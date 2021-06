Expresan en Italia apoyo a Cuba frente al bloqueo estadounidense

Compartir

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) reiteró su solidaridad con el gobierno y pueblo cubanos en la lucha por la eliminación del bloqueo impuesto desde hace 60 años por Estados Unidos.

En una declaración aprobada por la asamblea de sus 74 círculos reunidos en modalidad telemática con la Secretaría y la Dirección Nacional, la Anaic exige la eliminación inmediata y definitiva del cerco estadounidense contra la nación caribeña.

Además, condena la resolución aprobada el 10 de junio por el Parlamento Europeo a instancias ‘de la parte más grosera de la derecha nostálgica, franquista y fascista, la cual representa una injerencia inaceptable en la vida y orden democrático escogidos libremente por el pueblo cubano a partir del triunfo de la Revolución’.

El pronunciamiento pide al gobierno italiano apoyar la resolución por la eliminación del bloqueo que presentará Cuba pasado mañana en la Asamblea General de la ONU.

Asimismo, le solicita comprometerse con acciones concretas de cooperación y respaldo a los proyectos en marcha promovidos por la Anaic ‘con los cuales se manifiesta la gratitud del pueblo italiano con el pueblo cubano que no dudó en acudir en nuestra ayuda en los momentos más difíciles de la pandemia de Covid-19’.

Al encuentro de la Anaic, encabezado por su presidente, Marco Papacci, asistieron el embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez, y la doctora Aleida Guevara, hija del Comandante Ernesto Ché Guevara, quien participa desde hace días en actividades organizadas por la agrupación solidaria en varias ciudades italianas.

Al referirse al recrudecimiento del bloqueo por el anterior gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump, Rodríguez denunció que las más de 240 medidas adicionales aplicadas contra el pueblo cubano persisten bajo la actual administración.

Por su parte, Aleida Guevara habló del impacto del bloqueo como mujer cubana, madre y médico especialista en alergología pediátrica, aunque precisó que lo más duro es constatar su incidencia como profesional de la salud.

En ese sentido, subrayó que no es justo que un niño, por haber nacido en Cuba, no tenga la posibilidad de ser curado con la mayor rapidez y la mejor calidad porque no exista la posibilidad de adquirir un medicamento, pero es más grave, dijo, cuando estos niños pueden morir por falta de ese medicamento’ o incluso de un catéter.

Tomado de Prensa Latina

