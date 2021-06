Avanza en México investigación del caso Ayotzinapa

Compartir

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia de prensa que se avanza en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, y destacó que nada ni nadie impedirá hacer justicia.

«Se poseen pruebas científicas de la ubicación de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos. Todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable. No se trata de decir ‘ya, esto fue lo que sucedió», apuntó el mandatario.

Al mismo tiempo, López Obrador sentenció que “el caso de Ayotzinapa no solo es una cuestión del Gobierno, es una cuestión del Estado mexicano”. A su vez, explicó que en la investigación laboran fuerzas conjuntas de la Fiscalía especial, y los poderes Ejecutivo y Judicial, con asesoría de expertos internacionales, y que no se protegerá a nadie ni habrá impunidad.

El mandatario mexicano y la Comisión de Búsqueda se reunieron este martes con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para presentar la identificación genética de una vértebra perteneciente al tercer joven identificado, de Jhosivani Guerrero.

Se han encontrado hasta ahora 180 restos óseos en la barranca La Carnicería, ubicada en el municipio de Cocula y a un kilómetro del basurero de la localidad, lugar donde presuntamente fueron asesinados e incinerados los 43 normalistas.

Por otra parte, en Iguala, Guerrero, este miércoles fue ultimado a balazos por un grupo armado, el excomandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), Humberto Velázquez Delgado, alias “El Guacho”, quien presuntamente guardaba relación directa con los sucesos de 2014, informó en su reporte preliminar la Policía Estatal.

“El Guacho”, en diciembre de 2016, fue señalado por los padres de los normalistas desaparecidos como figura clave para aclarar la relación entre las autoridades locales y criminales, argumentando que Velázquez Delgado era líder del grupo Guerreros Unidos.

Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: Diego Simón Sánchez/ Archivo Cuartoscuro.

