Argentina: La Tupac piensa instalar 2 mil carpas en Plaza de Mayo, ante una nueva avanzada del gobierno jujeño contra Milagro Sala

Compartir

Por Martín Suárez.

Luego de una presentación de la defensa de Milagro Sala para que se dicte la prescripción de la causa “de los huevos”, el jueves último el Tribunal Oral Federal de Jujuy citó de urgencia nuevamente a Milagro Sala a una audiencia para mantener vigente la misma. La decisión fue tomada por los jueces Mario Juárez Almaráz, Alejandra Cataldi y Liliana Snopek, con solo 48 horas de anticipación.

Los abogados de Milagro Sala señalaron que “el Código no autoriza a fijar audiencias con dos días de anticipación porque eso impide preparar adecuadamente la defensa”. En este sentido señalaron que ninguno de los defensores designados en la causa se encuentra en la provincia de Jujuy esta semana por razones laborales. “Los plazos fijados por el tribunal para la audiencia impiden no sólo acompañar a la dirigente social sino también producir las pruebas que se requieren para la misma. Es costumbre que este tipo de audiencias se convoquen con un plazo no menor a los 10 días, justamente para que los abogados tengan el tiempo suficiente para organizarse y reunir los elementos que se requieren para ejercer la defensa”, sostuvieron desde el Comité por la Libertad de Milgro Sala.

Como si esto fuera poco, este viernes Milagro Sala fue llevada esposada nuevamente ante la Justicia de Jujuy, con el objetivo de ser notificada de una nueva causa en su contra. Se trata de una causa por instigación a la violencia, ocurrida hace un par de meses en la zona de Campo Verde, un barrio de Jujuy donde la policía reprimió a varios vecinos que se manifestaban en el lugar. “Esta causa es una locura, Milagro estaba presa con custodia policial en el momento que este hecho ocurría. Es un caso único de una persona que comete un ilícito estando encerrada”, señala en diálogo con Tiempo el referente de la Tupac, Coco Garfagnini.

El hecho por el que se la culpa a Milagro Sala, ocurrió el pasado 8 de marzo pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, luego de que inaugurara una escuela en construcción en un predio que usaban como cancha de fútbol, en Campo Verde. En horas de la madrugada, los vecinos intentaron tomar el predio y la policía reprimió salvajemente. Por este hecho, el mandatario Morales, le pidió al fiscal de Estado que inicien una demanda penal y acusó a Sala de ser instigadora de estos disturbios que terminaron con represión policial.

Esta nueva avanzada judicial contra la líder de la Túpac Amaru, se lleva adelante en el marco de la campaña electoral de la provincia de Jujuy que se realizará el próximo 27 de junio, donde se renovarán la legislatura jujeña y los concejos deliberantes de cada municipio. “No es casual que en medio de este año de elecciones le inventen una nueva causa a Milagro que está presa desde el 2016”.

“Debe haber sido el espíritu de Milagro quien provocó todo esto, porque ella esta presa hace cinco años”, ironizó Garfagnini, quien además adelantó “estamos pensando muy seriamente el 6 de julio que se cumplen los dos mil días de la detención de Milagro, poner 2 mil carpas en Plaza de Mayo, una por cada día de detención de Milagro”.

La notificación de la nueva causa, llega 24 horas después de la presentación de Milagro ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy en la que se reavivo la causa por los huevazos a Gerardo Morales cuando era senador nacional. Los abogados de la referente social, le pidieron al máximo tribunal penal del país que intervenga ante lo que denuncian como “un nuevo atropello y pidieron la nulidad de la audiencia”.

Recordamos que por esta causa, en 2016, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, condenó a Milagro Sala a 3 años de prisión por daños en la causa iniciada por Morales cuando una presentación suya en el año 2009 en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Jujuy, terminara a los huevazos. Como no se pudo probar la presencia de Sala en el escrache, la Justicia la consideró instigadora y la condenó por el delito de daño agravado.

Tomado de Tiempo Argentino / Foto de portada: Eduardo Sarapura.

