Ban Ki Mun no perdona a Mohamed VI por el Sáhara Occidental

El ex secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki Mun no sabe si podrá reconciliarse algún día con el rey de Marruecos, Mohamed VI, a raíz de su visita al Sáhara Occidental en el 2016.

“Puede que volvamos a cruzarnos en el futuro, probablemente en alguna conferencia sobre cambio climático o iniciativas de juventud. Pero no sé cuándo, si alguna vez, nos reconciliaremos”. En Resolved. Uniting Nations in a Divided World , un libro de memorias que acaba de publicar la editorial Columbia, el antiguo responsable internacional repasa sus dos mandatos al frente de la organización.

En el capítulo titulado “Hay personas con las que nunca te pondrás de acuerdo”, explica cómo las relaciones con Rabat empeoraron durante sus últimos años en el cargo. Tras mostrar interés en la misión de la ONU en el Sáhara (Minurso), contactó con las autoridades marroquíes para organizar un viaje a los campos de refugiados.

Según el ex secretario general, el Gobierno “retrasó intencionadamente” la visita bajo el argumento de que el propio Mohamed VI quería recibirle personalmente y su apretada agenda no se lo permitía.

Poco antes de dejar el cargo, y “francamente frustrado” por las excusas de Rabat, Ban decidió ir con su propia comitiva a la zona, donde fue recibido con protestas y pedradas por parte de los refugiados saharauis. La visita tuvo que ser abortada después de que algunos manifestantes zarandeasen el coche oficial, indignados por la falta de avances en las negociaciones con Marruecos.

En la rueda de prensa posterior, el dignatario, afectado por lo que había visto, calificó de “ocupación” el control ejercido por el Estado marroquí sobre la región. “Sabía que la palabra era muy sensible para los marroquíes, pero estaba tan conmovido por lo que había vivido aquella tarde y tan emocionado que había hablado sin censura. De hecho, había dicho la verdad”, explica en sus memorias.

El uso de ese término provocó una crisis diplomática entre el secretaría general de la ONU y Marruecos, que, pocos días después del incidente, envió a su ministro de Exteriores, Salahedin Mezuar a la sede de las Naciones Unidas. “Le recibí, aunque sabía que estaba en Nueva York para protestar por mis palabras accidentales”, afirma Ban. “Me sorprendió cuando me ordenó que me disculpara con su Gobierno y con el rey Mohamed”, afirma Ban.

Tras dejar el cargo, ambos han coincidido en algunas cumbres internacionales, en las que el monarca y el diplomático han mantenido conversaciones “de manera muy amistosa”. Pero Ban Ki Mun no perdona su actitud en el pasado. “No podemos llegar a personas que no solo están en desacuerdo, sino que también se niegan a escucharnos. No se puede conseguir nada con esa gente y es importante saber cuándo dejar de intentarlo”.

La situación del Sáhara Occidental lleva décadas generando problemas diplomáticos a Rabat. La reciente hospitalización en España del líder del Frente Po­lisario, Brahim Gali, indignó al Gobierno marroquí, que, envalentonado por el reconocimiento de la ocupación por parte de la administración Trump, abrió una nueva crisis con Madrid.

