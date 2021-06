EEUU: Biden afirma que las donaciones de vacunas son “sin compromiso”, pero Venezuela no recibirá dosis

Compartir

El jueves, el presidente Biden anunció formalmente que Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para enviar al exterior.

Presidente Joe Biden: “Nuestra donación de vacunas no incluye presiones para obtener favores o concesiones. Estamos haciendo esto para salvar vidas, para poner fin a esta pandemia. Eso es todo, punto”.

Si bien el presidente Biden afirma que la donación de vacunas no tiene condiciones, no se donará ninguna dosis a Venezuela, país al que Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que la decisión de no donar vacunas a Venezuela demuestra que el Gobierno de Estados Unidos “continúa odiando al pueblo venezolano”.

El jueves, el Gobierno de Venezuela reveló que no ha podido recibir vacunas a través del mecanismo Covax porque algunos de los pagos financieros que realizó dicho Gobierno han sido bloqueados a causa de las sanciones estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes de los países del G7 se han comprometido a donar mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a los países más pobres para ayudar a cumplir el objetivo de poner fin a la pandemia para fines de 2022. La Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan once mil millones de dosis para vacunar al 70% de la población mundial. El G7 está celebrando en el condado inglés de Cornualles su primer encuentro presencial en los últimos dos años.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Democracynow.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...