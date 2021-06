Estados Unidos: Denuncian ataques contra caravana solidaria con Cuba en Miami

Compartir

El principal promotor de la iniciativa Puentes de Amor, Carlos Lazo, denunció que la caravana en Miami realizada en rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba sufrió ataques de individuos fascistas e intolerantes.

“Las caravanas no van a parar. Ni los puentes de amor van a parar. Y por cada uno de los nuestros que tiren abajo, van a salir 10 más pidiendo el levantamiento de las sanciones y pidiendo puentes de amor para los pueblos de Cuba y Estados Unidos”.

Según dijo a Prensa Latina, un pequeño grupo de fanáticos que solo quieren sangre y odio para el pueblo cubano y no desean el acercamiento entre Washington y La Habana “agredieron a nuestros hermanos a la salida de la caravana”. “Estos fanáticos amenazaron de muerte y atacaron a uno de los participantes en la iniciativa solidaria”, informó en un video. “A uno de los compañeros que participara en la caravana se lo llevaron preso y exigimos su libertad”.

En otras ocasiones, los activistas han recibido ataques y amenazas de muerte, pero no vamos a permitir que silencien las voces de la mayoría de la comunidad cubanoamericana que rechaza las sanciones contra la Isla y pide el fin del bloqueo, señaló Lazo.

“Tenemos el derecho de expresarnos y de pedir el levantamiento del bloqueo, de exigir la reapertura de la embajada de Washington en La Habana, que se restaure el programa de reunificación familiar y se permita el envío de remesas”, afirmó.

“Los hermanos en Miami no fueron a provocar, salieron pacíficamente cantando el himno nacional de Cuba. Pero algunos pretenden secuestrar las voces de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos y no quieren permitir que sean escuchados quienes demandan el levantamiento de las sanciones contra la familia cubana. Mientras ocurren estas agresiones contra los participantes de las caravanas que abogan por Puentes de Amor, el diario Miami Herald no lo reporta ni dice que hay miles de cubanos demandando el levantamiento de las sanciones contra Cuba. Las caravanas van a seguir, el próximo domingo estaré en Miami junto a mis hermanos para construir más Puentes de Amor y pedir el fin del bloqueo y de las sanciones del Gobierno norteamericano contra Cuba”, dijo Lazo.

Pese a las provocaciones, la caravana en Miami ha sido un éxito, apuntó un usuario de Twitter, acompañado de un video en el cual se ve una decena de carros con banderas cubanas y estadounidenses que participaron en las acciones en rechazo al bloqueo.

Bajo etiquetas como #NoMasBloqueo y #PuentesDeAmor, en plataformas como Facebook y Twitter circulan videos e imágenes de la caravana de autos en esa ciudad, como parte de la iniciativa Puentes de Amor.

Además, más de 15 ciudades de Estados Unidos han acogido este domingo iniciativas contra el bloqueo de Washington a Cuba, cuando falta poco para la votación en la ONU de una resolución para el cese de esa política.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Archivo Radio Rebelde.

