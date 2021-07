Bloqueo contra Cuba: El mundo dijo que no, ¿se acabó el bloqueo?

Compartir

Por Carmen Diniz (*).

El pasado 23 junio el mundo volvió a declarar alto y claro en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU): no al bloqueo de Cuba. Por vigésimo novena vez desde 1992, la casi unanimidad de los países miembros de las Naciones Unidas votó para poner fin al bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante seis décadas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene 193 países y si 184 países votan a favor de una Resolución presentada por un país, solo dos votan en contra y tres se abstienen, eso teóricamente significa que el bloqueo ha sido eliminado, ¿no? Desafortunadamente, no es así como funciona AGNU. Aunque debería serlo.

El caso es que el resultado de una votación en la AGNU es una recomendación, sin compromiso, no hay disposición de sanciones por incumplimiento. El gobierno de Estados Unidos ignora solemnemente la voluntad del 97% de los países, se aísla y no cumple con lo que el mundo condena.

No es el poder de veto que tienen en el Consejo de Seguridad (no existe tal figura en la AGNU) lo que impediría el cumplimiento, pero también es un hecho que la posición de Estados Unidos cuenta mucho. Imagínense los roles invertidos y cuál sería el resultado. Por esta y otras razones, muchos países discuten la «refundación» de la ONU en esta configuración global actual de la geopolítica y cuál es su importancia – y qué es la democracia dentro de su ámbito.

Desde 1992, los países han condenado el bloqueo y este año cuando el actual presidente Biden prometió revertir las medidas inhumanas que Trump había impuesto a Cuba.

Sin embargo, Estados Unidos pronuncia un voto extremadamente hipócrita y engañoso con el claro propósito de mantener el bloqueo del pueblo cubano. En 2016, EE.UU. se abstuvo por primera vez. Biden era el vicepresidente de Obama en ese momento y entonces no había votos contra Cuba.

En este año de 2021, la puntuación era así: a favor del bloqueo, como siempre, de Estados Unidos e Israel (su aliado en Oriente Medio). Sin noticias, son los únicos que votan así desde 1994. En su voto casi unánime, 184 países condenaron el bloqueo y hubo 3 abstenciones: Colombia, Ucrania y Brasil. Hubo un error en el puntaje de la votación que incluyó a los Emiratos Árabes Unidos como abstención. De hecho, la abstención fue de Brasil.

El gobierno colombiano ha causado decepción porque Cuba ha acogido y alentado a representantes del gobierno colombiano y de la oposición en un acuerdo de paz de cuatro años en La Habana.

El gobierno de Ucrania ha mostrado su desdén por una de las mayores demostraciones de solidaridad que el mundo haya presenciado: el apoyo del gobierno cubano al tratamiento de los niños de Chernobyl que fueron víctimas del desastre de la central nuclear de Ucrania.

El gobierno de Brasil, que en 2019 votó contra Cuba en una actitud totalmente contraria a todos sus votos, a su tradición, a la tradición de nuestras relaciones diplomáticas y contra su propia Constitución, esta vez se abstuvo. Este vergonzoso voto en “retribución” al Programa Mais Médicos que salvó tantas vidas en los rincones del país es decepcionante, lo que demuestra la falta de preocupación por las vidas de los brasileños.

Es de notar que estos votos pertenecen a los gobiernos y no a sus respectivos pueblos, y para nuestra suerte, el pueblo y el gobierno cubanos saben muy bien que los pueblos no están representados allí. El pueblo colombiano se opuso al gobierno colombiano que mata a diario, las madres de niños en Chernobyl, el pueblo brasileño que fue atendido por los cubanos – y los que no fueron también, si votaran, lo harían para acabar con el bloqueo. .

Entonces, ¿qué es la AGNU? Sirve para avanzar, para no rendirse, para mostrarle al mundo que estamos en el lado correcto, para poder agradecer a Cuba tanta solidaridad y, sobre todo, para presionar y aislar al imperio. Tarde o temprano este bloqueo inhumano caerá. Cuba no está sola.

(*) Coordinadora delCapítulo Brasil del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos.

Tomado de Brasil de Fato/ Foto de portada: Yaimi Ravelo/ Resumen Latinoamericano.

