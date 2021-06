Cuba: Emblema de los Derechos Humanos, atacada por el neofacismo europeo

Compartir

Por Ramón Pedregal Casanova.

(En la habitación del Presidente Fidel Castro) En un rincón, realizada con alambre, una escultura del Quijote a lomos de Rocinante.

Del libro Fidel Castro, biografía a dos voces. Autor, Ignacio Ramonet. Editorial Debate.

El primer libro que se editó en Cuba tras el triunfo de la Revolución fue Don Quijote de La Mancha, y se repartió de forma masiva.

Y el primer libro que queman los dueños de los grandes medios de difusión, los enemigos de la justicia social, el conocimiento, la sociabilidad, el Derecho Humanitario, la solidaridad, el desarrollo a la inteligencia y la cultura, el primero que queman, nos dicen en Fahrenheit 451, es Don Quijote de La Mancha.

El fascista español Millán Astray, o quizás el nazi Goebbels, a los dos se atribuye aquella muestra de barbarie en palabras, declaraba: Cuando oigo la palabra cultura saco mi pistola. La guerra que el franquismo desató supuso, además del medio millón de muertos y el medio millón de exiliados, el asesinato y la marcha de España de la intelectualidad de aquel tiempo. Con el terror creció y creció más el pariente del nazismo en Iberia hasta sostenerse cara a los demás durante 40 años.

En la que llamaron transición se trasvasaron como franquistas clase dominante, al traje nuevo para aparentar un tiempo distinto, al que el tirano tituló como atado y bien atado.

Don Quijote dejó de ser una lectura crítica por la inteligencia republicana, y pasó a ser mostrado como un pasatiempo por el franquismo.

Tras la guerra española y la 2ª Mundial los amigos de Hitler pasaron al imperio yanqui, y aquellos que decían dedicarse a las artes en sus diversos pelajes, se emplearon en todo tipo de medios de difusión que los encubría y los hacía pasar por civilizados, hasta que se supo de su labor oculta bajo salario de la CIA. La información con detalle puede consultarla en La CIA y La guerra fría cultural, de Frances Stonor Saunders, Editorial Debate.

Los enemigos de la cultura encontraron dentro y fuera de España formas de darse continuidad mediante el traje confeccionado por EEUU presentándose como demócratas. En nuestros días asistimos al espectáculo integrado en el sistema imperial, la influencia ideologica-cultural de su clase dominante ha dejado yerma la capacidad de pensamiento en sí. Pero esa inactividad afecta a la mayoría de las poblaciones bajo el capitalismo, quienes laboran para los capitalistas como tanques de pensamiento no pasan un solo momento sin quemar a Don Quijote. La sociedad, el pueblo que no se les rinde, la que se ha armado de conciencia social y no se deja explotar, a esa la bloquean, la intentan matar de hambre, y el ejemplo que emite Cuba es objeto de todo tipo de ataques, incluidos los realizados a través de mercenarios revestidos de artistas, semejantes a aquellos de La CIA y La guerra fría cultural. Son los nuevos-viejos voceros que ahora sin tapujos, porque el capitalismo ha decidido normalizar el lenguaje fascista, se encargan de hacer como que piden auxilio para que el imperio bombardee Cuba, la invada, asesine a 1 millón de cubanos y cubanas, eso es tal cual lo han declarado en público y a voz en grito los pagados por la industria anticubana de Miami. Los responsables de la acción exterior estadounidense manejan el antiDon Quijote de La Mancha, manual de guerra conque niegan los ideales y el pensamiento crítico social. Ese manual indica los pasos a dar a los mercenarios para provocar el desgaste y la división entre el pueblo cubano.

¡Cuánto tiempo dedica EEUU a la usurpación, al crimen, a la injerencia, al bloqueo! ¡El imperio lleva 62 años empleando su fuerza sin conseguir que Cuba se rinda!

