Aleida Guevara: “En Cuba la tranquilidad es absoluta”

Por Daylén Vega Muguercia.

Aleida Guevara March, hija del Comandante Ernesto “Che” Guevara, conversó en exclusiva con Al Mayadeen Español, sobre la situación actual de Cuba, en medio de la agresiva campaña mediática contra la Isla, gestada desde los Estados Unidos. La doctora cubana, especialista en primer grado en alergología, también disertó sobre la situación sanitaria que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia por la Covid-19.

Los sucesos que tuvieron lugar el 11 de julio en Cuba, tienen un profundo trasfondo mediático y forman parte de una campaña contra la Isla que, desde Estados Unidos, emplea las Redes Sociales como medio de provocación para generar un estallido social. Una de las matrices de opinión, es que esa nación está en caos y que el pueblo se tira constantemente a las calles. ¿Cuál es la situación actual de Cuba?

“En Cuba la tranquilidad es absoluta, fue ese día desgraciadamente, que los cubanos no estamos acostumbrados a ver eso, la verdad no era nuestro pueblo, era gente pagada, gente mercenaria, realmente porque cuando a ti te pagan para hacer algo tú te conviertes tristemente en un mercenario y además vándalos porque las cosas que hicieron de romper vidrieras, virar autos, eso no era Cuba, ese no es mi pueblo.

“Inmediatamente se controló la situación, el pueblo supo lo que estaba pasando, porque eso es muy importante, la información directa y precisa al pueblo de lo que está pasando, e inmediatamente comenzamos a reaccionar y todo ha ido a la normalidad.

“Fue un grupito de gente que desgraciadamente utilizó un momento muy difícil que estamos viviendo, porque desgraciadamente la pandemia la verdad es que nos está tocando fuertemente, en esta última etapa más que al principio, la cepa Delta está muy fuerte, está acabado de verdad con nosotros en ese sentido; claro cuando tu comparas los números nuestros con el mundo entero te das cuenta que no hay comparación.

“Cuba siempre queda en un lugar más reservado, más controlado, pero así y todo para nosotros es grande lo que está pasando con la pandemia y en ese sentido el bloqueo se hizo más fuerte. El presidente actual (de Estados Unidos) había prometido quitar todas las cosas que Trump había hecho contra nosotros y esto no pasó, al contrario, se empeoraron algunas situaciones financieras, sobre todo. Cuba fue sancionada por utilizar el dólar internacionalmente. Tú imagínate si es la moneda de cambio internacional, qué hacer, cómo hacer si la situación se pone fea y desde el punto de vista económico hay escasez, es cierto, llegamos a tener una escasez de medicamentos importantes y la gente reacciona, lo que pasa es que no es la manera de reaccionar porque este es un pueblo que sabe que tiene mecanismos para hablar, para discutir, para analizar. Desde pioneros, los niños, la organización más joven que tiene el país, saben utilizar la palabra y saben exigir sus derechos siempre lo han hecho.

“En este país eso no es nuevo porque nuestros gobernantes responden a los intereses del pueblo, primero los elegimos nosotros, esa es la verdad, pero además son personas que han demostrado su capacidad no solo para dirigir sino desde el punto de vista ideológico, el pueblo tiene confianza en sus dirigentes.

“Este país no tiene petróleo no porque nuestros dirigentes tengan miedo de comprar el petróleo a nadie, no, este país no tiene petróleo porque aun comprándolo, el gobierno de Estados Unidos se dedica a tratar de impedir que los barcos lleguen a nuestra tierra, esa es una realidad y cualquier periodista del mundo puede ver esa información porque está difundida por todas las redes no es difícil ver lo que estoy diciendo.

“Nuestros gobiernos jamás se han puesto a robar, ni tienen temor a perder riquezas que nunca han tenido, ni cosas por el estilo. Nuestro gobierno lo que está es limitado por un bloqueo criminal, hay personas que piensan que la gente porque está en un nivel de poder se puede convertir en mago, eso no es real, tú no puedes buscar petróleo cuando no lo hay, tú no puedes evitar apagones cuando hay industrias que son desde la época cuando los Estados Unidos gobernaban Cuba y nunca más nos dieron piezas de repuesto ni nos permitieron resolver problemas serios, hemos ido inventado, creando, pero esto no es suficiente y esas cosas se notan.

