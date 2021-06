Perú: Andar con «despacitud y calmancia» porque el golpe no avisa

Compartir

Por Ec. Hugo Cabieses Cubas/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Este domingo 20 se cumplen dos semanas desde que el 6 de junio peruanas y peruanos votamos para elegir presidente, pero aún el Jurado Nacional de Elecciones JNE no ha declarado al ganador, que es el profesor Pedro Castillo. Superó a la candidata de la vergüenza por muy poco margen – 44,054 votos de diferencia con el 50,12% del total de votos, contra 49.88% de la mafia -, habiéndose fraccionado el país en dos. La derrota de la mafia no es contundente y por ello, el profesor Castillo y los que creemos en la democracia verdadera basada en el Buen Vivir y no en la farsa caótica que nos ha dejado la ideología neoliberal extractivista salvaje, con más de 190,000 muertos en lo que va de la pandemia, heridos, presos, caos, corrupción sin nombre, etc., no podemos dormir tranquilos y debemos andar, como mis hermanos campesinos de San Miguel de Pallaques que es la “puerta del Cielo” y cercano a Chota en Cajamarca: “Con despacitud y calmancia, porque la apurancia, puede traernos confundiciones”. ¡Los mafiosos fascistas no pasarán!

Fuji-vargasllosismo y anticomunismo CIA

En este escenario, el fujivargasllosimo y el anticomunismo golpista de la señora K y sus secuaces, sin ninguna prueba, actuando delincuencialmente contra las leyes y la constitución, que promulgara fraudulentamente su padre genocida y ladrón en 1993, agitan ahora la consigna «Keiko o fraude» y convocatoria a nuevas elecciones. La siniestra señora K ha admitido a la prensa extranjera el lunes pasado, torciendo todo y sin darse cuenta, que está presente la mano de la CIA de Miami que mueve la cuna, la mano de los anticomunistas internacionales liderados por los Vargas Llosa, planteando todos «ella o el comunismo», o sea en su estrecho entendimiento … Venezuela.

El terrorista Leopoldo López de la CIA no vino al Perú por gusto sino para eso: agitar a favor del nerviosismo del Pentágono que lo maneja, con lo que el libreto histérico se devela y todo se explica mejor ahora. El gobierno de los EEUU ya va perdiendo como siete países en manos incómodas a su interés geopolítico (1) y el Perú se coloca en su centro de atención, como admite por fin la kandidata, manejada, entera y totalmente, desde la CIA de Miami. Esta oficina y sus operadores locales, quieren colocar al país en la encrucijada de “Keiko o rojos o nada», anulando las elecciones por un supuesto “fraude” o estirando la proclamación del Profesor Castillo hasta el 28 de julio.

La finalidad es lograr que el fascista Almirante Jorge Montoya – presuroso firmante en marzo de 1999 de la vergonzante “acta de sujeción” a Montesinos (2) -, presionando al JNE, desde los Mario Vargas Llosa y los 23 expresidentes latinoamericanos derechistas, para que considere actas extra con un procedimiento ilegal, que entraron al conteo gracias a un solo jurado keikista, dirigido por un “cuello blanco” (3) , que luego se rectificó.

Ruido de sables y fraude “bamba”

El 15 de junio se lanzó orquestadamente, un Comunicado de exmilitares derechistas de la marina, el ejército y la aviación, movidos por el General retirado Otto Guibovich, actual congresista de Acción Popular – el partido del dictador Manuel Merino, peón golpista que sólo llegó a estar 5 días en el des-Gobierno en noviembre del 2020, siendo echado por las masas estudiantiles -, y se abrió una denuncia de fraude con el abogado de ellos: Luis Lamas Puccio que había sido abogado de la familia de Vladimiro Montesinos.

Las 802 actas adicionales, ilegalmente recepcionadas de 8pm a 12pm, eran imposibles de procesar en pocos días por las cinco personas del JNE y se demorarían largos meses. Con ello, los mafiosos habían calculado un 28 de julio vacío, con el fascista vicealmirante Montoya asumiendo la presidencia del Congreso, y pronto justificando el estado de sitio y la anulación de las elecciones. Se instalaría un gobierno golpista de derecha, provisional, que convocaría nuevas elecciones si la señora K no es ganadora. Igual que Merino, la Áñez boliviana, el apátrida Guaidó, o el propio Trump que los movía, todos buscando “el fraude” en el mismo libreto de EEUU-Pentágono.

Biden debiera quitarles piso a los halcones, pero no lo hace. La diplomacia – ¿debí decir diplomafia? – de Washington ahora no es tan golpista como Miami, los Vargas Llosa conectados al Pentágono y Marco Rubio Republicano, desde el brazo propagandero que es el Nuevo Herald. El mariokeikismo y la CIA plantean “Keiko o los rojos» obligando al JNE a elegirla, o en su defecto ir hacia Montoya con un golpe congresal el 28 de julio, y anulación de las elecciones, por la falsa disyuntiva “libertad vs comunismo”.

