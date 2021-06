Los tres países con menos muertes por Covid-19 en América Latina no son noticia

Saben cuáles son los tres países con menor número relativo de muertes por Covid-19 en América Latina? El dato lo aporta el Institute for Health Metrics and Evaluation de EEUU y, curiosamente, no es titular de prensa. ¿Saben por qué? Porque son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Países sometidos a sanciones o bloqueos de EEUU y con políticas sanitarias de orientación pública.