“Lo más molesto que hay en un país tropical como el nuestro es la falta de electricidad porque te la sientes, eso es cierto. Nosotros ya hemos vivido periodos especiales, Cuba ha tocado fondo, esa es la verdad y subimos de nuevo y vamos hacia arriba, porque tenemos confianza en nuestra sociedad y eso es fundamental para el pueblo cubano porque lo hemos visto, nadie nos cuenta nada, nosotros lo vivimos, con ciclones, con todos los problemas que hemos tenido y el Gobierno cubano ha estado al lado del pueblo todo el tiempo.

“Nunca se ha distanciado y el que se ha equivocado en algún momento, ha sentido la presión del pueblo, porque nosotros sí podemos hacerlo y sí lo hacemos. Entonces, en ese sentido tengo una confianza absoluta. Aquí hay una tranquilidad tremenda en este momento.”

Parte de esa campaña mediática contra Cuba, de la que hablábamos, está dirigida agresivamente, contra el sistema de salud cubano y sus misiones médicas en el extranjero. ¿Por qué el ataque directo contra los médicos cubanos? ¿Qué se esconde detrás de esto?

“El miedo, siempre es el miedo. El miedo a que un país tan pequeño demuestre que se puede vivir de otra manera, el miedo a que un país socialista diga sí se puede.

“Somos el único país en América Latina que tenemos vacunas propias, que como no se las tenemos que comprar a nadie, se entrega totalmente gratuito a la población, como no tenemos que hacer ningún tipo de competencia comercial podemos después brindarla a cualquier parte del mundo, porque esa es nuestra función social, porque así nos educaron los próceres de esta revolución, los hombres y mujeres más hermosos que hemos tenido siempre, nos han educado en la solidaridad y ese es un aspecto que el día que se pierda, dejamos de ser cubanos. Eso no se puede perder.»

“Eso es algo que nos identifica, que va por delante del nombre de Cuba. Esa solidaridad, no hay quien lo pueda apagar en el mundo, es un principio social de amor a tu pueblo, de amor a la gente, de respeto, de solidaridad al ser humano y así es como nos educa esta sociedad socialista y por tanto, es la manera que tenemos de actuar.”

Cuba transita por una situación sanitaria compleja por la Covid-19, siendo Matanzas una de las provincias más afectadas. En ese contexto, cubanos residentes en Estados Unidos pidieron a gritos una intervención humanitaria por parte del ejército americano presentándola como la única vía solucionadora de todos los problemas. ¿Qué se oculta detrás de ese pedido?

“Esa es la cosa más absurda del mundo, en primer lugar, porque es ilógico que el presidente de Estados Unidos, el país más rico del planeta, el país con más posibilidades tecnológicas de este planeta, no tenga idea de que Cuba es capaz de vacunar a su gente sin la ayuda de ellos.

“Que ese presidente nos ofrezca vacunas a nosotros, no señor, si nosotros podemos dárselas a ustedes; nosotros como pueblo. ¿Cómo se formó la Brigada Henry Reeve? Se formó cuando el Katrina.

“Cuando el ciclón azotó el Sur de Estados Unidos, Cuba preparó esa brigada con el nombre de un estadounidense que luchó por la liberación de Cuba contra el dominio español y esa brigada se hace inicialmente para ayudar al gobierno de Estados Unidos, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos no quiso y no aceptó nuestra ayuda, bueno, está en su derecho, lo único que el pueblo pagó las consecuencias.

“Lo único es que mientras ellos estaban matando hombres y mujeres en Iraq, el Ejército de Estados Unidos estaba volcado para ese tipo de guerra en el Medio Oriente, no pudieron salvar a su gente y muchos perecieron con el Katrina y nosotros brindamos nuestra ayuda solidaria al pueblo y el Gobierno se negó. Ahí comienza la Brigada Henry Reeve, en ayuda al pueblo de Estados Unidos.

“No quisieron nuestra ayuda. Nosotros no podemos imponer nuestra presencia. Luego pidieron ayuda en otros pueblos del mundo y la Brigada Henry Reeve ha ido creciendo como una brigada internacionalista y yo como médico me siento muy orgullosa, porque yo he visto cómo estos médicos han ido a lugares, donde han ido no se paga con ningún oro del mundo, no hay dinero que pague tu vida.