El Instituto de Defensa Legal IDL del Lima da cuenta de la conferencia fujivarguista en Quito para la que fue invitada la señora K (4) , importante denuncia del IDL que desnuda la estrategia pentagonista. Por lo tanto, como denunciamos la semana pasada en este mismo medio esta danza tomará unos días al JNE para que el Profe pase de ser “virtual presidente electo” a Presidente de la República elegido. Este cuadro resume la situación y la compara con los resultados electorales del 2011 y el 2016, cuando la señora K también perdió las elecciones. A la tercera … no fue la vencida y en los tres casos el JNE se demoré muchos días en dar su veredicto.

Por más que el fujimorismo patalee, está claro que Castillo debería asumir el 28 de julio en representación de los sectores, rurales y urbanos empobrecidos por el “modelo” neoliberal capitalista-extractivista, desplazando a los representantes de los poderes fácticos y mafiosos que nos han gobernado en los últimos 35 años. Se trata de la confrontación de un “modelo” ideológico, económico, social y político hasta ahora inamovible y en piloto automático, representado por la Constitución mafiosa de 1993.

¿El golpe avisa? Despacitud y calmancia

La pataleta fraudulenta de la señora K y sus fascistas de todo pelaje, desde cuando vio que perdería la elección por tercera vez, apunta claramente a evitar que el profesor Pedro Castillo asuma el cargo de Presidente de la República el 28 de julio. Para ello, está utilizando varias estrategias en esta “guerra asimétrica” inversa, claramente manejada por Vladimiro Montesinos (5) desde la cueva de endriagos (6) en la Base Naval del Callao y desde la CIA en Miami. Para ello están siguiendo los siguientes pasos:

Primero , poner trabas, claramente ilegales y anticonstitucionales, para que el conteo de votos vaya a paso de tortuga, lo que hasta ahora no le ha funcionado ya que al 100% de las actas recibidas, el profe le lleva a la mafia más de 44.000 votos y no hay como revertir esta tendencia;

, poner trabas, claramente ilegales y anticonstitucionales, para que el conteo de votos vaya a paso de tortuga, lo que hasta ahora no le ha funcionado ya que al 100% de las actas recibidas, el profe le lleva a la mafia más de 44.000 votos y no hay como revertir esta tendencia; Segundo , seguir desatando una campaña de mentiras y terruqueo, con el apoyo de casi todos los medios escritos, radiofónicos y de televisión, debidamente aceitados con enormes fondos ilícitos para asustar a la población con calumnias, lo que tampoco le viene resultados, por el rechazo de al menos la mitad de la población, la prensa no adicta y el pronunciamiento de los observadores internacionales, incluyendo a la misma antidemocrática y pro golpista OEA;

, seguir desatando una campaña de mentiras y terruqueo, con el apoyo de casi todos los medios escritos, radiofónicos y de televisión, debidamente aceitados con enormes fondos ilícitos para asustar a la población con calumnias, lo que tampoco le viene resultados, por el rechazo de al menos la mitad de la población, la prensa no adicta y el pronunciamiento de los observadores internacionales, incluyendo a la misma antidemocrática y pro golpista OEA; Tercero , agitar en las calles a sus partidarios, pobres engañados y ricos convencidos, que obligan a sus empleadas a cargarle los carteles, movilizándolos con métodos guarimberos por las calles de Lima, tratando de enfrentar a los dignos ronderos para provocar heridos y muertos, caos e intervención de la policía nacional, estrategia que hasta ahora tampoco le ha resultado;

, agitar en las calles a sus partidarios, pobres engañados y ricos convencidos, que obligan a sus empleadas a cargarle los carteles, movilizándolos con métodos guarimberos por las calles de Lima, tratando de enfrentar a los dignos ronderos para provocar heridos y muertos, caos e intervención de la policía nacional, estrategia que hasta ahora tampoco le ha resultado; Cuarto , exigir a oficiales militares retirados de las tres armas, muchos de ellos firmantes de la Carta de Sujeción a Montesinos en marzo de 1999 – como el mismo Almirante Jorge Montoya que vocean como Presidente del Congreso -, encabezados por el dictador Francisco Morales Bermúdez – de 100 años que no puede salir del país por haber sido uno de los responsables de la Operación Cóndor de las dictaduras militares de los 70s -, abogando por una salida militar al caos político que la señora K y sus secuaces han provocado.

