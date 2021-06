Continúa en Cuba campaña contra el bloqueo de Estados Unidos

Mientras en otras ciudades del mundo continúan este fin de semana las acciones ciudadanas que denuncian el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y exigen el final de las sanciones contra la Isla, una regata en la bahía de Matanzas y una caravana en la ciudad de Holguín estuvieron este domingo entre las expresiones de rechazo a esa política que ignora el derecho internacional y viola los derechos de todo un pueblo.

Así como las provincias de La Habana, Villa Clara, Las Tunas y Ciego de Ávila, Holguín se ha sumado este domingo a la iniciativa contra el bloqueo en vísperas del 23 de junio, la fecha en que Cuba presentará en la Asamblea General de la ONU el informe sobre el impacto de la política estadounidense.

La caravana contra el bloqueo arrancó a las 10:00 a.m. y transitó desde el parque Benito Juárez, a lo largo de la Avenida de los Libertadores, hasta el Monumento al Che.

Han participado los siguientes bloques: No. 1 (bicicletas) en la calle Martí; No. 2 (motorinas), 3 (motos) y 4 (moto taxis), en la calle Luz y Caballero; No. 5 (autos ligeros) en la calle Peralta, y No. 6 (coches) en la calle Carlos Manuel de Céspedes.