Israel en manos del fundamentalismo sionista

Compartir

Por Atilio Borón.

Cuando califico al régimen de Israel como neonazi es porque, entre otras cosas (el genocidio del pueblo palestino, robo de tierras, represión salvaje incluyendo niños y mujeres, bloqueo a Gaza, y muchos etcéteras), tomo en cuenta la calidad de la ciudadanía que ese régimen construye. Las masas ululantes de Hitler eran un ejemplo, las de Israel hoy, que podés ver en este video, es otro. Una pena inconmensurable. Se va cumpliendo, por etapas, la peor pesadilla que advirtiera Albert Einstein si el Estado de Israel caía en manos de los fundamentalistas judíos. Mirá este breve videíto de unos dos minutos y sacá tus conclusiones.

«Yo he matado a muchos árabes y no tengo ningún problema con eso. También a los niños, porque no son niños, son terroristas«.

Naftali Bennett, Primer Ministro de Israel.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...