, exigir a oficiales militares retirados de las tres armas, muchos de ellos firmantes de la Carta de Sujeción a Montesinos en marzo de 1999 – como el mismo Almirante Jorge Montoya que vocean como Presidente del Congreso -, encabezados por el dictador Francisco Morales Bermúdez – de 100 años que no puede salir del país por haber sido uno de los responsables de la Operación Cóndor de las dictaduras militares de los 70s -, abogando por una salida militar al caos político que la señora K y sus secuaces han provocado. Quinto, producir un golpe militar al estilo del Siglo XXI y con el aval del Pentágono CIA, es decir hacer inviable el gobierno del profesor Castillo, por comunista, terruco, improvisado y confiscador de la propiedad privada, estrategia que, con dificultades nacionales e internacionales, le puede funcionar.

Cambio de modelo partiendo de lo concreto

Para cambiar el modelo económico y otros aspectos, el profesor Castillo y la mayoría del pueblo del Perú, plantea formular una nueva Constitución Política, que dote al Estado de un activo rol empresarial y regulador del mercado, cambio del modelo económico conocido como Economía Social de Mercado como está en la Constitución fujimorista de 1993, hacia otro denominado Economía Popular con Mercados, delineado en el documento presentado por Perú Libre a la ONPE (7) el año pasado y recogido en parte en el Plan de Gobierno. Perú al Bicentenario sin corrupción (8).

Este plan, tal como hemos señalado en un artículo anterior (9), que en realidad son las medidas urgentes para los primeros 100 días del Gobierno del Pueblo que se instalará el próximo 28 de julio, tiene los siguientes ejes prioritarios:

1) Programa nacional Perú libre de pandemia;

2) relanzamiento del empleo y la economía popular;

3) inicio del proceso de segunda reforma agraria;

4) aporte justo de empresas; 5) gas para todos;

6) retorno seguro y oportuno a la educación presencial; y,

7) convocatoria a referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular (10).

Todas estas medidas tendrán que ser sometidas a debate en el Congreso de la República en el que, como hemos informado la izquierda y los sectores populares – básicamente Perú Libre y Juntos por el Perú – no tienen mayoría. El tema más polémico será el punto 7 del referéndum constituyente, para el que Perú Libre con sus 37 congresistas, en coincidencia con los de Juntos por el Perú que son 5 y quizás algunos más de otras bancadas, para no más de 45 o 47 congresistas sobre 130, tendrá que dar una batalla épica que la deberá complementar con la movilización social.

La propuesta del profesor Castillo concluye con lo siguiente: “En esta segunda vuelta se está viendo no un proceso electoral entre dos candidatos, sino es un ataque racista, discriminador, excluyente. Jamás pensé que un profesor de escuela rural, rondero y campesino sea objeto de un ataque encarnizado solo por llevar un mensaje de esperanza y de recuperar la patria y hacerla soberana para el bien de todas y todos mis hermanos peruanos. El 28 de julio con la confianza que ustedes me darán, estaremos poniendo la primera piedra de una patria soberana con seguridad jurídica, donde todas y todos podremos vivir en paz, con libertad y justicia social. Solo así podremos ver a nuestros descendientes a la cara sin vergüenza, y con el orgullo de haber dejado los cimientos de una patria limpia, segura, y sin corrupción. No más pobres en un país rico. ¡Palabra de Maestro!”

En resumen, la prioridad del gobierno de Pedro Castillo será la vacunación y la reactivación económica, con el objetivo final de la creación de empleos, sobre todo en agro y MYPES. Según varios observadores, esta exposición tranquilizó a los participantes en la reunión, así como las principales variables del mercado: básicamente la tasa de cambio que bajó un poco desde el pico de 4 soles por dólar, gracias a la intervención del BCRP, las cotizaciones de la bolsa de valores de Lima que subieron un poco, la opinión expectante de las empresas de riesgo, en medio de una continuada alza de los precios de los minerales.

La declaración de dos centenas de hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, publicada el 18 de junio, titulada “BASTA YA. No hay fraude, hay un intento de desestabilizar nuestro país y la democracia” lo dice con meridiana claridad: “Condenamos los llamados a desconocer el proceso electoral y a solicitar medidas inconstitucionales, como la anulación de las elecciones o, peor aún, un Golpe de Estado. Dañar los canales institucionales electorales, llevaría a afectar la paz social y la legitimidad del nuevo gobierno, en perjuicio de todos los peruanos y peruanas”.

Esta declaración se suma a las decenas de declaraciones que se han emitido en los últimos días solicitando lo mismo, así como al mensaje del día de ayer del Presidente Francisco Sagasti en la que rechaza los intentos golpistas del grupo de oficiales en retiro por un pronunciamiento realizado anteayer, señalando que: “Lo que es inaceptable es que un grupo de retirados de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército para que quebranten el Estado de Derecho”, señalando que dicha carta es “contraria a los valores y a la institucionalidad democrática”. Por ello, informó que “He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional”. Los golpistas pueden guardarse para más tarde … pero mejor que nunca más vuelvan a amenazar al país.

