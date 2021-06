Ciberdelitos: Fundadores de criptobolsa Africrypt desaparecen con 3600 millones de dólares en bitcoins

Compartir

El mundo de los criptoactivos registra una presunta estafa a cargo de los hermanos Ameer y Raees Cajee, fundadores de la criptobolsa Africrypt, radicada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica: desaparecieron con 3 600 millones de dólares en bitcoins que pertenecían a sus usuarios.

Así lo habían dado a conocer los medios locales Independent Online (IOL) e ITWeb. Y es que ya esa plataforma desde hacía dos meses no funcionaba, hecho que los hermanos reportaron como víctimas de un hackeo a Africrypt.

En abril último, Ameer (17) y Raees (20) trataron de contener las posibles demandas de sus clientes, pidiéndoles a estos que no emprendieran acciones legales en su contra, dado que solo se entorpecería el proceso de recuperación.

El hecho de que los fundadores de la critobolsa dejaran de contestar mensajes, suscitó incertidumbres mayores en los inversionistas y algunos solicitaron una investigación por posible fraude, lo cual desembocó en un proceso de liquidación provisional de la plataforma.

Una de las empresas que participó en los seguimientos legales, Hanekom Attorneys, detectó transferencias en la ‘dark web’ y otras anomalías en las transacciones de Africrypt. Al transferirse los fondos a través de ‘tumblers’ y ‘mezcladores’ de la ‘dark web’, se propició una severa fragmentación de los activos, lo cual los ha hecho prácticamente irrastreables.

Por si fuera poco, los propios empleados de Africrypt carecían de acceso ya al ‘backend’ del sistema una semana antes del supuesto ‘hackeo’, de modo que no podían ingresar al saldo disponible de los clientes.

Encima está ahora una agravante mayor: las autoridades financieras de Sudáfrica no poseen jurisdicción en el tópico, toda vez que las criptomonedas no son reconocidas como productos financieros legalmente en esa nación africana.

Se sospecha que Ameer y Raees Cajee huyesen al Reino Unido, país donde Hanekom Attorneys detectó una transferencia vinculada con su negocio antes de la caída de la plataforma cripto.

Tomado de Cubadebate