“Esa brigada fue la que ayudó a controlar el ébola en África, hombres nuestros fueron para allá, entonces esta sociedad que educa a sus hombres así para proteger la vida, para proteger el amor, tú crees que puede ser condenada por un estado que se dedica a ese tipo de acciones contra otros pueblos, porque simplemente tienen miedo a que una verdad diferente tenga fuerza suficiente para llegar a muchas otras partes del mundo, como ha pasado con nuestra Revolución porque es la verdad.

“Una vez que nosotros comenzamos a llevar médicos a distintas partes del mundo como por ejemplo con la operación milagro para devolver la visión a la gente, cuando hemos logrado que más de 5 millones de seres humanos puedan recuperar su visión estamos demostrando algo.»

“Estamos demostrando que un país socialista a pesar de todas las dificultades que pueda vivir, sabe lo que es el respeto a la vida y por tanto lucha por mejorar la vida de los seres humanos en cualquier parte del mundo, en cualquier latitud.»

“Ese es mi pueblo esa es mi gente esos son los profesionales que yo reconozco con orgullo como médicos cubanos.”

¿Tiene algún punto de contacto, alguna similitud, lo que ha sucedido con Cuba recientemente, con lo que ha sucedido con otros gobiernos progresistas?

“Si seguro, la manipulación de información. Mira José Martí lo decía hace mucho tiempo, José Martí decía que para que un pueblo sea realmente libre tiene que ser un pueblo culto, para que nadie lo engañe, nadie lo manipule, nadie lo utilice, eso es muy importante. Cuándo el nivel cultural no es suficiente para que la gente pueda entender lo que está pasando a su alrededor, se traban, se creen las noticias, porque es lógico, imagínate una televisión que es de tu país, la cual tú ves todos los días, cotidianamente te está dando una información, ¿por qué tú la vas a poner en duda? No nace eso, lo lógico es que tú como persona normal creas lo que te están diciendo, ¿verdad? Y muchas veces utilizan esa, digamos, la confianza de la gente, la inocencia de la gente, para manipular la información, eso es pésimo, realmente es pésimo.

“Primero porque se están desacreditando como profesionales de la información, eso es importante, un periodista que se respete a sí mismo no puede mentir. No puede mentir, porque es que su vida está basada en decir lo que está ocurriendo a su alrededor, lo que él está viendo, pero no solamente lo que él ve sino lo que investiga, porque un periodista que se respeta no es un papagayo, no repite una noticia sino busca información sobre esta noticia. Y eso desgraciadamente no ocurre. Ocurre lo contrario, es decir, ese periodista está comprado está pagado y empieza a dar una información totalmente errónea.

“Vimos imágenes por ejemplo hablando del Malecón de Cuba y eran imágenes de Alejandría en Egipto. Es una falta de respeto a cualquier persona. ¿Cómo tú vas a desinformar a la gente de esa manera? O el niño que estaba supuestamente asesinado, que desgraciadamente ocurrió en Venezuela, pero ¿cómo tú vas a decir que es en Cuba? Si todo el mundo sabe que fue en Venezuela. Los uniformes de la policía, viste el show de gente tirada en la calle con banderas cubanas ensangrentadas, que se yo, ¿viste los uniformes de los policías? ¿cuándo en la vida nosotros hemos tenido estos uniformes? ¡Cuando Batista! Eran los uniformes de la gente de Batista. Entonces, cómo es posible que ahora tu digas que esto es Cuba. Es una falta de respeto al pueblo, una falta de respeto a ti mismo como profesional. De verdad no te respetas para nada. Eso ha ocurrido y ocurre en muchas partes del mundo, por eso cada vez que vamos a emitir un juicio de algo, yo siempre digo cuidado: ¿de dónde viene información? ¿de dónde viene? ¿cuál es la procedencia? Vamos a analizar esa procedencia primero y después vamos a investigar por nosotros mismos, por otros canales.

“Por suerte tenemos televisión como esta misma, Al Mayadeen, que está en el medio del mundo árabe y que tiene la manera de informar la realidad, porque son gente que se respeta, como profesionales, o tenemos a Telesur por ejemplo, que por suerte también nos lleva una información bastante real de lo que está ocurriendo. En los últimos tiempos se ha unido también una televisión rusa que bastante hace, más suave quizás, pero también llega a mucha gente, información muy diferente a la CNN, a los grandes medios de información. Entonces yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, muchísimo, no juzgar de primer momento lo que está pasando, primero observar bien, después ver de dónde procede la información y después si podemos, hacer nuestra propia investigación. Entonces como dice Taladrid: «sacar nuestras propias conclusiones».