Ojalá que la sensatez predomine sobre la necedad en las filas de la mitad del país, la que voto por la señora K y que nuestra mitad, que se movilizará pacíficamente mañana sábado 19 de junio, lo haga acorde con el llamado a la calma del Presidente Pedro Castillo. Debemos andar con despacitud y calmancia, dejando que la mafia vocifere lo que quiera, ya que pronto vendrán Tiempos Nuevos de estabilidad política, curación de nuestras heridas, buen trato a las personas desechando odiosas discriminaciones, equilibrio de los indicadores económico/financieros y reactivación económica diversificada con respeto a la Madre Tierra, a las leyes laborales y a los derechos de los pueblos indígenas.

(*) Economista, licenciado en la Universidad del Pacífico, director secretario del Foro Peruano de Relaciones Internacionales FOPRI, investigador del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica, activista del Foro Social Pan Amazónico y consultor asociado del Transnational Institute de Ámsterdam. Ex asesor parlamentario (2016-2019) y ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM (2011). Militante socialista. Este artículo ha sido elaborado con la colaboración del economista y analista internacional Armando Pillado-Matheu.

Notas

(1) Luego del tsunami de gobiernos progresistas en 1999-2014 y la perdida por elecciones o por golpe cívico-militar en 2014-2018, actualmente tenemos aún en Nuestra América, para rabia del imperialismo, a Cuba desde 1959, Venezuela desde 1999, Nicaragua desde el 2016, México desde el 2018, Argentina retomada en el 2019, Bolivia también retomada el 2020, ahora Perú y se preparan Chile, Brasil y Colombia con sus pueblos en alza. Este es un escenario geopolítico, un poco como mucho, para los genios del Pentágono.

(2) Ver este despacho y su foto firmando en: https://cooltuline.com/jorge-montoya-firmo-acta-de-sujecion-para-blindar-a-fujimori-y-montesinos/,

(3) Se trata de una banda de jueces corruptos, el “Caso de los Cuellos Blancos del Puerto”, surgido a partir de unos audios para una investigación de crimen organizado, por delitos como narcotráfico, sicariato, etc. que los involucraban. Ver: https://idehpucp.pucp.edu.pe/observatorio-de-casos-anticorrupcion-y-lavado-de-activos/casos-materia-corrupcion/cuellos-blancos/.

(4) Ver: Ideeleradio – ¿Cuál es la estrategia del fujimorismo? Esto dijo Glatzer Tuesta | Facebook

(5) Montesinos conoce bien en qué consiste este tipo de guerra, habiendo tenido la osadía de escribir tres libros al respeto desde la Base Naval del Callao, sin que los marinos carceleros le dijeran nada. Uno en el 2006 (Peón de Ajedrez: La Guerra Asimétrica Cubano-Venezolana y sus Implicancias en las Elecciones Peruanas, otro ese mismo año (Ídolos de barro: los demonios de la guerra asimétrica) y un tercero en el 2008 (Redes y coaliciones terroristas guerra sin rostro: Amenaza a la seguridad continental; http://estudiovaldivia.com/libros/guerrasinrostro.pdf). Luego ha seguido escribiendo otros libros más: http://librosvirtualesvladimiromontesinos.blogspot.com/ y pronunciándose sobre la situación política nacional … sin que nadie le diga nada. Ver su sitio en Facebook en el que opina sobre la masacre de 16 personas del 23 de mayo 2021 en el VRAEM, su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori y sus críticas al Servicio de Inteligencia Nacional : https://www.facebook.com/100014605564457/posts/1181388659024642/?d=n&s=09,

(6) Monstruo fabuloso con rasgos humanos y animales, mitad dragón, mitad hidra, de la novela de caballería titulada Amadis de Gula.

(7) Ver el documento presentado a la ONPE en noviembre del año pasado Perú Libre. Indeario y Programa, suscrito por su dirigente Vladimir Cerrón en: https://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/03/ideario-peru-libre.pdf.

(8) Ver: https://perulibre.pe/plan-bicentenario.pdf.

(9) Ver artículo en ALAI titulado “Perú: entre un nuevo presidente y los peligros de la mafia en el poder” en: https://www.alainet.org/es/articulo/212638

(10) Dicho sea de paso, el domingo 13 de junio Vladimir Cerrón distribuyó por las redes una intervención suya de marzo del 2021, antes de la primera vuelta electoral. Francamente, en estos aspectos económicos, no veo que en los 10 puntos que expuso Cerrón haya grandes diferencias con lo propuesto por los técnicos y colaboradores del profesor Castillo, como sostienen algunos: el Plan Bicentenario es de corto plazo para los 100 primeros días en tanto que lo expuesto por Cerrón son propuestas de mediano y largo plazo.

Foto de portada: Gian Masko / AFP

