El infierno cubano está… ¿en Colombia?

Compartir

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, donde se reprime de forma salvaje a la ciudadanía que protesta: son ya cerca de 50 muertes por represión y 500 personas desaparecidas en las últimas semanas.

El infierno donde, el pasado año, fueron asesinados 200 líderes y lideresas sociales (sindicales, ambientalistas, indígenas y firmantes del acuerdo de paz).

Donde, desde 1997, han ocurrido 120 mil desapariciones, así como 6.400 “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes por parte del ejército.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, que contribuye, como ningún otro país, a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo.

Aliado estratégico de la OTAN, su soberanía militar está en manos del gobierno de EEUU, con ocho bases instaladas en territorio colombiano.

Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, donde se produce, según la ONU, el 70% de la cocaína mundial. Más que la que se producía -no lo decimos nosotros, lo leemos en The Financial Times- en la época del narco Pablo Escobar.

En definitiva, Colombia es el infierno real, no el que los grandes medios tratan de endosar a Venezuela o Cuba. Donde su pueblo se está revelando –como en Chile- en contra sus gobernantes corruptos, entregados y neoliberales, en la forma en la que la Casa Blanca habría deseado ocurriera… en Venezuela y Cuba.

Tomado de Cubainformación/ Foto de portada: Correo del Orinoco.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...