Usted hablaba del papel de los medios, la objetividad periodística y la defensa de la verdad. Recientemente hemos escuchado hablar de Pegasus, un software espía de grado militar desarrollado por una empresa israelí y que ha sido utilizado por lo menos en 50 países para espiar celulares pertenecientes a periodistas, activistas de derechos humanos, ejecutivos de empresas y hasta presidentes. ¿Cuánto afecta esto a la tan necesaria libertad de expresión?

“Mira, yo pienso que, siempre es una forma más como de amenazar, te estoy vigilando, mira ver qué haces, qué dices, pero después de todo decía José Martí que la gente que no tiene enemigos no es gente, no es persona.

“Es interesante quiere decir que son personas importantes en el sentido de que dicen las cosas, que pueden expresar una verdad diferente, y esas cosas son interesantes, después de todo te llama la atención que estén tan nerviosos con relación a estos señores, estos hombres y mujeres en el mundo, y yo la verdad me sentiría muy honrada, no puedo decir otra cosa, porque ellos gasten su dinero en tratar de ver lo que yo digo o hago. Pues mira, me tienen sin cuidado, de verdad, porque en este país como dicen los jóvenes, no se come miedo, y eso es muy importante porque no podemos claudicar.»

“No podemos tenerle miedo a la gente que trata de manipularnos de esa forma, eso es interesante, porque hay gobiernos en el mundo, que desgraciadamente se dejan manipular por eso o se dejan dominar por ese tipo de situación.»

“Yo tengo que hacer honor de verdad al presidente mexicano en estos últimos tiempos, porque ha sido muy valiente, con la situación en la que vive México hoy, decir lo que él ha dicho sobre Cuba, con la honestidad con que lo ha dicho; me quito el sombrero, vamos, es un hombre cabal, valiente, honesto, entonces este tipo de hombres no puede tener ningún tipo de temor ante todos estas tipos de presiones o tratar de controlarle la existencia, y no lo tiene, sigue siendo la misma persona valiente, honesta y sincera.

“Desgraciadamente ese tipo de información provoca que el enemigo sepa dónde tú estás, y te puede hacer daño, eso es otra cosa, allí si hay que tener más cuidado, porque en el mismo Líbano, por ejemplo, hemos perdido compañeros valiosísimos por el uso de la tecnología, y eso lo sabe todo el mundo, entonces en este sentido tendríamos que tener ciertos cuidados, pero nada más para no darle posibilidades al enemigo en ese aspecto, pero por lo demás no hay problema.

“Que sigan gastando sus millones en tecnologías, ojalá dedicaran ese dinero a la salud, ojalá dedicaran ese dinero a toda la situación de los medicamentos, que el mundo está muy muy mal, porque los mejores medicamentos en el mundo la gente ni los pueden adquirir, prácticamente por el costo, por el dinero, y las vacunas, es vergonzoso que ante una pandemia hayan gobiernos vendiendo las vacunas a un precio desorbitante, cuando debían dárselo a la gente más humilde sobre todo, proteger a la gente más humilde.

“Una de las cosas que yo me siento muy orgullosa, por ejemplo, es que mi país capaz de hacer los medicamentos especiales contra el SIDA, los retrovirales, nosotros producimos una gran parte de ellos gracias a la solidaridad, por supuesto tengo que mencionar a MEDICUBA EUROPA y sobre todo MEDICUBA SUIZA, gracias a esas dos organizaciones nosotros hemos podido tener las tecnologías y los mecanismos y los medios para poder fabricar estos medicamentos. Pero la mayor parte de estos medicamentos Cuba se los entrega a la OMS para tratar a millones de pacientes en África que tienen SIDA. Eso es un ejemplo de solidaridad que poca gente conoce. Pero es muy hermoso. Y eso es realmente lo que deberíamos hacer.

“Si los países de este llamado primer mundo que tienen posibilidades económicas de traer a los países como el nuestro, que es capaz de producir estos medicamentos, lo necesario, para que nosotros podamos darlo gratuitamente a terceros países o el continente como el africano que necesitan tanto la solidaridad humana; eso sería muy bueno, poderlo hacer y gastar más dinero en este tipo de puentes de solidaridad que no en esa tecnología para tratar de amedrentar a la gente.

