Juan Carlos Días Roig – Nora Cesar – Virginia Sanguineti – Liliana Fernández – Sandra Mendoza – Mariano West – Blanca Osuna – Patricia Vaca Narvaja – Julia Argentina Perié – Omar Deus – Walter Correa.

Foto de portada: Marcelo Manera / AFP.

