Estados Unidos: Revelan errores del gobierno durante ataque al Capitolio

Un informe del Senado estadounidense sobre el ataque al Capitolio reveló graves errores de los servicios de inteligencia, las unidades que protegen esa instalación federal y otras agencias gubernamentales en la respuesta a esa incursión.

Según el reporte, la falta de capacitación y preparación de las unidades que protegen la sede del Congreso provocó que los agentes fueran rápidamente abrumados por los atacantes, en su mayoría seguidores del expresidente Donald Trump.

El reporte senatorial publicado este martes, es el primero, y podría ser el último, de una revisión bipartidista inicial de cómo cientos de partidarios de Trump pudieron romper las líneas de seguridad e interrumpir una sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria del presidente Joe Biden.

El documento incluye nuevos detalles sobre los oficiales de policía en la línea del frente que sufrieron quemaduras con sustancias químicas, lesiones cerebrales y fracturas óseas, quienes se quedaron sin rumbo cuando fallaron los sistemas de mando de las unidades involucradas en la respuesta. El texto recomienda cambios inmediatos para dar más autoridad al jefe de la Policía del Capitolio, proporcionar una mejor planificación y equipo para la aplicación de la ley y agilizar la recopilación de datos de inteligencia entre las agencias federales.

Debido a que se trata de una pesquisa bipartidista, el documento no profundiza en las causas fundamentales del ataque, incluido el papel de Trump cuando llamó a sus partidarios a «luchar como el infierno» para revertir su derrota electoral, que achacó sin presentar pruebas, a un fraude generalizado en los comicios del 3 de noviembre de 2020.

Según la agencia Associated Press, el informe no califica de insurrección el incidente, aunque lo fue, y se publicó dos semanas después de que los republicanos bloquearon una comisión independiente bipartidista que investigaría la insurrección de manera más amplia. «Este informe no responde a algunas de las preguntas más importantes que debemos enfrentar, francamente, como país y como democracia», dijo el senador demócrata de Michigan Gary Peters, presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional, que llevó a cabo la investigación.

En mayo, la Cámara de Representantes aprobó una legislación para crear una comisión similar al panel que investigó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, pero en el Senado no logró obtener los 60 votos necesarios para avanzar.

Más de 440 personas están acusadas en relación con los disturbios del Capitolio, que provocaron cinco muertos y decenas de heridos, y en los que multitudes de partidarios del expresidente Trump ingresaron al recinto federal en un intento por evitar que el Congreso avalara el triunfo del candidato demócrata y actual presidente, Joe Biden.

Tomado de Prensa Latina/ Foto de portada: Michael Reynolds.