El ataque a la embajada cubana en París, por parte de los enemigos de la revolución, ¿pudiera ser algún tipo de desesperación que los hace salir ya del espacio digital y tomar acciones directas, en este caso sembrando el terror?

“Eso es vergonzoso de verdad, una sede diplomática. Estás violando las leyes de un tercer país, porque Francia, me imagino que tenga que reaccionar ante esto porque es su propio territorio el que Estados Unidos está usando contra Cuba y como un país del llamado primer mundo, que tenga un poquito de vergüenza y de dignidad, no puede permitir eso.

“De ninguna manera. Y todo el mundo sabe que esto son manipulaciones de Estados Unidos. Claro, hay una desesperación porque han fracasado, han gastado miles de dólares en propagandas que no han servido para nada, porque un día que hubo esa explosión con gente que la mayoría eran vándalos, gente corrupta y ya, se acabó. No hay otra cosa. Porque el pueblo reaccionó muy bien, no hay otra cosa. Porque lo que no acaban es de conocernos.»

“Tú sabes que eso es algo impresionante. Tantos años cerca de Cuba, tantos años tratando de acabar con la Revolución y que no conozcan al pueblo cubano, mientras más nos lastiman, mientras más nos hieren, mientras más tratan de dividirnos, el pueblo más se une. Es una cosa pero que hemos demostrado durante años y años.»

“Cada vez que estamos en peores condiciones, el gobierno de Estados Unidos ha intentado algo contra Cuba, el pueblo se une más. Se une más. Entonces, no acabo de entender como toda la inteligencia esta artificial que tienen, no son capaces de tener inteligencia humana suficiente como para darse cuenta qué pueblo tienen delante, de qué tipos de seres humanos tienen delante es realmente impresionante la falta de pudor, la falta de ética, de táctica, de todo. Entonces en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos, claro, desespera tremendamente. Pero sobre todo por la presión de Miami, de ese tipo de gente.

“Sin embargo, hay un video que sería genial, peo lo que pasa es que habla con palabras muy groseras, con palabras digamos, del bajo mundo cubano, y muy efectivas. Es un hombre que vive en Estados Unidos hace treinta y pico de años, él se fue de Cuba buscando mejoras económicas, pero le han dicho tú estás defendiendo al gobierno cubano, y él ha respondido: no, el gobierno cubano tiene dignidad suficiente para defenderse solo, yo no tengo por qué defenderlo.

“Pero además de eso dice cosas muy claras, por ejemplo, dice, Fidel Castro, tenía poco dinero y pudieron comprar gracias a la solidaridad del grupo de compañeros y de amigos mexicanos el Yate Granma, se compra el Yate Granma y con un poquito de armas vienen a hacer la revolución a “Cuba; pero ellos no mandaron a otros, ellos vinieron ellos a hacer su revolución. Entonces es lo que dice este hombre desde allá, y por qué esta gente que tienen miles de dólares, que tienen mucho más que lo que pudo haber tenido Fidel en toda su vida, no son capaces de ir a Cuba a hacer revolución para ellos, lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren no son capaces de hacerlo.

“Y tienen que mandar a gente a que se maten entre ellos. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, dice el hombre; pero además con una dignidad extraordinaria. A mí, además me impresionó, porque es un hombre de pueblo, por la forma de hablar tú vez que es un hombre de pueblo y dice sus verdades tranquilamente y además les dice que hay que escucharlas, en el sentido de que, a ver, aquellos vinieron, hicieron su guerra, murieron luchando por lo que pensaban y tú lo único que mandas es dinero, para gente que sean capaces de atacar un hospital pediátrico, un hospital donde hay niños ingresados. Tirarle piedras. No chico, qué cosa es eso. Tú crees que yo pueda hablar con esas personas, tú crees que yo pueda tener un diálogo con esa gente. Eso no son ni gente. Porque hasta los animales defienden a sus crías, entonces cómo es posible que haya personas que se llamen personas que sean capaces de acciones de ese tipo, eso no tiene cabida, ninguna.

