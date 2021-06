Arrestan en EEUU a una mujer por hacerse pasar por su hija de 13 años para demostrar que las escuelas necesitan «una mejor seguridad»

Compartir

Una mujer ha sido detenida tras hacerse pasar por su hija, de 13 años, en una escuela secundaria de la localidad de San Elizario (Texas) y filmar su experiencia, mientras los administradores y la mayoría de los profesores no se daban cuenta, informan medios locales.

Casey García, de 30 años, se enfrenta a un cargo de allanamiento de morada y alteración de registros gubernamentales, comunicó la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso y detalló que fue alertada este martes de varios videos, publicados en YouTube, que documentaron el incidente.

En un clip se puede ver a la madre con una sudadera con capucha amarilla, gafas y una máscara negra entrando en el colegio. «¿Parezco una niña del séptimo grado? ¿No? Genial, ¡impresionante!», afirmó y explicó que se puso un bronceador y se tiñó el pelo para parecerse más a su hija adolescente.

Además, las imágenes muestran a la mujer comiendo en la cafetería del colegio y asistiendo a una clase de matemáticas, mientras alguien se dirige a ella por el nombre de su hija. Aunque algunos alumnos la reconocieron, al final del video les da las gracias por mantener su secreto.

La madre subrayó en otra grabación que el personal de la escuela estaba más preocupado por tener su teléfono en las manos que por quién era en realidad. «Los profesores estaban tan preocupados por los estudiantes que estaban en línea que no prestaban atención a los estudiantes que estaban allí físicamente», agregó.

«Creo que lo que me rompió el corazón fue entrar y hacerme pasar por una estudiante de séptimo grado. Quiero decir que no soy una niña, pero no fue difícil», señaló. Agregó que solo una maestra se dio cuenta de que no era una alumna: «La última profesora, que era mujer, me dijo: ‘Julie, ¿puedes quedarte después de clase? Y le respondí que sí. Me miró y dijo: ‘Tú no eres Julie'».

Según García, esto fue «un experimento social». «Necesitamos una mejor seguridad en nuestras escuelas», dijo, señalando que «ha habido demasiados tiroteos masivos en las escuelas», que podrían haberse evitado «con solo poner detectores de metales y más seguridad». «Expuse los peligros de nuestras escuelas y estoy tratando de proteger a mis hijos y a los suyos. Si quieren perseguirme por eso, realmente no hay nada más que pueda decir», concluyó.

Tomado de RT / Foto de portada: El Paso County Sheriff’s Office.

