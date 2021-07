Biden anuncia fin de la guerra más larga de Estados Unidos

Compartir

Por Deisy Francis Mexidor/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

El presidente Joe Biden afirmó este jueves que la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán se completará el próximo 31 de agosto, con lo cual terminará la guerra más larga provocada por este país en otras partes del mundo.

La fecha límite será días antes de cumplirse el vigésimo aniversario de los ataques terroristas al World Trade Center, en Nueva York y el Pentágono, en la capital estadunidense.

Según Biden “nos fuimos a Afganistán para construir una nación», pero dos décadas después sigue la ingobernabilidad y el caos ahí, de acuerdo con analistas. El mandatario dijo que sus mandos militares le aconsejaron que se moviera con rapidez una vez comenzado el repliegue al advertirle que «la velocidad es la seguridad».

La partida se produce mientras los talibanes siguen ganando territorio a un ritmo alarmante, lo que hace temer que el grupo pudiera derrocar en al gobierno de Kabul en un plazo no mayor a seis meses, en opinión de analistas de inteligencia. No obstante, el diario The New York Times comentó hace poco que la partida de los militares dista de ser el final de la misión en la nación centroasiática, porque en lo adelante el supuesto apoyo llegará aviones no tripulados u otras unidades con capacidad de respuesta emplazados en la región.

Los aviones no tripulados de la Fuerza Aérea seguirán cazando a los terroristas de Qaeda y del Estado Islámico, solo que desde bases situadas a ocho horas de distancia en el golfo Pérsico, alertó el rotativo. Para mantener cualquier amenaza bajo control, el Pentágono ya estacionó en el golfo sus MQ-9 Reaper armados para vigilar, aunque las largas distancias que deben recorrer son costosas y más arriesgadas, anotó el periódico.

Biden insistió que los afganos tendrán que asumir ellos su futuro, un mensaje que también le dio su Ashraf Ghani, durante su visita a la Casa Blanca a finales de junio.

Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001 durante el gobierno de George W. Bush, tras acusar al Talibán de acoger a Osama bin Laden y a otros terroristas de Al Qaeda vinculados a los ataques del 11 de septiembre.

El conflicto ha costado más de 2.26 billones de dólares desde el punto de vista económico, según un nuevo análisis de la Universidad de Brown, y provocó la muerte de más de 47 mil 240 civiles en ese país centroasiático, así como la pérdida de unos dos mil 400 soldados estadounidenses.

Foto de portada: DW.

