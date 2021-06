Vijay Prashad: «El capitalismo no es un sistema que se caiga por sí solo»

Compartir

El periodista e intelectual marxista cree que la crisis provocada por la pandemia no será suficiente para acabar con el neoliberalismo; ver video completo

En la ENTREVISTA DE 20 MINUTOS de este jueves (27/05), el fundador de Opera Mundi, Breno Altman, entrevistó a Vijay Prashad, historiador, periodista, autor y uno de los intelectuales marxistas más reconocidos de la actualidad.

Según él, a pesar de que la pandemia ha puesto de relieve las contradicciones y limitaciones del neoliberalismo, el capitalismo “no es un sistema que se cae por sí solo”, que requiere la movilización popular.

“En realidad, ningún sistema muere solo, especialmente ninguno en el que el poder está tan concentrado en tan pocas personas. Esta porción no permitirá el colapso de su sistema, ni lo abandonará voluntariamente ”, explicó.

En este sentido, las clases dominantes no son patriotas ni tienen ningún tipo de humanidad en relación al resto de la ciudadanía, algo que quedó claro durante la pandemia.

“Cuando descubrimos que el Covid-19 se estaba transmitiendo de persona a persona en enero, países como Vietnam, Laos y Cuba tomaron medidas de inmediato, pusieron en funcionamiento sus sistemas de salud pública, hicieron cuarentenas selectivas, pruebas masivas, no se tomaron una locura acción y extremos. Nos demostraron que no se necesita dinero para combatir una pandemia. Lo que se necesita es una perspectiva socialista que ponga a las personas, no al lucro, como prioridad”, dijo.

Por lo tanto, Prashad dijo que no le corresponde a él decir que el socialismo es mejor que el capitalismo. “Solo mira la realidad de la situación. Actualmente, ¿preferiría vivir en São Paulo o en Cuba? ”

A pesar de no creer en el fin del neoliberalismo, “especialmente en países de Asia, África y América Latina”, el periodista reconoció que Europa y América del Norte se están dando cuenta de la necesidad de abandonar dos de los principales pilares del sistema: “la politización y la austeridad «.

“Vamos a ver una relajación de los parámetros neoliberales en Estados Unidos y Europa, principalmente. Los gobiernos gastarán más, veremos el fin del techo de gasto y tal vez incluso reformas fiscales ”, reflexionó Prashad.

«New Deal para las empresas, no para la sociedad»

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprobó un amplio plan de gasto público para la recuperación económica del país. Muchos comparan el Plan Biden con el New Deal, el plan de inversión en infraestructura y reforma financiera de Theodore Roosevelt de la década de 1930. Para Prashad, esta es una comparación «complicada».

“En la época de Roosevelt, era normal que el gobierno promoviera derechos y obras de infraestructura. En este punto, sin embargo, el gobierno no construirá puentes ni proporcionará servicios con su propio dinero. El gobierno contratará al sector privado. Es un New Deal para los negocios, no para la sociedad ”, criticó.

Incluso descartó la posibilidad de una reforma financiera. “Con la crisis de 2008 llegó la promesa de regular los bancos, pero cuando pasó la crisis, los bancos no aceptaron ningún tipo de regulación financiera. Si en ese momento no hubo reforma, no la habrá ahora ”, reflexionó.

Para el periodista, es una ilusión pensar que la situación en Estados Unidos cambiará drásticamente solo porque, ahora, la Casa Blanca está ocupada por un demócrata. “El caso es que existen similitudes estructurales entre republicanos y demócratas, especialmente en la relación que establecen con el resto del mundo. La campaña para presionar a China comenzó con [Barack] Obama [2009-2017], se vio agravada por [Donald] Trump [2017-2021] y Biden no retrocedió ”, agregó.

Prashad reforzó que no prevé el fin del imperialismo en el mundo, solo un cambio de actitud, porque «los demócratas [el partido] son más sofisticados». Por ello, alertó a América Latina, que depende del financiamiento internacional, de las presiones políticas provenientes de Estados Unidos.

“Es la naturaleza del mundo moderno que los países necesiten financiamiento externo. Nuestras facturas llegan en un momento en que no tenemos dinero. Y algunos países necesitan más. En épocas anteriores, América Latina fue directamente al FMI. Pero durante los últimos diez años, la financiación china ha llegado a Bolivia, Ecuador, El Salvador. Estados Unidos no quiere esto, usará su poder político para evitar que los países obtengan préstamos de China. China no hace eso, no mezcla las relaciones comerciales con las cuestiones políticas. Estados Unidos, en cambio, alinea a ambos ”, señaló el periodista.

Considera que, para protegerse de la presión de Estados Unidos, los países latinoamericanos deben unirse y fortalecerse a nivel regional, desarrollando métodos de financiamiento que no dependan ni de China ni de Estados Unidos.

Ascenso fascista

A la política exterior estadounidense, que apunta a una continuidad del sistema imperialista, se suma el surgimiento de gobiernos y políticos neofascistas, fenómeno que vive América Latina desde hace tiempo y que ahora amenaza a Europa.

Para Prashad, los discursos autoritarios y conservadores crecen en tiempos de crisis porque “encuentran a los culpables”.

“Es una alucinación, pero una alucinación poderosa, donde dicen que entienden el problema de la población, hablan con compasión, aunque con una compasión estrecha. Dicen, ‘te entiendo, persona común’ y eso es atractivo, pero luego se dan la vuelta y culpan a los inmigrantes, a las personas LGBT. Es una forma fácil de llegar al poder, pero una forma difícil de gobernar porque no se resuelve el problema de la gente, por lo que se ve obligado a profundizar el odio que sienten por los ‘culpables’ ”, explicó. Y este discurso sirve a la clase dominante liberal, como agregó el periodista.

Según él, los gobiernos neofascistas “hacen el trabajo sucio de la élite”. Bolsonaro, para él, es útil para la élite.

“La élite no está necesariamente en contra de los LGBT o los inmigrantes, pero está contenta de tener a alguien que diga que lo está. Fingen indignarse, pero en el fondo están contentos de que Bolsonaro haga su trabajo sucio ”, reforzó.

Tomado de Opera Mundi / Foto de portada: Dutchphoto.

