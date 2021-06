¿Quiénes pueden recibir los candidatos vacunales cubanos?

Compartir

Por Yaditza del Sol González

Más de 4 855 270 dosis de los candidatos vacunales Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus han sido aplicadas como parte de la intervención sanitaria, los estudios de intervención y los ensayos clínicos que se desarrollan en el país; sin embargo, existen ciertos criterios de inclusión para que una persona pueda recibir alguno de estos fármacos en estudio, destaca el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública.

Durante los ensayos clínicos, aseguró la Doctora en Ciencias Sonia Resik Aguirre, investigadora principal de la intervención sanitaria con Abdala, buscamos que participen las personas más sanas posibles, y lo mismo sucede para la intervención sanitaria. En este último caso, precisó, solo se excluyó el uso de los biomoduladores, pues el principal propósito no era medir la respuesta inmune de los sujetos.

Una vez que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) autorice el uso de emergencia de estos candidatos, algunas de las personas que hoy quedan excluidas podrán vacunarse.

Algunos de estos criterios de exclusión son individuos previamente vacunados con un candidato vacunal o vacuna anti SARS-CoV2; sujetos VIH positivos con carga viral detectable; enfermedades crónicas descompensadas; embarazo, puerperio y lactancia; entre otros.

No obstante, señaló la especialista, aquellas personas con cáncer o en tratamientos con inmunosupresores no deben recibir el inmunógeno, pues su respuesta no será la adecuada. Asimismo, continuó, los alérgicos al Tiomersal pueden desarrollar una reacción a este componente.

En tal sentido, Resik Aguirre recomendó que quienes tienen algún padecimiento acudan primero a su médico de familia para que, de acuerdo a su estado de salud, determine el mejor momento para recibir el candidato vacunal.

Tomado de Granma/ Foto de portada: Yamil Lage/ AFP

Compartir Reddit

Tumblr

Pocket

Skype

LinkedIn

Pinterest



Me gusta esto: Me gusta Cargando...