“Pero esas cosas son las que hacen reaccionar a este pueblo, y darse cuenta de quienes tenemos al frente. En ese sentido reaccionamos de verdad, no es un problema que Díaz-Canel diga o deje de decir, no, es un problema de pueblo, un problema de reacción popular. A nosotros no nos tienen que decir, para nada, que hay que reaccionar ante vándalos de ese tipo, porque no es necesario, porque el pueblo reacciona y eso es lo que hemos hecho en ese sentido.”

¿Con la victoria de Castillo en Perú, y el posible regreso de Lula en Brasil, cree que pueda articularse nuevamente un frente progresista en la región como la de los primeros 20 años del siglo?

“Mira yo soy del criterio que los gobiernos vienen y van, pero hay cosas interesantes. Cuando estos gobiernos que se llaman progresistas se dan cuenta que para poder gobernar tienen que cambiar la vieja constitución, ahí ya hay un paso de avance. Pasado de avance importante, porque el problema está ahí en esas leyes viejas, obsoletas que están hechas por las burguesías nacionales para gobernar ellas toda la vida. Fíjate que se cambia un partido por otro.

“Hablan de mucha democracia, pero quien va a las elecciones de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Dónde están los demás partidos, dónde existen, dónde están… no existen. Entonces, de qué democracia me están hablando. Unos a otros, el mismo perro con diferente collar; la frase más común que hay, pero es cierto. Y lo han demostrado, porque por ejemplo en Canadá, estando yo en Canadá, leo de momento en el periódico que el vicepresidente del partido tal, había amanecido siendo el presidente del partido tal. El vicepresidente de uno, salió presidente en otro, entonces qué diferencia hay entre esos dos partidos, ¿ideológicamente hay alguna?, no. No hay ninguna, lo único que hacen es negociar quien va a tomar el poder.

“Cuando tú llegas al poder en un país latinoamericano, por ejemplo, y te das cuenta que hay que cambiar esa constitución, promete la situación. Ahí hay cosas interesantes que pueden pasar, hay que esperar siempre, pero yo creo que ya este continente ha sentido lo que es la unidad, ha podido vivir en su mejor época lo que puede hacer un continente realmente unidos, las mejorías que se pueden lograr, los efectos sociales que podemos ver y eso yo pienso que influya siempre en las poblaciones y de alguna manera con el tiempo logremos hacer un continente de verdad como lo soñó Bolívar, o Martí, o el Che, o Fidel, un continente unidos de verdad, como un solo pueblo, eso sería realmente un sueño extraordinario que esperemos se haga realidad algún día.

El principio de la resistencia, de la unidad, han permitido a Cuba salir adelante, imponerse ante los ataques, ante el enemigo que acecha. Existen lazos de hermandad y solidaridad que unen al pueblo cubano con el pueblo palestino. ¿Cree usted que ese principio de resistencia y de lucha es un factor común entre ambos pueblos?

“Mira, yo pienso que todavía a los palestinos les falta más unidad, tienen que buscar más unidad dentro de ellos. Eso es fundamental y eso lo demuestra Cuba como país, como pueblo, es decir sin unidad nos hubieran desaparecido hace mucho tiempo. Por tanto el pueblo palestino tiene que buscar esa unidad, tiene que lograr esa unidad de verdad, dentro de ellos, para poder resistir todo esto lo que les viene encima que todavía es peor que en los años anteriores, porque ahora hay más fuerza, es decir, ahora “Israel” tiene todavía más poder en la zona y una de las cosas que yo siempre he dicho cuando estoy en el mundo árabe es que es vergonzoso que Cuba siendo un país del Caribe bloqueada por el gobierno de EE.UU. haya roto relaciones con “Israel” por respeto al pueblo palestino. Nosotros nos dimos el lujo, fíjate, siendo el país bloqueado económicamente, “Israel” no había roto relaciones diplomáticas con Cuba, es Cuba quien rompe esas relaciones por respeto al pueblo palestino. Si nosotros pudimos hacer esto, ¿cómo el mundo árabe no lo va hacer?

“Siempre que estoy allí, es un tema que sale siempre, el respeto al pueblo palestino. Estuve en Jordania, y fue muy lindo encontrarme con la organización que lucha por los campesinos palestinos que tratan de llevarles semillas para plantarlas en la tierra, tú sabes que los israelitas se inventan leyes, entonces dicen, por ejemplo, que, si el campesino palestino no es capaz de cultivar la tierra, ellos pueden adueñarse de la misma. Este grupo de Jordania, lo que ha hecho es tratar de llevarles las posibilidades al campesino palestino para que pueda cultivar en su tierra, enseñar a utilizar la poquita agua que tiene, una serie de cosas interesantes.

