Maduro dialoga con un periodista de verdad

Compartir

Interesantísima entrevista hecha al presidente venezolano por Erik Schatzker para Bloomberg TV. La transcripción en inglés la publica el BUENOS AIRES TIMES, que viene con la edición de hoy de PERFIL. Pero ¡NO ESTÁ traducida al castellano! ¡Sólo para angloparlantes!

¿La razón? Diría que a diferencia de los mercenarios del pseudoperiodismo argentino Schatzker encara la entrevista con profesionalismo. De ningún modo es complaciente (como hacen aquí en la Argentina los escribas del poder con sus vergonzosas “entrevistas” a los personajes de la derecha) y no ahorra críticas al gobierno bolivariano. Pero es respetuoso y le concede muy amplio espacio a Maduro para responder e inclusive, por momentos, pasar a la ofensiva en el diálogo entre ambos. En resumen: un material muy valioso y que despeja mucha basura informativa. Por eso no es conveniente que los “nativos” accedan al material en inglés. El título de la entrevista lo dice todo: “Nicolás Maduro: las sanciones son ilegales inmorales, crueles, y deben ser levantadas.” Ningún órgano del “sicariato mediático” argentino o latinoamericano pondría jamás un título como ese. Por eso no la tradujeron.

Podés leer la entrevista en inglés en: https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/nicolas-maduro-the-united-states-is-committing-an-economic-massacre.phtml

Pero si no leés inglés no te desesperes, por suerte tenemos TELESUR, y allí la podrás ver íntegra en este enlace

Tomado de Atilio Boron.

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...