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha declarado que el bloqueo estadounidense a la Isla es despiadado y genocida, y es que así lo idearon los encargados yanquis y así lo impusieron hace 62 años, por los que han pasado 12 presidentes del imperio. Desde hace 30 años las Naciones Unidas en Asamblea General se manifiesta contra el bloqueo. EEUU ha intentado comprar, extorsionar, chantajear a los gobiernos para que voten a su favor, y nunca ha conseguido más que a los más fieles fascistas como el denominado Israel. Ante el próximo encuentro en la ONU el día 23 de junio, y previendo el rechazo al bloqueo, los genocidas imperiales han puesto en marcha a sus socios más fieles en el Parlamento Europeo para que en los días 9-10 se apruebe una condena de Cuba acusándola de no respetar los Derechos Humanos. Es paradójico que quienes actúan contra esos Derechos de todos, pretendan culpar a quienes más los defienden, con éste ataque adelantado unos días, buscan oscurecer el triunfo cubano y dar oxígeno a sus mercenarios anticulturales que actúan en Miami y buscan la división en el interior de Cuba.

La industria del anticubanismo en marcha tiene su negocio mafioso y criminal y recibe los fondos de los fondos dedicados a la subversión terrorista estadounidense, cuyo aparato es dueño de los medios de difusión tradicionales, de las redes sociales, de los medios y distribuidoras de cinematografía, y de organizaciones políticas que propagan el ideario del individualismo consumista, del entretenimiento, del olvido, de la insolidaridad, de la división social y el racismo, de la imposición del fuerte al débil, y de la supresión de la propiedad pública para hacerla propiedad de los grandes capitalistas. La industria del anticubanismo es un negocio de quienes oprimen-explotan a los seres humanos, a los pueblos, es la industria de los promotores de golpes de Estado, de los operadores políticos que son parte del negocio industrial-militar-financiero de la Casa Blanca, de Wall Street, de Hollywood, de las bolsas de valores crediticios financieros en los países regidos por el dólar. Por eso no es casual que todos ellos vestidos en el Parlamento Europeo con los nombres de Partido Popular Europeo, en España es el PP; Renew europe, en España es Ciudadanos; Identidad y democracia, formación con grupos nacionalistas de ultraderecha europeos y euroescépticos; y, Conservadores y reformistas, en España es el fascismo conocido como Vox, todos descendientes del nazismo-del franquismo en sus diferentes ramas, los que han apoyado los golpes en América Latina, las matanzas por todo el continente, las últimas están presentes en Bolivia, son los mismos que apoyan a Bolsonaro, a Duque, al Grupo de Lima, a Almagro, son los que piden que se reconozca al mafioso alias Juanito Alimaña (Juan Guaidó) al que en la UE no le reconocen como presidente, son los que apoyan el colonialismo anterior y el imperialismo de hoy, los que respaldan las invasiones y guerras de EEUU en Medio Oriente, a la entidad financiera militar israelí, a los nazis en Ucrania, y que en cada nación europea procuran el sostenimiento del sistema que haga retroceder a la clase obrera a salarios, pensiones, trabajo, sanidad, enseñanza, vivienda, … miserables, precarios, son los de alargar la edad para la jubilación, son los partidarios de agrandar la brecha social entre capitalistas y trabajadores, esos son los promotores de la industria anticubana.

Cuánto miedo y odio cargan a sus espaldas éstos enemigos de Don Quijote de La Mancha en las Naciones Unidas, organismo mundial que da a Cuba su reconocimiento como país más avanzado en medicina social, en educación, en trabajo solidario, en lucha contra la desigualdad social y de género, de raza, que es ejemplo en cultivo y relación con la naturaleza, en respeto a los Derechos Humanos.

El día 23 la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunciará una vez más en defensa de Don Quijote-Cuba, y en contra del bloqueo económico-financiero-político que EEUU le ha impuesto hace 62 años. El mayor enemigo de los Derechos Humanos, el imperialismo, ha recurrido al fascismo europeo para que haga una declaración contra Cuba tan hipócrita como es él mismo, intentando ocultar su hacer despiadado y genocida.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de Estudios Sociales AMANE, Miembro de la Alianza Europea para la Solidaridad con los Detenidos Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: EFE.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...