“Yo trabajo hace mucho tiempo también con el movimiento sin tierra en Brasil, de lo cual me siento muy orgullosa, porque para mí es uno de los movimientos sociales más importantes que hoy tiene América Latina, y también con ellos hemos colaborado en ese sentido con Palestina, es decir, la posibilidad de llevar semillas, de poder estar junto al pueblo palestino de alguna manera.

“En este aspecto, yo creo que tenemos algo muy importante, y es que, durante muchos años, han tratado de borrarnos de la faz de la tierra; y como pueblo hemos resistido. Pero no es suficiente, es decir, Cuba logra ser socialista, un país como tal, Palestina todavía no, entonces en ese aspecto, yo creo que tenemos que ser más solidarios con Palestina.»

“Tenemos que apoyar más la lucha del pueblo palestino, hay que levantar más nuestras voces en ese sentido, y tenemos que demostrar que sí podemos unidos luchar por nuestros hermanos, y sí podemos unidos mejorar la vida del pueblo palestino, pero también necesitamos de esa unidad, ese consenso de pueblo, hay que ayudar, hay que proteger, hay que mantener.»

“Esas son las cosas que debemos pensar como nación, como pueblo, como hermanos que somos. De un pueblo que ha sido realmente tratado para que desaparezca de la faz de la tierra. De verdad que han resistido muchísimo en condiciones muy precarias y nosotros somos responsables también de que esto se haya alargado tanto en la historia. Muchas veces no somos capaces de verdad de ser solidarios, yo recuerdo las palabras de Che Guevara cuando hablaba de Vietnam, en aquella época, estamos hablando del añ0 66, 67, que él decía crear dos, tres, muchos Vietnam. Pero él decía que la solidaridad no es hablar, la solidaridad es hacer.

“Entonces tenemos que pensar como los jordanos, por ejemplo, qué podemos hacer más para ayudar a Palestina. Cómo podemos ser más unidos al pueblo palestino. Debemos primero conocer mejor lo que está pasando, y después poder actuar. Es como hace este grupo, por ejemplo, llegar, ayudar con plantas, con agua, con técnicas, para que el campesino pueda defender su tierra mejor. Pero otra manera también: podríamos ser más fuertes contra “Israel” y el mundo árabe unirse más en ese sentido. Esperemos que lo haga.”

¿Qué papel tiene la generación más joven en la conformación de un mejor presente y futuro?

“El futuro siempre tiene que ser mejor, porque si no ¿a qué aspiramos? Hay muchas cosas que hay que resolver, hay muchas cosas que hay que mejorar, y los jóvenes tienen las neuronas más frescas, por tanto, problemas que nosotros a lo mejor hemos visto y hemos vuelto a ver y no hemos podido resolver, al hablarlo con los jóvenes encontramos soluciones. Es posible.

“Los jóvenes representan el presente y el futuro. Y eso es muy importante, por tanto, hay que cultivar bien a esos jóvenes. Estamos hablando no solamente de sembrar una semilla, sino regarla continuamente para que pueda crecer sana, fuerte. Entonces hay que estar al lado del joven, hay que escucharlo, hay que apoyarlo, pero hay que darle también responsabilidad, porque ese árbol solo allí, aislado, no funciona. Tiene que darse cuenta que para poder ser un bosque necesita de muchos más, y que las raíces se pueden ir uniendo, poco a poco, entonces en ese sentido tenemos que trabajar mucho más nosotros, es decir, darles más responsabilidad a nuestros jóvenes, escucharlos mucho mejor, y también brindarles oportunidades diferentes, porque los jóvenes, como decía mi papá en ese sentido: «hay que ser profundo sí, pero sin dejar de ser jóvenes». Y uno tiene que también disfrutar de sus años de vida, tiene que también bailar, tiene que también cantar, tiene que también disfrutar de la vida. Entonces nosotros también tenemos que ayudar en este aspecto y hacer que nuestros jóvenes se puedan sentir más plenos, más satisfechos, esa es la tarea más fundamental de esta sociedad.”

Tomado de Al Mayadeen / Foto de portada: Yusmilis Dubrosky.

